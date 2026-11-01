Người mẫu Hàn vừa cưới doanh nhân 70 tuổi: Gu thời trang tối giản, quý phái đúng chuẩn "old money"

Ở tuổi 44, người mẫu Kim Ja Yeon bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi kết hôn với doanh nhân Son Young Kwon, cựu lãnh đạo cấp cao của Samsung, hiện ở tuổi 70. Đám cưới riêng tư được tổ chức tại Thụy Sĩ khiến công chúng tò mò về chuyện tình chênh lệch tuổi tác của cặp đôi. Nhưng bên cạnh câu chuyện đời tư, Kim Ja Yeon còn gây ấn tượng bởi hình ảnh một phụ nữ có học thức, sự nghiệp riêng và phong cách thời trang thanh lịch, tinh tế. Không cần chạy theo những xu hướng phô trương, cô vẫn toát lên khí chất sang trọng nhờ những lựa chọn trang phục tối giản, mang đậm tinh thần quiet luxury.

Từ người mẫu đến chuyên gia thời trang, sở hữu nền tảng học vấn đáng chú ý

Sau khi thông tin kết hôn với doanh nhân Son Young Kwon được công bố, Kim Ja Yeon càng nhận được sự quan tâm của công chúng. Theo chia sẻ của nữ người mẫu, cô từng nghĩ mình sẽ sống độc thân, nhưng sau khi bước qua tuổi 40 đã tìm thấy người đàn ông ấm áp, yêu thương và tôn trọng mình. Cả hai quen biết khi cùng theo học tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), trải qua hai năm tìm hiểu trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Sinh năm 1981, Kim Ja Yeon từng giành giải nhất cuộc thi Siêu mẫu SBS năm 2003. Với vóc dáng mảnh mai, gương mặt thanh tú và thần thái tự tin, cô nhanh chóng tạo được dấu ấn trong lĩnh vực người mẫu. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung phát triển sự nghiệp trước ống kính, Kim Ja Yeon còn dành nhiều thời gian trau dồi kiến thức về thời trang và kinh doanh.

Cô theo học quản trị thời trang, sau đó lấy bằng MBA tại Mỹ. Nền tảng học vấn này giúp Kim Ja Yeon có thêm góc nhìn chuyên sâu về ngành công nghiệp mà mình gắn bó. Hiện tại, bên cạnh công việc người mẫu, cô còn hoạt động với vai trò chuyên gia phân tích xu hướng. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên sức hút riêng của Kim Ja Yeon: cô không chỉ hiểu cách mặc đẹp mà còn có khả năng quan sát, phân tích sự vận động của thời trang và thị hiếu người tiêu dùng. Có lẽ vì vậy, phong cách cá nhân của Kim Ja Yeon không bị chi phối quá nhiều bởi những trào lưu nhất thời. Cô hướng đến tủ đồ có tính ứng dụng cao, ưu tiên những thiết kế kinh điển, dễ kết hợp và có thể đồng hành qua nhiều mùa mốt.

Phong cách quiet luxury: Không cần phô trương vẫn toát lên vẻ sang trọng

Nhìn vào phong cách đời thường của Kim Ja Yeon, dễ nhận thấy sự hiện diện của những món đồ cơ bản như áo sơ mi, quần âu, áo khoác dáng dài, cardigan hay váy liền tối giản. Cô thường lựa chọn các gam màu trung tính như trắng, đen, be, nâu, xám và xanh navy. Bảng màu nhã nhặn giúp tổng thể trang phục luôn hài hòa, đồng thời tạo cảm giác trưởng thành, chỉn chu mà không hề cứng nhắc.

Điểm làm nên sức hút của những set đồ này nằm ở phom dáng và cách lựa chọn chất liệu. Một chiếc sơ mi có đường cắt may gọn gàng, quần âu ống suông vừa vặn hay áo khoác dáng dài với cấu trúc đẹp đều có thể tạo nên diện mạo sang trọng mà không cần đến logo thương hiệu nổi bật. Kim Ja Yeon cũng thường tiết chế các chi tiết trang trí, để vẻ đẹp của trang phục được thể hiện qua tỷ lệ, chất liệu và độ hoàn thiện.

