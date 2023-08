Mật ong và lợi ích tuyệt vời đối với làn da, khi dùng đều đặn hàng ngày

Angelina Jolie trong cuộc hành trình là đại sứ cho chiến dịch Women for Bees do UNESCO phối hợp cùng Guerlain thực hiện. Trong chuyến thăm lần này, nữ minh tinh nổi tiếng Hollywood cùng Lorène Mouchet – một trong những thành viên đầu tiên của Women for Bees và Cécile Lochard – Giám đốc Phát triển bền vững của Guerlain đã tổ chức Bee School, lớp học dạy nuôi ong dành cho trẻ nhỏ.