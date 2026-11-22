Có những bộ trang phục không nhiều màu sắc, chẳng có họa tiết nổi bật nhưng vẫn khiến người ta muốn ngắm nhìn thêm một chút. Một chiếc blazer khoác ngoài áo phông trắng, quần jeans xanh vừa vặn và đôi loafer đen cũng đủ tạo nên vẻ ngoài thanzah lịch, tự nhiên.

Tinh thần ấy xuất hiện xuyên suốt những hình ảnh gắn với phong cách của Carolyn Bessette-Kennedy, đồng thời có thể tìm thấy trong cách xây dựng tủ đồ của The Row hay Khaite: Chú trọng phom dáng, chất liệu và khả năng kết hợp của từng món đồ.

Điều thú vị là khi trang phục bớt cầu kỳ, người mặc lại có thêm cơ hội thể hiện cá tính qua những lựa chọn rất nhỏ.

1. Phối đồ tối giản bắt đầu từ sự cân bằng phom dáng

Một bộ đồ đơn giản vẫn cần có nhịp điệu. Nếu tất cả các món đều quá rộng, tổng thể dễ trở nên luộm thuộm; nếu mọi thứ cùng ôm sát, vẻ thoải mái đặc trưng của phong cách này cũng giảm đi.

Blazer rộng vừa phải có thể kết hợp với áo phông gọn người hoặc sơ mi được sơ vin ngay ngắn. Ngược lại, áo len ôm nhẹ sẽ hài hòa hơn khi đi cùng quần jeans ống đứng hay quần âu suông.

Nhìn vào những cách phối trong bộ ảnh, có thể thấy trang phục luôn có khoảng thở nhưng vẫn giữ được đường nét rõ ràng. Vai áo, độ dài tay, phần cạp quần và chiều dài ống đều góp phần quyết định bộ đồ có chỉn chu hay không.

Vì thế, trước khi mua thêm quần áo, hãy thử điều chỉnh cách sơ vin, xắn tay áo hoặc sửa lại gấu quần cho phù hợp.

2. Tiết chế màu sắc để từng chi tiết có cơ hội nổi bật

Đen, trắng, xám và xanh navy là những gam màu dễ kết hợp để xây dựng tủ đồ tối giản. Bên cạnh đó, sắc xanh denim, nâu da hay be cũng giúp trang phục có thêm chiều sâu mà vẫn giữ được sự hài hòa.

Bạn có thể bắt đầu bằng áo len đen, áo phông trắng để lộ một phần gấu và quần âu xám. Hoặc chọn blazer navy, sơ mi trắng cùng quần jeans xanh cho một ngày đi làm.

Khi bảng màu được tiết chế, chiếc thắt lưng da, mặt đồng hồ hay đôi khuyên tai nhỏ sẽ trở nên rõ nét hơn. Tổng thể có điểm nhấn mà không cần thêm nhiều món phụ kiện.

3. Chất liệu và phụ kiện tạo nên sự khác biệt

Hai bộ đồ cùng công thức áo trắng, blazer và jeans vẫn có thể mang đến cảm giác rất khác nhau. Sự khác biệt nằm ở độ đứng của áo khoác, bề mặt vải, phom quần và cách chọn giày, túi.

Áo len dệt mịn tạo cảm giác mềm mại; blazer đứng phom mang lại vẻ gọn gàng; áo khoác da giúp tổng thể cá tính hơn. Một đôi loafer, chiếc túi có cấu trúc hoặc kính râm dáng đơn giản có thể hoàn thiện bộ đồ mà không khiến nó trở nên nặng nề.

Bạn cũng không cần dùng tất cả phụ kiện cùng lúc. Hãy chọn vài chi tiết phù hợp với sinh hoạt và sở thích của mình, để chúng trở thành dấu ấn quen thuộc.

Mặc đơn giản cũng là hiểu rõ mình thích gì

rang phục phù hợp với người mặc, dễ vận động và có thể đồng hành trong nhiều hoàn cảnh. Điều đó không đòi hỏi một tủ quần áo toàn đồ cơ bản đắt tiền. Một chiếc sơ mi vừa vai, quần jeans đúng độ dài hay đôi giày được giữ sạch sẽ đã là khởi đầu tốt.

Khi không còn mải thêm thắt để bộ đồ nổi bật, bạn sẽ chú ý hơn đến những gì thực sự hợp với mình. Từ phom áo yêu thích, cách phối màu đến chiếc túi thường mang, phong cách cá nhân dần hiện ra rõ ràng qua chính những lựa chọn ấy.