Mùa hè này, thiếu gì thì thiếu chứ bạn đừng thiếu áo crop top!

Được vực dậy và trở thành ''hot item'' trong những năm gần đây sau bao năm ngủ vùi, crop top vẫn còn là trào lưu được phái nữ ưa chuộng, nhất là trong những ngày hè oi ả. Tiết trời nóng nực thúc đẩy nhu cầu ăn mặc kiệm vải tăng cao, khiến cho đặc điểm ưu việt của crop top càng có ''đất dụng võ''.

Thế nên, sẽ là dễ hiểu nếu có nói hơi quá rằng: người ta sẵn sàng ''sống chết'' để mặc crop top bất kể ngày đêm!

Crop top là bảo bối của cô nàng Hazel

Hazel Đoàn - trong màn ''biến hoá'' và trổ tài mix&match nhiều kiểu dáng crop top với một dáng quần jeans cơ bản, đã cho thấy tính ứng dụng cao cũng như niềm yêu thích mà cô nàng dành cho item này.

Từ áo polo được biến tấu trở thành crop top, cho đến các kiểu dáng crop-top mới mẻ đang làm nức lòng phái nữ, tất cả đều xuất hiện trên Instagram cá nhân của Hazel Đoàn (Ảnh: @hazeldoan_)

Dành cho những ai chưa biết: crop top xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 19 nhưng phải tới thập niên 40 - 50, item này mới được phổ biến rộng rãi. Ở thời điểm đó, nó được làm từ chất liệu và kiểu dáng chưa hoàn thiện, có phần sơ sài. Crop top được phối với quần lửng hay váy lửng cổ điển.

Ở thời này, thiết kế crop-top chưa có quá nhiều đột phá

Tới thập niên 70 - 80, crop top chiếm được ngôi vị riêng khi danh ca Madonna nổi tiếng và tạo nên hào quang cho item này. Phong cách nổi loạn, hoang dại đầy cảm tính của "Nữ hoàng nhạc Pop'' khiến chiếc áo nhỏ bé bán chạy hơn bao giờ hết.

Thập niên 90, bộ phim Clueless tạo cơn sốt mạnh mẽ về phong cách, đồng thời trở thành nơi khởi nguồn của nhiều xu hướng thời trang thịnh hành thập niên 90. Crop top cũng được những giọng ca ăn khách như Britney Spears, Christina Aguilera,... hay các chân dài nổi tiếng như Naomi Campbell, Tyra Banks... diện trong nhiều hoàn cảnh. Có thể nói, thập niên 80 - 90 là thời kỳ hưng thịnh của những chiếc áo hở rốn.

Tiếp tục phát triển ở thập niên 2000 nhưng cho tới sau năm 2010, crop top mất đi vị thế vốn có và gần như biến mất ở Việt Nam. Sự phát triển của các xu hướng thời trang khác như Twee, hipster,... khiến crop-top tạm thời vắng bóng trong danh sách các ''hot items'' của thập kỷ.

Tới những năm gần đây, thiết kế này được yêu thích trở lại cùng làn sóng thời trang Y2K. Theo ứng dụng thời trang Depop, tháng 4/2021, lượt tìm kiếm từ khoá ''crop top'' tăng 309% so với năm trước đó. Tạp chí phong cách The Face còn cho rằng, crop top là sản phẩm giúp nâng cao cảm giác thoải mái cho người diện. Đây cũng là lý do chúng trở thành sản phẩm được yêu thích và săn tìm ráo riết tới vậy.

Sức mạnh truyền thông của những ''It Girl'' chính hiệu như Jennie hay Kendall Jenner đã hồi sinh crop top

Đối với sao Việt, crop top là trợ thủ đắc lực giúp các nàng khoe vòng hai không mỡ thừa

