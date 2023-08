5 chai serum ''rẻ nhưng không ôi'', giá không quá 400.000đ giúp nàng mới tập chăm da thăng hạng từng ngày

Serum là một trong những sản phẩm cần thiết nhất trong một chu trình dưỡng da. Nhiều người quan niệm, serum phải đắt đỏ thì mới mang lại hiệu quả cho làn da. Tuy nhiên, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm serum bình dân được đánh giá cao từ các chuyên gia da liễu và cả người tiêu dùng. Nếu bạn đang gặp phải một trong những vấn đề như khô rát, mụn thâm, mụn trứng cá,... thì những chai serum dưới đây sẽ hỗ trợ bạn cải thiện làn da của mình một cách đáng kể.

The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%

Nhắc đến các sản phẩm serum giá rẻ được người tiêu dùng ưa chuộng, không bỏ qua sản phẩm The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% đình đám. Em này có chứa các thành phần như công thức vitamin và khoáng chất giàu Niacinamide (Vitamin B3) và kẽm có khả năng làm dịu da, điều tiết dầu thừa, giảm tắc nghẽn lỗ chân lông. Không những vậy, em nó còn phù hợp với nhiều loại da nên được nhiều chị em đánh giá là sản phẩm skincare ''rẻ nhưng không ôi'' đáng sắm nhất.

Nơi mua: Shopee Giá: 279.000 VND

Timeless Skin Care Hyaluronic Acid Serum

Nếu đang tìm một chai serum cấp ẩm giá bình dân thì bạn đừng bỏ qua Timeless Skin Care Hyaluronic Acid Serum. Em này là dòng serum cấp nước thuần khiết bán chạy nhất của thương hiệu Timeless. Thành phẩm của ''ẻm'' có chứa 1% Hyaluronic Acid thuần khiết - chất chứa đựng lượng nước cao gấp 1000 lần trọng lượng của chính nó. Những nàng có làn da khô hạn đang cần ''cứu nguy'' nên nhanh chóng ''tậu'' ngay em nó về dùng, chắc chắn da của bạn sẽ căng mịn và mềm mại hơn trông thấy.

Nơi mua: Mint07 Giá: 285.000 VND

The Inkey List Niacinamide Oil Control Serum

Chai serum tiếp theo đến từ nhà The Inkey List. Em này có chứa 2 thành phần nổi bật và vô cùng cần thiết cho làn da là 10% Niacinamide và 1% Hyaluronic acid. Với hàm lượng vừa đủ, chai serum này sẽ hỗ trợ cải thiện tone da, ngăn ngừa mụn tái phát và đồng thời dưỡng ẩm hiệu quả. Hiện giá bán của 1 chai The Inkey List Niacinamide Oil Control chỉ dao động trong khoảng 270.000 - 320.000 VND mà thôi.

Nơi mua: Shopee Giá: 270.000 VND

Skin1004 Madagascar Centella Ampoule

Skin1004 Madagascar Centella Ampoule sẽ là lựa chọn vừa túi cho những cô nàng đang gặp phải tình trạng mụn trứng cá. Sản phẩm nổi tiếng đến từ Hàn Quốc có chứa tinh chất rau má giúp giảm mụn và phục hồi da nhanh chóng. Những làn da sau mụn cũng nên được ''cứu cánh' bởi chai serum này ngay hôm nay. Nhờ cộng dụng ấn tượng và giá thành phải chăng, nên chai serum này đã đạt giải thưởng Best of Beauty Award 2019 Winner của tạp chí Female Daily.

Nơi mua: Skin1004 Giá: 332.000 VND

Varihope 8 Day Pure Vitamin C Ampoule Plus

Varihope 8 Day Pure Vitamin C Ampoule Plus có thể là sản phẩm serum khá mới mẻ với nhiều chị em. Tuy nhiên, công dụng của chúng lại được nhiều người dùng khen ngợi vì không hề thua kém các sản phẩm đắt tiền. Thành phần của em này có chứa hàm lượng Vitamin C cao nhất trong hầu hết các loại trái cây (cao hơn khoảng 100 lần so với cam), chiếm 5.3% Vitamin C giúp ức chế sắc tố Melanin, tăng cường sản sinh Collagen. Alpha Bisabolol có khả năng làm dịu và chữa lành những đốm nâu, thâm mụn giúp da của bạn trở nên tươi sáng hơn trông thấy.