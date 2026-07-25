MC Ngô Mai Phương hé lộ không gian tiệc thôi nôi cho ái nữ tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội

Mới đây, mẹ bỉm Ngô Mai Phương đã khiến nhiều người thích thú khi lần đầu hé lộ không gian chuẩn bị cho tiệc thôi nôi của con gái Lipu. Dù chưa tiết lộ toàn bộ buổi tiệc, chỉ những hình ảnh đầu tiên về địa điểm tổ chức cũng đủ cho thấy sự chỉn chu và tâm huyết mà cô dành cho con gái trong cột mốc tròn một tuổi.

Theo chia sẻ của Mai Phương, tiệc thôi nôi của bé Lipu sẽ được tổ chức tại một không gian ấm cúng với khoảng 30 khách mời, gồm những người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết. Thay vì một buổi tiệc hoành tráng, cô lựa chọn không gian gần gũi để lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa bên những người yêu thương nhất.

Dù không tiết lộ cụ thể địa điểm, qua những hình ảnh được cô chia sẻ, nhiều người tinh ý nhận ra buổi tiệc được chuẩn bị tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng nằm bên Hồ Tây (Hà Nội).

Nhân dịp con gái tròn một tuổi, Ngô Mai Phương cũng đăng tải bức tâm thư dài, gửi gắm những lời yêu thương dành cho "cô công chúa nhỏ" của mình.

"Ngày có anh hai, mẹ học cách làm mẹ. Ngày có con, mẹ học cách yêu thêm một người mà không làm vơi đi tình yêu dành cho người đầu tiên. Con đến sau anh, nhưng tình yêu mẹ dành cho con chưa bao giờ đến sau. Mẹ không hứa sẽ là người mẹ hoàn hảo. Sẽ có lúc mẹ cáu, có lúc mẹ mệt, có lúc mẹ lỡ lớn tiếng, nhưng chưa một giây nào mẹ ngừng yêu các con" - mẹ bỉm tâm sự.

Những dòng chia sẻ chân thành nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng, đặc biệt là các bà mẹ trẻ. Không ít người bày tỏ sự xúc động trước cách Mai Phương kể về hành trình làm mẹ của hai con, khi tình yêu dành cho con thứ hai không hề làm vơi đi tình cảm dành cho con đầu lòng, mà ngược lại còn khiến trái tim người mẹ "lớn lên để yêu nhiều hơn".

Đặc biệt, những dòng tâm sự gửi riêng đến con gái khiến nhiều người không khỏi xúc động. Mai Phương thẳng thắn thừa nhận mình sẽ không thể trở thành một người mẹ hoàn hảo, sẽ có những lúc mệt mỏi, nóng giận hay vô tình lớn tiếng. Thế nhưng, điều cô khẳng định sẽ không bao giờ thay đổi chính là tình yêu vô điều kiện dành cho các con.

Khép lại lời nhắn nhủ, cô viết: "Và nếu có một ngày nào đó, cả thế giới làm con thất vọng… thì hãy nhớ vẫn còn một người luôn tin con, luôn đứng về phía con. Đó là mẹ". Câu nói đã chạm đến trái tim của nhiều bậc phụ huynh. Không ít người để lại bình luận cho rằng đây không chỉ là lời chúc mừng sinh nhật dành cho con gái, mà còn là lời hứa, lời đồng hành của một người mẹ sẽ luôn là điểm tựa vững chắc trong suốt hành trình trưởng thành của con.

MC Ngô Mai Phương là mẹ của hai nhóc tỳ đáng yêu. Con trai đầu lòng Leon chào đời vào tháng 1/2024, còn cô con gái Lipu sinh vào tháng 7/2025.

Mẹ bỉm cũng hài hước thừa nhận rằng từ ngày có "công chúa nhỏ", cô mới có cơ hội thỏa niềm yêu thích diện đồ đôi. Hai mẹ con thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục ton-sur-ton nữ tính, cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc ngọt ngào và đáng yêu. Với cô, có con gái không chỉ là thêm một thành viên trong gia đình mà còn là người bạn đồng hành để cùng làm đẹp, cùng lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ đầy màu sắc.

Buổi tiệc thôi nôi của bé Lipu vì thế không chỉ đánh dấu cột mốc đầu đời của cô bé mà còn là dịp để cả gia đình nhìn lại một năm ngập tràn tiếng cười và yêu thương. Qua những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, nhiều người cũng dành lời khen cho sự đầu tư tinh tế của Ngô Mai Phương, đồng thời chờ đợi những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày sinh nhật đầu tiên của cô công chúa nhỏ.