Lipu - ái nữ nhà MC Ngô Mai Phương: Cô bé trắng như trứng gà bóc, "mỹ nhân tuổi Tỵ" tương lai đây chứ đâu!

MC Ngô Mai Phương – gương mặt quen thuộc của VTV – không chỉ ghi dấu ấn với lối dẫn duyên dáng, tự nhiên mà còn được nhiều khán giả yêu mến bởi hình ảnh một người phụ nữ hiện đại: làm nghề nghiêm túc, yêu gia đình và nuôi dạy con đầy tinh tế.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ngô Mai Phương hiện đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên tổ ấm nhỏ với hai con “đủ nếp đủ tẻ”: con trai đầu lòng Leon (sinh năm 2024) và con gái út Lipu, chào đời năm 2025.

Bắt đầu từ những vị trí nhỏ, Ngô Mai Phương dần khẳng định tên tuổi qua hàng loạt chương trình quen thuộc như Bữa trưa vui vẻ , Cafe sáng với VTV3 , Khách sạn 5 sao và gần đây là Cho ngày hoàn hảo . Lối dẫn gần gũi, linh hoạt cùng hình ảnh chỉn chu giúp cô duy trì sức hút bền bỉ với khán giả truyền hình.

Bên cạnh vai trò MC, Mai Phương còn thử sức ở lĩnh vực người mẫu ảnh và diễn xuất. Vai Yến trong bộ phim Đừng làm mẹ cáu giúp cô ghi điểm nhờ diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc.

Hành trình làm mẹ và hình ảnh “hot mom” được yêu mến

Sau khi lập gia đình và sinh con, Ngô Mai Phương ngày càng nhận được sự quan tâm từ công chúng với vai trò một “hot mom” truyền cảm hứng. Cô cởi mở chia sẻ về hành trình mang thai, sinh nở cũng như những trải nghiệm chăm sóc con nhỏ, đặc biệt là những cảm xúc rất đời thường của một người mẹ lần đầu và lần hai.

Con trai Leon – chào đời năm 2024 – là “cậu cả” mang đến cho Mai Phương nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng đầy hạnh phúc. Đến năm 2025, sự xuất hiện của bé gái Lipu đã hoàn thiện tổ ấm nhỏ của nữ MC, mang đến niềm vui trọn vẹn cho gia đình.

Bé Lipu – mảnh ghép dịu dàng của tổ ấm

Bé Lipu là con gái thứ hai của MC Ngô Mai Phương và ông xã Tiến sĩ. Bé chào đời vào ngày 23/7/2025, nặng gần 3,2kg, nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp của nữ MC ngay từ khi mới sinh.

Là em út trong gia đình có hai anh em, Lipu được xem như “công chúa nhỏ” bên cạnh anh trai Leon. Sự xuất hiện của bé đã giúp tổ ấm của Ngô Mai Phương trở nên trọn vẹn, viên mãn với cuộc sống “đủ nếp đủ tẻ”.

Qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, bé Lipu được nhận xét thừa hưởng nhiều nét giống mẹ, gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Ngay khi nữ MC công bố tin vui, nhiều đồng nghiệp thân thiết như Hoa hậu Ngọc Hân, MC Mai Ngọc… đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới em bé.

Những khoảnh khắc đời thường của Lipu thường xuyên được Ngô Mai Phương cập nhật trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự yêu mến của khán giả bởi vẻ ngoài dễ thương và hình ảnh gia đình ấm áp, gần gũi.

Theo chia sẻ của Ngô Mai Phương, bé Lipu là một em bé nhẹ nhàng, mang đến nhiều cảm xúc mới mẻ cho mẹ. Việc chăm sóc con gái trong những tháng đầu đời khiến nữ MC càng thấu hiểu sâu sắc hơn vai trò của người mẹ, cũng như tầm quan trọng của sự hiện diện, đồng hành và yêu thương trong từng khoảnh khắc nhỏ.

Dù bận rộn với công việc, Mai Phương luôn cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên các con, đặc biệt là trong giai đoạn đầu đời của bé út Lipu – quãng thời gian được cô xem là “không thể đánh đổi”.

Tổ ấm bình yên, điểm tựa vững chắc

Nữ MC nhiều lần bày tỏ sự trân trọng dành cho người chồng – người luôn âm thầm đồng hành, chia sẻ trách nhiệm gia đình và trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc để cô yên tâm phát triển sự nghiệp.

Sự xuất hiện của hai con, đặc biệt là cô con gái Lipu, không chỉ mang lại niềm hạnh phúc trọn vẹn mà còn giúp Ngô Mai Phương tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, giữa ánh đèn sân khấu và những khoảnh khắc đời thường giản dị.

MC Ngô Mai Phương hiện là hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ hiện đại: thành công trong sự nghiệp, đủ đầy trong gia đình và lan tỏa năng lượng tích cực về tình mẫu tử, hôn nhân và cách nuôi dạy con cái trong xã hội hôm nay.