Mùa này, bên cạnh các cuộc thay đổi nhân sự ở nhiều nhà mốt khiến bầu không khí nhộn nhịp như một mùa "đổi gác", điều thú vị nhất lại là bảng phối màu. Dù là trong khán phòng hay ngoài phố, bốn cặp màu dưới đây xuất hiện dày đặc. Điều hay là chúng không đòi hỏi bạn phải sắm mới cả tủ. Chỉ cần điều chỉnh sắc độ và tỉ lệ, chúng có thể dùng ngay từ mùa thu đông bước sang xuân hè.

Trước hết là tím và vàng

Kể từ khi sắc tím bùng lên trong các bảng màu, hơi thở của đá thạch anh tím và hoa oải hương len vào váy áo. Khi đi cùng vàng, tím bỗng sáng hẳn. Cặp màu này quen thuộc vì ta thấy nó hàng ngày trong vườn: Cúc dại, diên vỹ, hoa cải cuối vụ. Cũng vì vậy mà nó dễ tạo thiện cảm.

Bí quyết để mặc đẹp nằm ở độ bão hòa: Vàng chanh và tím đậm dễ kén da, còn tím nhạt pha xám hoặc tím khói đi với vàng mù tạt lại rất êm. Nếu vẫn ngại, hãy gọi một màu trung tính đến làm "người hoà giải". Mùa lạnh dùng nâu hoặc da lộn sẽ cho cảm giác ấm và cổ điển, mùa nóng dùng trắng hoặc denim để không khí nhẹ ngay. Một chiếc túi vàng nhỏ hay giày vàng sẽ đủ để điểm mắt cho một bộ cánh tím nhạt, vừa giữ sự nữ tính vừa tránh chói.

Nơi mua: LAHSTORE

Tiếp theo là hồng và xanh lá

Cặp màu này gần như khắc vào ký ức thị giác của chúng ta. Hãy nghĩ đến nụ tulip tháng ba, hoa hồng tháng năm hay một bông sen giữa mùa hạ. Hồng mang vị ngọt, xanh mang mùi lá, đặt cạnh nhau đã thấy dễ chịu. Trên đường phố mùa này, sắc hồng đào đi với xanh trà, hồng phấn đi với xanh rêu, hồng tán nhã đi với xanh matcha.

Muốn mặc đẹp, có hai mấu chốt. Một là chọn đúng tông: Hồng nhạt bớt độ bão hòa, xanh nghiêng về rêu hoặc ô liu sẽ thân thiện với da châu Á hơn. Hai là kiểm soát tỉ lệ: Hãy để một màu làm chủ đạo, màu còn lại chỉ làm điểm xuyết. Nếu chỉ đầu tư một món, chiếc túi xanh luôn có "tần suất" sử dụng cao vì đi với denim, trắng, be hay đen đều hợp. Người thích thử nghiệm có thể dùng bộ đôi len hai mảnh, mỗi mảnh một sắc độ khác nhau, độ ăn ý rất tự nhiên.

Nơi mua: Elise Official

Thứ ba là đỏ và hồng

Trước đây, nhiều người sợ sự đối chọi giữa hai màu này vì dễ tạo cảm giác quá ngọt hoặc quá chói. Mùa này, chìa khóa nằm ở việc để hồng nhạt làm nền và cho đỏ xuất hiện ở mảng nhỏ như giày, thắt lưng, son môi, túi cầm tay. Hồng nude, hồng phấn pha xám hoặc hồng "cháy" là những tông nên ưu tiên. Khi thêm một chút đỏ tươi hoặc đỏ hoa hồng, tổng thể bỗng bừng sáng mà vẫn tinh tế.

Muốn dịu hơn nữa, hãy đưa trắng vào giữa để tạo độ thở. Vào những ngày se lạnh, thay trắng bằng nâu sữa hay caramen, cả bộ cánh có chiều sâu hơn mà không đánh mất sự nữ tính. Một chiếc áo len hồng nhạt chất liệu mềm đi với chân váy đỏ sẫm và bốt nâu là công thức đơn giản nhưng hiệu quả.

Nơi mua: puella selected

Cuối cùng là xanh lá và xanh lam

Đây là cặp màu của thiên nhiên nên gần như không bao giờ sai. Xanh lá cây non đặt cạnh xanh lam bầu trời gợi cảm giác thư thái, còn xanh rêu đi với xanh chàm lại mang tinh thần cổ điển. Cách phối dễ nhất là quần jeans xanh và một chiếc áo xanh lá bất kỳ. Muốn "đổi gió" cho mùa lạnh, thêm áo khoác nâu hoặc bốt da sẽ lập tức ấm áp hơn.

Một lựa chọn khác rất đáng tiền là áo len xanh lá cây, đi cùng quần jeans hoặc váy midi, có thể mặc từ đầu thu đến cuối xuân mà không nhàm. Nếu làm việc ở môi trường cần chỉn chu, hãy thử sơ mi xanh lam và túi xanh lá, chi tiết nhỏ nhưng đủ tạo điểm khác lạ.

Một mùa thời trang nữa cho thấy sự thay đổi là bình thường. Các nhà mốt thay nhà thiết kế, thẩm mỹ dịch chuyển, người xem tranh luận sôi nổi. Nhưng với người mặc, điều bền vững nhất vẫn là hiểu cơ thể mình, biết tông màu nào khiến gương mặt tươi hơn, chất liệu nào hợp khí hậu mình sống và tủ đồ cá nhân cần những gì. Hãy bắt đầu bằng việc thử một cặp màu ở quy mô nhỏ, ví dụ một đôi giày vàng đi với váy tím nhạt, một chiếc túi xanh đặt bên chiếc sơ mi xanh lam. Khi thấy "ăn" với da và dễ phối với những món sẵn có, lúc đó mới tăng dần diện tích màu. Thời trang không phải cuộc thi đổi mới mỗi ngày. Thời trang là thói quen làm cho mình gọn gàng, vui mắt và tự tin hơn.

Nơi mua: Uniqlo