Đây chính là tinh thần của quiet luxury - phong cách đề cao sự sang trọng kín đáo, thay vì phô diễn sự giàu có bằng những món đồ đắt tiền hay họa tiết cầu kỳ. Người mặc không cần quá nhiều điểm nhấn, nhưng từng món đồ đều được lựa chọn có chủ đích. Với Kim Ja Yeon, vẻ quý phái không đến từ một bộ trang phục lộng lẫy duy nhất mà được tạo nên từ sự nhất quán trong cách ăn mặc.

Tủ đồ bền vững, ưu tiên những món đồ không bao giờ lỗi mốt

Một trong những điểm đáng học hỏi ở Kim Ja Yeon là tư duy xây dựng tủ đồ theo hướng lâu dài. Thay vì liên tục mua sắm để bắt kịp xu hướng, cô ưu tiên những món đồ có thể phối theo nhiều cách và phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Một chiếc blazer màu be có thể đi cùng quần âu để tạo diện mạo công sở, kết hợp với jeans khi dạo phố hoặc khoác ngoài váy liền trong những buổi gặp gỡ. Tương tự, áo sơ mi trắng hay quần đen ống suông luôn là những lựa chọn có thể sử dụng qua nhiều mùa mà không sợ lỗi mốt.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp phong cách cá nhân trở nên ổn định mà còn gắn với tinh thần thời trang bền vững. Khi lựa chọn trang phục dựa trên chất lượng, độ vừa vặn và khả năng sử dụng lâu dài, người mặc sẽ hạn chế được việc mua sắm theo cảm hứng rồi nhanh chóng bỏ quên món đồ trong tủ. Đây cũng là lý do những item cơ bản thường được xem là khoản đầu tư xứng đáng cho phong cách.

Với những cô gái yêu thích vẻ thanh lịch, có thể tham khảo công thức phối đồ của Kim Ja Yeon bằng cách bắt đầu từ một bảng màu giới hạn. Hãy ưu tiên hai hoặc ba gam màu dễ kết hợp, lựa chọn trang phục có phom dáng phù hợp với cơ thể và đầu tư vào những chất liệu có độ bền, bề mặt đẹp. Phụ kiện cũng nên được tiết chế, chẳng hạn một chiếc đồng hồ cổ điển, túi xách phom cứng hoặc đôi giày da tối giản. Chỉ vài món đồ được lựa chọn khéo léo đã đủ tạo nên diện mạo chỉn chu.

Khí chất quý phái đến từ sự tinh tế trong từng lựa chọn

Dù câu chuyện tình cảm là tâm điểm của sự chú ý, hình ảnh Kim Ja Yeon vẫn đặc biệt thu hút ở một khía cạnh khác: phong thái của người phụ nữ trưởng thành, độc lập và có gu thẩm mỹ riêng. Ở cô, thời trang không đơn thuần là cách thể hiện vẻ ngoài mà còn phản ánh lối sống có chọn lọc. Từ việc ưu tiên những món đồ kinh điển đến cách tiết chế phụ kiện, tất cả đều cho thấy sự nhất quán trong quan niệm mặc đẹp. Dưới đây là 1 số item theo style tối giản mà bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: LABEAU

Nơi mua: IVY MODA

Nơi mua: MARC

Nơi mua: ELURA

Kim Ja Yeon là minh chứng cho sức hút của phong cách tối giản: không cần diện những thiết kế cầu kỳ hay liên tục cập nhật xu hướng, một người phụ nữ vẫn có thể tạo dấu ấn bằng sự chỉn chu và tinh tế. Đôi khi, vẻ sang trọng đúng nghĩa không nằm ở việc mặc món đồ đắt tiền nhất, mà ở khả năng lựa chọn những gì thực sự phù hợp với bản thân.