MC Thanh Thanh Huyền "lên đồ" trước ngày lên sóng Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đánh dấu lần đầu tiên Thanh Thanh Huyền đảm nhận vai trò MC chính trong đêm Chung kết. Người đẹp chia sẻ: "Đây là ước mơ của Huyền và bây giờ ước mơ đã thành sự thật rồi nên Huyền vừa phấn khích vừa áp lực".

Nữ MC tiết lộ thời gian qua, cô đã cố gắng tập luyện cho thân hình săn chắc, trau dồi thêm tiếng Anh, xem lại các show Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ của thế giới. Người đẹp cũng luyện tập thêm kỹ năng catwalk, cách thể hiện thần thái...

Xuất hiện trong buổi thử trang phục, Thanh Thanh Huyền gây ấn tượng với vóc dáng chuẩn, làn da trắng cùng đôi chân dài "cực phẩm". Cô được NTK Lê Thanh Hòa chăm chút tỉ mỉ, lựa chọn những trang phục phù hợp để có thể tỏa sáng trong vai trò quan trọng sắp tới. Trong những hình ảnh được tiết lộ, người đẹp diện bộ váy trắng cắt xẻ, khoe trọn vòng eo con kiến.

Chia sẻ cảm xúc trước giờ G, người đẹp đến từ Nha Trang cho biết: "Huyền cũng có chút lo lắng vì đây là cuộc thi nhan sắc lớn, lượng người xem rất cao và sẽ không tránh khỏi nhiều chiều ý kiến. Sau cuộc thi Huyền sẽ ngồi xem lại để rút kinh nghiệm cho những lần dẫn sau và các chương trình khác".

Thanh Thanh Huyền tiết lộ, nhờ có mặt trong hầu hết các sự kiện đồng hành cùng cuộc thi nên ít nhiều cô đã có kinh nghiệm và nhớ gần hết tên lẫn gương mặt của các thí sinh.

Sở hữu đôi chân 1,1m cùng gương mặt thanh thoát và vòng eo con kiến, Thanh Thanh Huyền từng được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc trong và ngoài nước. Tuy nhiên, cô vẫn kiên định với con đường dẫn chương trình và giờ đây đã gặt hái nhiều "trái ngọt" trong lĩnh vực này.

Khi được hỏi lý do không đi thi hoa hậu, Thanh Thanh Huyền hài hước cho biết "Đang yêu cuộc sống hiện tại và chưa sẵn sàng đổi đời". Thời gian qua, Thanh Thanh Huyền được xem là gương mặt MC có khả năng dẫn song ngữ và dẫn những chương trình dài hơi mà không cần kịch bản. Cô từng gây xôn xao cộng đồng mạng khi giới thiệu trôi chảy nội dung hơn 3.000 chữ, 75 tên riêng tại show thời trang Fashion Voyage the show 3 - Chasing The Sun mà không cần nhìn kịch bản.