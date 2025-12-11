Mẹ 3 con Hà Tăng và đôi mắt in hằn dấu vết tuổi tác: "Đôi mắt sâu là một kiệt tác của hành trình làm mẹ"

Sau đám cưới của em chồng Tiên Nguyễn, nhan sắc của Hà Tăng bất ngờ trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn luận sôi nổi. Đặc biệt là đôi mắt của "ngọc nữ" dường như thay đổi khá nhiều. Không ít ý kiến cho rằng đôi mắt của cô trông sâu hơn, tạo cảm giác mệt mỏi.

Nhiều người nhận xét đôi mắt của Hà Tăng có hốc mắt sâu nhìn khá mệt mỏi.

Tuy nhiên, nếu theo dõi chia sẻ của Hà Tăng trên trang cá nhân, có thể thấy sự thay đổi ấy không phải điều cô bất ngờ hay né tránh, mà ngược lại, cô dành cho nó một sự thấu hiểu và trân trọng rất sâu sắc.

Trên trang cá nhân, Hà Tăng từng viết rằng dấu ấn rõ rệt nhất trên gương mặt sau ba lần sinh nở chính là đôi mắt. Cô tâm sự rằng: "Sáu tháng từ ngày lên chức làm mẹ, đôi 'mắt sâu' này bắt đầu xuất hiện. Trộm vía cả 3 lần mang thai, cơ thể mình 2 tháng là đâu lại vào đó, chỉ có đôi mắt sâu là kiên trì ở lại, như một dấu ấn không chịu rời đi".

Với cô, đây không phải là khuyết điểm, càng không phải điều cần che giấu. Đó là dấu tích của hành trình làm mẹ đầy yêu thương và thử thách, là sự thay đổi mà cô đón nhận bằng một tâm thế bình an.

Mẹ 3 con học cách xem đôi mắt sâu của mình như một "kiệt tác" của hành trình làm mẹ và trải nghiệm của tuổi trung niên. Ở mỗi một độ tuổi nhất định, cơ thể và gương mặt sẽ thay đổi, không phải theo hướng đẹp hơn hay kém đi, mà là trở nên khác biệt, mang một vẻ đẹp rất riêng của những năm tháng đã đi qua.

"Mình học cách yêu chính mình và đón nhận những thay đổi ấy bằng lòng biết ơn. Bởi đã đi qua bao năm tháng buồn vui đủ đầy, cơ thể này cũng xứng đáng mang theo những dấu vết để nhớ, như những dấu mốc của một hành trình đã đi qua. Mình đang ở một giai đoạn thật đẹp của cuộc đời, tự do tự tại, biết ơn vì mọi điều mình đang có và vẫn còn rất háo hức với chặn đường phía trước" - Hà Tăng chia sẻ.

Những lời chia sẻ ấy cho thấy thay vì chạy theo những kỳ vọng về vẻ đẹp hoàn hảo, Hà Tăng chọn cách sống nhẹ nhàng và chân thật với chính mình, với vai trò là một người vợ trong gia đình, một người mẹ của 3 nhóc tỳ đáng yêu.

Và khi mọi người bán tán về đôi mắt sâu của cô, thì Hà Tăng vẫn nhẹ nhàng đón nhận điều đó như một "kiệt tác" của hành trình làm mẹ, một vẻ đẹp của sự trưởng thành, của bình yên và của những yêu thương được chắt chiu qua năm tháng.