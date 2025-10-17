Là mẹ bỉm rồi mà sao Lee Yeon Hee trẻ trung như sinh viên đại học? Bí quyết giữ dáng và trẻ lâu là đây!

Ở tuổi 37, nữ diễn viên Lee Yeon Hee vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng vì nhan sắc trong trẻo, tươi tắn chẳng khác gì thời còn đôi mươi.

Mới đây, Lee Yeon Hee chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh cô mặc đồ giản dị, đẩy xe nôi đi dạo. Gương mặt mộc mạc, nụ cười nhẹ nhàng của bà mẹ một con lập tức khiến đồng nghiệp Hwang Seung Eon phải thốt lên: “Nhìn y như sinh viên đại học ấy!”

Thật khó tin rằng, nữ diễn viên từng khiến bao người say mê qua các bộ phim “Miss Korea” hay “A Millionaire’s First Love” giờ đã là mẹ bỉm sữa. Thậm chí, chỉ 5 tháng sau khi sinh con, cô đã trở lại sân khấu kịch với vóc dáng gọn gàng và thần thái rạng rỡ như chưa từng trải qua sinh nở.

Điều gì giúp Lee Yeon Hee giữ được vẻ đẹp “bất chấp thời gian” ấy?

Nữ diễn viên Lee Yeon Hee khoe hình ảnh gần đây vẫn trẻ trung như thuở đôi mươi. Ảnh: SNS của Lee Yeon Hee

“Tín đồ Pilates” – Bí quyết giúp Lee Yeon Hee trẻ lâu và giữ dáng đỉnh cao

Lee Yeon Hee vốn nổi tiếng là người yêu thể thao. Cô từng duy trì tập luyện cơ bắp đến tận 2 tuần trước khi sinh con, điều mà không phải bà bầu nào cũng dám làm.

Bộ môn cô gắn bó nhất là Pilates – hình thức luyện tập tập trung vào nhóm cơ trung tâm như bụng, eo, hông và mông. Pilates không chỉ giúp săn chắc cơ thể và tăng cường trao đổi chất, mà còn giúp sửa dáng, giảm đau lưng và cân bằng khung xương chậu – những vấn đề thường gặp sau sinh.

Các chuyên gia cũng cho biết, khi khung chậu bị lệch hoặc tuần hoàn máu kém, phụ nữ dễ gặp tình trạng phù nề, tăng cân, da xỉn màu. Việc luyện tập đều đặn giúp máu lưu thông tốt hơn, làn da hồng hào và sáng khỏe hơn – yếu tố quan trọng tạo nên vẻ ngoài tươi trẻ của Lee Yeon Hee.

“Pilates vừa giúp tôi khỏe mạnh, vừa giúp tinh thần thư giãn. Sau khi sinh con, tôi thấy đây là cách tốt nhất để lấy lại năng lượng và vóc dáng,” nữ diễn viên từng chia sẻ.

Làm việc trở lại – Liều “vitamin tinh thần” cho bà mẹ sau sinh

Phụ nữ thường cần từ 6 tuần đến 3 tháng để cơ thể hồi phục sau sinh. Nhưng với Lee Yeon Hee, cô chọn quay lại công việc sau 5 tháng – khi cảm thấy sức khỏe và tinh thần đều đã sẵn sàng.

Theo một nghiên cứu của Tạp chí Sức khỏe và Hành vi Xã hội (Mỹ), những phụ nữ quay lại công việc sau 3 tháng sinh con có mức độ hài lòng và tinh thần ổn định cao hơn. Việc làm việc trở lại đúng thời điểm không chỉ giúp giải tỏa stress mà còn giúp các mẹ cảm thấy mình “được là chính mình” hơn.

Tất nhiên, điều quan trọng là phải biết cân bằng giữa công việc và chăm con. Nếu ôm đồm quá nhiều, căng thẳng tích tụ sẽ khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng phụ nữ châu Á có xu hướng phục hồi chậm hơn sau sinh, nên nếu sau một năm vẫn chưa lấy lại được sức khỏe ban đầu, hãy bắt đầu từ những bài tập nhẹ như đi bộ, yoga hoặc thiền để cơ thể thích nghi dần.

Bí quyết “mãi mãi tuổi 20” của Lee Yeon Hee

Không có phép màu nào giúp một người phụ nữ sau sinh vẫn đẹp như thời son trẻ. Với Lee Yeon Hee, đó là cả quá trình kỷ luật, chăm sóc bản thân và yêu thương chính mình:

Duy trì thói quen tập Pilates đều đặn.

Giữ tinh thần tích cực, làm việc khi đã sẵn sàng.

Nghe cơ thể mình và hồi phục từng bước, không ép buộc.

Có lẽ chính nhờ sự điềm tĩnh và cân bằng ấy mà ở tuổi 37, Lee Yeon Hee vẫn đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng và đầy năng lượng – hình mẫu của người phụ nữ hiện đại vừa làm mẹ, vừa không quên chăm sóc bản thân.

“Phụ nữ sau sinh không cần phải quay lại hình ảnh cũ, mà là tìm được phiên bản tốt hơn của chính mình.”

Có lẽ đó chính là điều mà Lee Yeon Hee đang sống và lan tỏa mỗi ngày.

Nguồn: Naver