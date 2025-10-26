Màn điệu đà bất ổn của Hà Anh Tuấn

Mới đây, ca sĩ Hà Anh Tuấn xuất hiện trên sân khấu Dolby Theater (Mỹ) – một trong những "thánh đường âm nhạc" nổi tiếng thế giới đã khiến người hâm mộ tự hào khi tiếp tục khẳng định vị thế và đẳng cấp của một nghệ sĩ Việt có sức ảnh hưởng. Giọng hát vẫn vẹn nguyên sự ấm áp, tinh tế và kỹ thuật khó ai sánh kịp, thế nhưng bên cạnh những màn trình diễn thăng hoa, điều khiến khán giả bàn tán nhiều nhất lại là… trang phục biểu diễn của nam ca sĩ.

Phần trình diễn của ca sĩ Hà Anh Tuấn tại sân khấu Dolby Theater (Mỹ). (Nguồn: 1712_tuanha)



Nam ca sĩ chọn diện một bộ vest trắng dáng dài , cắt may theo phong cách cổ điển, lịch lãm. Đây vốn là kiểu trang phục đã gắn liền với hình ảnh chỉn chu, lãng tử của anh trong suốt hơn một thập kỷ qua. Nếu nhìn trực diện, bộ đồ không có gì đáng chê: cổ vest bản to, ve áo satin trắng tinh, form suông nhẹ mang lại cảm giác sang trọng, thanh thoát. Nhưng khi anh quay lưng lại sân khấu, toàn bộ thiết kế phía sau mới khiến khán giả không khỏi "giật mình".

Bộ vest trắng phù hơp với phong cách thường thấy của Hà Anh Tuấn.

Phần lưng áo bị khoét sâu, chắp nối bằng chất liệu satin bóng và dây buộc corset - một chi tiết vốn chỉ thường thấy trong các thiết kế nữ tính hoặc thời trang runway. Tuy nhiên, với vóc dáng hiện tại của Hà Anh Tuấn khi có phần tròn trịa và đầy đặn hơn so với trước, chi tiết khoét lưng này lại vô tình phơi bày toàn bộ khuyết điểm hình thể . Ở góc quay nghiêng hoặc khi anh di chuyển, phần lưng áo sơ mi trắng mặc bên trong bị căng và nhăn nhúm, trái ngược hoàn toàn so với vẻ ngoài chỉnh tề phía trước.

Được biết, bộ vest trắng mà Hà Anh Tuấn diện trong đêm diễn tại Dolby Theater là sáng tạo của Peter Do - nhà thiết kế gốc Việt nổi tiếng tại New York, từng được nhiều ngôi sao quốc tế tin chọn. Các thiết kế của Peter Do thường mang tinh thần tối giản nhưng cấu trúc mạnh mẽ, chú trọng vào đường cắt táo bạo và sự phá cách trong phom dáng.

Thiết kế khoét lưng sau áo vô tình lộ hết khuyết điểm của nam ca sĩ.

Thiết kế bộ vest đặc biệt của NTK Peter Do.

Trước đây, chàng ca sĩ lãng tử của Vbiz cũng đã từng có khoảng thời gian nặng tới 110kg. Vốn có sở thích ăn uống nên anh chàng ngày ấy không thể kìm lòng được với tất cả các món ăn ngon. Tuy nhiên, tự ý thức được thân hình mình đang ở mức thừa cân béo phì, Hà Anh Tuấn bắt tay vào công cuộc giảm cân khắc nghiệt, chú trọng chế độ ăn uống và luyện tập để có thể giảm cân nhanh chóng mà vẫn an toàn cho sức khỏe. Nhờ chế độ giảm cân khốc liệt mà chỉ trong 3 tháng, anh đã giảm từ 110kg xuống còn 70kg.

Nam ca sĩ từng nặng tới 110kg.

Hà Anh Tuấn luôn được khen ngợi bởi phong cách thời trang nam tính, lịch lãm và tinh tế, đúng chuẩn hình ảnh một quý ông lịch lãm, tri thức. Nam ca sĩ thường trung thành với bảng màu trầm – trung tính như đen, nâu, be hay navy, mang lại cảm giác trầm ổn và sang trọng. Tủ đồ của anh chủ yếu là những thiết kế cơ bản, tối giản nhưng tinh tế: áo sơ mi, áo cổ lọ, áo phông, quần tây hoặc quần jeans được phối cùng blazer hay áo khoác denim.

Hà Anh Tuấn cũng rất chú trọng chất liệu và phom dáng, luôn chọn những item có đường cắt gọn gàng, giúp hình ảnh của anh luôn chỉn chu, toàn diện mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Phong cách lịch lãm thường thấy của Hà Anh Tuấn trên sân khấu.

Ngoài sân khấu, nam ca sĩ vẫn trung thành với phong cách tối giản, ưa chuộng những item cơ bản và dễ phối trong đời thường.



