Măng non Leon được mẹ Mai Phương chuẩn bị hành trang để tham gia "khối nhập học", thế nhưng giao diện mới của cậu cả lạ lắm

Cậu cả Leon nhà MC Ngô Mai Phương dạo gần đây nổi tiếng chẳng kém cạnh gì mẹ hết. Hội các cô các dì mê mẩn cái phong cách chuẩn Alpha kid của cậu nhóc này. Vừa thông minh sáng dạ lại vừa lém lỉnh đáng yêu.

Leon là con đầu lòng của MC Ngô Mai Phương, cậu bé chưa tròn 2 tuổi này khiến nhiều mẹ có con nhỏ phải vội vàng vào xin vía vì biết nói rất sớm và có khả năng ghi nhớ, nhận biết mặt chữ/số cực kỳ đáng nể.

Sự tự tin của nhà tạo mẫu tóc Ngô Mai Phương.

Tuy là "cậu ấm" trong nhà nhưng Leon vô cùng năng động và mẹ Mai Phương cũng cho cậu nhóc thoải mái phát triển chứ không hề kèm cặp quá mức. Ngay cả việc Leon có thể nói sớm, nhận biết mặt chữ sớm cũng hoàn toàn bắt nguồn từ sự tò mò của cậu bé.

Ngày ấy cũng đã đến, ngày mà cậu cả Leon lên đường đi "bộ đội" đã đến rồi các cô các dì ạ. Mới đây, trên kênh Tiktok của mẹ Mai Phương đã đăng tải clip công tác chuẩn bị cho Leon tham gia vào "khối nhập học".

Giao diện mới của cậu cả Leon khiến hội các cô các dì không nhịn nổi cười

Để chuẩn bị cho Leon đi học, mẹ Mai Phương đã tự tay cắt tóc cho cậu quý tử nhà mình. Leon thì vừa ngoan vừa hợp tác, tuy hơi nghịch ngợm 1 chút xíu nhưng không hề khóc, không hề phản đối hay gây khó dễ gì hết.

Ấy vậy mà thành quả cuối cùng của mẹ Mai Phương lại khiến hội các cô các dì ôm bụng cười. Rõ ràng lúc đầu mẹ Mai Phương cũng tự tin vào tay nghề của mình lắm cơ mà kết quả thì Leon đang đẹp trai bỗng thành Leon tóc nham nhở.

Còn đây là kết quả...

Ban đầu cũng không đến nỗi nào nhưng càng về sai thì công cuộc cắt tóc tại gia của mẹ Mai Phương lại càng "sai sai", tóc Leon hố bom khắp nơi, chỗ thì lỉa chỉa, chỗ thì tự nhiên hói nguyên 1 mảng.

Leon sau 1 hồi nghịch nước chờ mẹ làm đẹp cho, xong xuôi ngẩng lên nhìn ngương mà muốn "đơ cái mặt" ra. Hội các cô dì thi nhau vào cười, vừa cười vừa xin lỗi Leon vì đã cười trên mái tóc nham nhở của cậu bé.