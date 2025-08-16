10 cách mặc chân váy suông mùa thu giúp chị em chạm đỉnh cao của sự trẻ trung, tinh tế

Dù là khi thời tiết nóng bức hay se lạnh, chân váy vẫn được ưa chuộng bởi hầu hết chị em. Xoay quanh chân váy, các nàng có thể tìm thấy nhiều biến tấu.

Nếu tìm kiếm sự thanh lịch và trang nhã, chân váy suông chính là một lựa chọn hoàn hảo. Kiểu dáng gọn gàng của phiên bản chân váy này còn đem tới sự chỉn chu cho phong cách, đồng thời hack chiều cao hiệu quả. Chân váy suông cũng rất trẻ trung, hiện đại, là một trong những item dẫn đầu xu hướng trong mùa thu đang tới.

Chân váy suông và áo gile đồng bộ giúp chị em mặc đẹp trong tích tắc. Tông màu xám của bộ cánh chính là điểm đắt giá, giúp người mặc trở nên trẻ trung hơn nhưng cũng không kém phần tinh tế, sang trọng. Muốn hoàn thiện outfit phóng khoáng xuống phố, đôi dép xỏ ngón là lựa chọn thích hợp.

Những chiếc áo hai dây tối giản vẫn thích hợp để mặc vào mùa thu. Yêu thích style nữ tính, dịu dàng, chị em hãy kết hợp áo hai dây cùng chân váy suông. Cách phối đồ này không hề cầu kỳ nhưng đầy cuốn hút. Cả bộ cánh được nâng tầm nhờ sự xuất hiện của đôi sandal cao gót quai mảnh.

Chị em có thể áp dụng bộ cánh trên tới công sở. Nếu như áo trắng cổ thuyền thanh lịch, tao nhã thì chân váy suông giúp nhân đôi vẻ nữ tính. Đôi giày búp bê tăng sự ngọt ngào cho bộ cánh mà không làm giảm nét thanh lịch.

Họa tiết chấm bi đang rất hot và chân váy suông chấm bi bản nhỏ đem đến ấn tượng về sự sang trọng, cổ điển nhưng không kém phần nữ tính. Công thức chân váy chấm bi và áo cổ yếm là một ý tưởng hay vì tôn lên nét quyến rũ, đồng thời toát lên sự yêu kiều.

Thêm một công thức diện đồ đi làm đơn giản nhưng vẫn sang xịn mịn gồm áo cổ vạt chéo cách điệu kết hợp cùng chân váy suông, sandal cao gót quai mảnh. Thao tác sơ vin là cần thiết để đảm bảo sự tinh tế. Chị em có thể tô điểm một sợi dây chuyền mảnh để tăng sức hút cho tổng thể.

Set chân váy suông trên rất nữ tính và dịu dàng. Mẫu áo trắng nhấn eo cộng điểm sang chảnh và yêu kiều cho người mặc. Trong khi đó, chân váy suông là bảo chứng cho vẻ ngoài tinh tế mà không kém phần trẻ trung, hiện đại. Đôi sandal màu nâu là mảnh ghép phù hợp với outfit.

Áo blouse màu hồng pastel gây ấn tượng ở nét trẻ trung, ngọt ngào. Muốn có bộ cánh mềm mại và nữ tính hơn, chị em hãy kết hợp item này cùng chân váy suông màu trắng. Các item như sandal quai mảnh đế bệt, túi cói giúp chị em tạo nên bộ cánh phù hợp với buổi dạo phố cuối tuần.

Đừng chỉ giới hạn phong cách với chân váy trơn màu, chị em hãy làm mới style mùa thu với chân váy họa tiết hoa nhí. Sự kết hợp giữa item này và áo blouse cổ chữ V đã tạo nên bộ trang phục sang trọng, thanh lịch. Đôi sandal quai mảnh tạo vẻ thanh thoát cho đôi chân, từ đó tôn dáng tối ưu.

Vẫn là chân váy suông họa tiết nhưng phiên bản tông màu đen lại mang đến ấn tượng khác hẳn. Độ sang trọng được nhân đôi khi chị em kết hợp item này cùng áo peplum tông màu trắng. Những món đồ như bờm tóc, sandal gắn nơ mảnh tăng vẻ yêu kiều, long lanh cho tổng thể trang phục.

Mùa thu chính là khoảng thời gian hoàn hảo để mặc áo len cộc tay. Sự kết hợp giữa mẫu áo này và chân váy suông màu be tạo nên bộ cánh trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đầy thanh lịch. Dây chuyền, khuyên tai hay đồng hồ đều góp phần tăng độ sang trọng cho outfit. Đôi giày mule cao gót là mảnh ghép không thể hợp lý hơn vì kéo chân dài, tôn dáng tối ưu.

Ảnh: Sưu tầm