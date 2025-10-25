Làm theo cách mẹ chỉ, mái tóc bóng dầu của tôi đã trở nên trơn mượt khiến đồng nghiệp phải ghen tị

Từ nhỏ tôi đã luôn ngưỡng mộ mái tóc của mẹ - dày, đen và bóng mượt dù bà chẳng hề dùng dầu gội đắt tiền hay đi spa dưỡng tóc. Khi hỏi bí quyết, mẹ chỉ cười nói: "Không phải cứ dùng sản phẩm tốt là tóc sẽ đẹp, mà quan trọng là gội đầu đúng cách và chăm sóc da đầu thật kỹ." Lúc ấy tôi chỉ cười cho qua, nhưng sau này khi tóc mình ngày 1 bóng nhờn, yếu, dễ bết và rụng, tôi mới hiểu lời mẹ nói đúng đến nhường nào. Tóc muốn khỏe thì phải bắt đầu từ gốc - tức là da đầu.

Theo mẹ, da đầu chính là "đất" để tóc mọc, muốn tóc chắc khỏe thì phải giữ cho vùng đất ấy sạch sẽ, thông thoáng. Mẹ thường dặn, không nên gội đầu mỗi ngày, vì gội quá nhiều sẽ làm mất lớp dầu tự nhiên bảo vệ tóc. Người có da đầu bình thường chỉ cần gội hai ngày một lần, tóc dầu thì gội hàng ngày, còn tóc khô nên cách ba ngày mới gội. Tóc sạch là tốt, nhưng sạch quá mức lại khiến tóc khô, xơ và yếu dần đi. Tôi đã thử áp dụng theo nhịp này, và chỉ sau vài tuần, tóc bớt bết hẳn, da đầu nhẹ tênh và ít gàu hơn rất nhiều.

Mẹ cũng dạy tôi gội đầu không được vội, bởi mỗi lần gội là một cách "nuôi tóc". Bởi vậy, mỗi lần gội đầu của mẹ tôi đều vô cùng chỉn chu, bao gồm:

Bước 1: Trước khi gội, phải dùng lược răng thưa chải tóc để gỡ rối.

Bước 2: Sau đó làm ướt tóc bằng nước ấm giúp lỗ chân lông mở ra, dễ làm sạch hơn. Khi xoa dầu gội, tuyệt đối không dùng móng tay cào mà chỉ dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng theo vòng tròn, để kích thích tuần hoàn máu và lấy đi bụi bẩn ở chân tóc.

Bước 3: Mẹ tôi luôn dặn phải gội hai lần: lần đầu tập trung làm sạch bụi bẩn, lần hai nhẹ nhàng làm sạch toàn bộ dầu thừa và bụi bẩn còn sót lại ở chân tóc.

Bước 4: Khi thoa dầu xả hoặc kem ủ, mẹ tôi chỉ sử dụng ở phần thân và ngọn tóc - tuyệt đối không để dính da đầu.

Bước 5: Khi tóc ẩm, bà chia tóc thành ba phần, chải từ ngọn lên dần để gỡ rối mà không làm đứt tóc. Trước khi sấy, mẹ thường dùng tay massage nhẹ da đầu, nói rằng làm vậy giúp tóc mọc nhanh và khỏe hơn. Tóc luôn phải được sấy khô hoàn toàn bằng gió ấm, không để tự khô vì dễ khiến tóc xẹp và yếu. Mẹ còn dạy tôi không nên tập trung sấy một chỗ, mà di chuyển máy liên tục để tránh cháy tóc, sau đó xịt thêm chút tinh dầu để tóc mềm mượt tự nhiên.

Giờ đây, mỗi khi gội đầu, tôi luôn nhớ lại hình ảnh mẹ ngồi bên cửa, nhẹ nhàng chải tóc dưới nắng chiều. Tôi nhận ra rằng, tóc đẹp không phải nhờ những sản phẩm xa xỉ mà nhờ thói quen chăm sóc tỉ mỉ và kiên trì. Mái tóc khỏe, sạch sâu từ chân tóc là kết quả của việc yêu thương chính mình mỗi ngày. Mẹ tôi đã dạy tôi điều đó giản dị, bền bỉ, nhưng hiệu quả hơn bất cứ loại "thần dược" nào. Và giờ, mái tóc của tôi cũng đang dần trở nên chắc khỏe, bóng mượt, như một cách nối dài tình yêu mẹ dành cho con gái.