Mắc Rubella khi mang thai, diễn viên Hạnh Thúy sinh con bị khiếm khuyết thính lực, 5 tuổi nói chưa tròn vành rõ chữ

Bệnh Rubella nguy hiểm đối với phụ nữ có thai như thế nào?

Rubella rất nguy hiểm với phụ nữ có thai, đặc biệt là trong 3 tháng đầu của thai kỳ vì đây là giai đoạn hình thành các bộ phận của thai nhi. Virus Rubella có thể qua hàng rào nhau thai, xâm nhập vào bào thai và tác động tới quá trình phát triển của bào thai.

Nhiễm Rubella trong thời kỳ đầu khi mang thai có thể gây ra sẩy thai, thai chết lưu hoặc sinh non. Trẻ được sinh ra từ các bà mẹ này có nguy cơ cao mắc hội chứng Rubella bẩm sinh với nhiều dị tật nghiêm trọng như: Dị tật tim, điếc, đục thủy tinh thể, chậm phát triển... Ngoài ra, trẻ có thể mắc đái tháo đường, vàng da, xuất huyết, xương thủy tinh, viêm màng não, viêm phổi, nhẹ cân, sinh non... gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến sức khỏe giống nòi. Một số trường hợp trẻ bị tử vong do hậu quả của hội chứng Rubella bẩm sinh.

Một số dị tật bẩm sinh do virus Rubella bẩm sinh gây ra như: dị tật tim bẩm sinh, viêm não, rung giật nhãn cầu, nhãn cầu nhỏ...

Cách phòng ngừa Rubella ở phụ nữ mang thai

Hiện Rubella là bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên việc chủ động tiêm vắc xin Rubella là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh.

Phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine phòng bệnh Rubella trước khi mang thai 3 tháng, điều này vừa giúp cơ thể có đủ thời gian sinh ra kháng thể phòng bệnh, vừa không ảnh hưởng đến thai nhi (giống như các loại vắc xin sống giảm độc lực khác, thành phần vắc xin Rubella không được tiêm ở phụ nữ biết mình có thai).

Ngoài ra, phụ nữ trong thời kỳ mang thai cần hạn chế tiếp xúc với những bệnh nhân bị sốt, phát ban và trẻ mắc hội chứng Rubella bẩm sinh.

Phụ nữ có thai, đặc biệt có thai trong những tháng đầu nếu thấy sốt, phát ban nên đến các cơ sở y tế để được khám, xét nghiệm, chẩn đoán và tư vấn kịp thời.