Chỉ còn 6 tháng để “săn” bé Bính Ngọ 2026: Mẹ thuộc con giáp nào sắp đón tin vui?

Năm 2026 – năm Bính Ngọ, mang ngũ hành Thiên Hà Thủy (nước trên trời), được xem là một năm sinh con khá đẹp, con sinh năm này thông minh, hoạt bát, nhanh nhạy và có duyên với cha mẹ. Từ thời điểm tháng 10/2025 hiện tại, các mẹ chỉ còn khoảng 6 tháng để thụ thai nếu muốn bé yêu của mình cất tiếng khóc chào đời trong năm Bính Ngọ 2026.

Vậy trong 6 tháng tới (từ tháng 10/2025 đến hết tháng 3/2026), mẹ thuộc con giáp nào sẽ đặc biệt may mắn, dễ đón tin vui làm mẹ?

1. Tuổi Tỵ – Duyên lành gõ cửa

Người tuổi Tỵ bước vào giai đoạn cực kỳ thuận lợi trong đường con cái. Từ cuối năm 2025 sang đầu năm 2026, vận trình của tuổi Tỵ có sao cát tinh chiếu mệnh, đặc biệt là về chuyện gia đạo và hỷ sự. Những cặp đôi đang mong con dễ gặp “tin vui bất ngờ”, thậm chí có người mang thai mà không hề lên kế hoạch trước. Bé sinh năm Bính Ngọ và mẹ tuổi Tỵ lại tương hòa về ngũ hành, con sinh ra giúp mẹ vượng khí, dễ làm ăn, tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc viên mãn.

2. Tuổi Mùi – Con cái là “lộc trời ban”

Từ tháng 11/2025 trở đi, tuổi Mùi được quý nhân phù trợ trong đường con cái. Đây là thời điểm thuận lợi cho những ai đang điều trị hiếm muộn hoặc mong có thêm bé thứ hai, thứ ba. Mệnh Thổ của mẹ Mùi sinh cho Thủy của con Bính Ngọ, nên bé chính là “phúc tinh”, mang đến tài lộc và may mắn. Nếu chuẩn bị kỹ chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, tuổi Mùi có thể sẽ là một trong những con giáp dễ đón song hỷ lâm môn – vừa tin vui về con cái, vừa thuận lợi trong công việc.

3. Tuổi Dậu – Cầu được ước thấy

Với tuổi Dậu, năm 2025 là giai đoạn “nở hoa” sau những tháng ngày chờ đợi. Đặc biệt từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, sao Thái Dương chiếu mệnh giúp chuyện sinh nở, thụ thai trở nên dễ dàng hơn. Con Bính Ngọ sinh ra sẽ hợp với tuổi Dậu, mang lại sự hài hòa trong gia đạo, con ngoan, hiếu thuận, thông minh. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Dậu lên kế hoạch “săn con vàng”.

4. Tuổi Sửu – May mắn nối tiếp

Tuổi Sửu trong 6 tháng tới gặp vận đào hoa và hỷ tinh chiếu, nghĩa là gia đình dễ có thêm thành viên mới . Con sinh năm Bính Ngọ và mẹ tuổi Sửu có thiên can tương hợp (Bính – Kỷ) , tượng trưng cho sự hỗ trợ và gắn kết bền vững. Tuổi Sửu nếu đang có kế hoạch sinh con thứ hai thì giai đoạn này rất thuận lợi, cả về sức khỏe lẫn tài chính.

5. Tuổi Mão – Hỷ sự ngập tràn

Mẹ tuổi Mão bước sang đầu năm 2026 gặp vận khí tốt, đặc biệt trong chuyện con cái. Bé Bính Ngọ với mẹ tuổi Mão tạo thành cục diện Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất), cực kỳ cát lợi. Con sinh ra không chỉ mang đến niềm vui mà còn giúp mẹ gặp nhiều cơ hội trong công việc, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc khởi sắc. Nếu đang có dự định “thả”, mẹ Mão hãy tranh thủ từ tháng 11/2025 đến tháng 2/2026, tỷ lệ đón tin vui sẽ rất cao.

6. Tuổi Tuất – Đón “thiên thần hộ mệnh”

Ngọ và Tuất vốn tam hợp, nên mẹ tuổi Tuất sinh con năm Bính Ngọ được xem là đại cát đại lợi. 6 tháng tới, tuổi Tuất có nhiều sao cát tinh chiếu về cung Tử Tức (con cái), báo hiệu niềm vui nối tiếp niềm vui. Con sinh ra mang mệnh hợp cha mẹ, giúp gia đình thêm hòa thuận, mẹ dễ hồi phục sức khỏe và tinh thần sau sinh. Nếu đang chờ cơ hội “cầu con”, thì đây chính là thời điểm vàng.

Lời nhắn gửi đến các mẹ

Từ tháng 10/2025 đến tháng 3/2026 là khoảng thời gian quý giá để đón một bé Bính Ngọ 2026 – đứa trẻ mang năng lượng thông minh, mạnh mẽ, có chí tiến thủ và khả năng lãnh đạo bẩm sinh. Dù bạn thuộc con giáp nào, điều quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị sức khỏe, tinh thần và dinh dưỡng tốt nhất. Hãy tạo cho mình tâm thế thoải mái, ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh và giữ tình cảm vợ chồng ấm áp – vì đôi khi, “thiên thần nhỏ” sẽ đến khi bạn ít ngờ nhất.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm