Phong cách old money cho nàng ngoại cỡ: Càng tối giản càng tôn dáng, sang trọng

Qua 8 set đồ trong ảnh, có thể thấy tủ đồ đầu thu của nàng ngoại cỡ không cần quá nhiều món cầu kỳ: chỉ cần quần ống suông, áo len mỏng, sơ mi, chân váy chữ A hay một chiếc áo khoác dáng ngắn vừa vặn là đã có nhiều phương án mặc đẹp.

Điểm chung của các set đồ là tinh thần tối giản nhưng không nhạt nhòa. Những gam xanh than, nâu camel, trắng kem, xám, đen được phối cùng một điểm nhấn đỏ hoặc xanh baby, tạo cảm giác hiện đại mà vẫn dễ ứng dụng hằng ngày.

1. Áo xanh khói và quần âu tối màu: Công thức đi làm không bao giờ lỗi mốt

Một chiếc áo tay dài màu xanh khói với phần tay hơi phồng nhẹ tạo độ mềm mại cho phần vai. Khi sơ vin gọn cùng quần âu xám than ống suông, set đồ tạo được đường dọc thanh thoát, đồng thời giúp vóc dáng trông cân đối hơn. Thắt lưng đỏ burgundy và sandal đỏ là điểm nhấn vừa đủ, giúp bộ đồ không bị quá nghiêm nghị.

2. Áo len đen và chân váy đỏ: Tối giản nhưng vẫn nổi bật

Áo len đen dáng rộng vừa phải đi cùng chân váy chữ A màu đỏ là lựa chọn hợp cho ngày muốn mặc trẻ trung hơn. Chân váy có độ xòe nhẹ, không ôm sát phần hông và đùi nên tạo sự thoải mái khi di chuyển. Một đôi giày loafer, tất sáng màu và túi đen nhỏ là đủ để hoàn thiện vẻ ngoài gọn gàng.

3. Sơ mi kẻ xanh và áo khoác navy: Phối layer giúp vóc dáng có chiều sâu

Sơ mi kẻ sọc xanh trắng mặc cùng áo khoác navy dáng ngắn và quần ống rộng đồng màu là gợi ý lý tưởng cho những ngày se lạnh. Lớp sơ mi được thả nhẹ phía dưới áo khoác giúp tổng thể bớt nặng nề. Với cách mặc này, nên ưu tiên áo khoác kết thúc ở ngang hông hoặc cao hơn một chút để tỷ lệ chân trông dài hơn.

4. Áo khoác camel và jeans xanh: Công thức cuối tuần dễ áp dụng

Áo khoác nâu camel khoác ngoài áo len trắng, kết hợp cùng jeans xanh ống đứng là một bộ đôi rất "thu". Phần áo sáng màu bên trong giúp gương mặt trông tươi hơn, còn áo khoác lửng tạo sự gọn gàng cho phần thân trên. Đây là công thức phù hợp để đi cà phê, gặp gỡ bạn bè hoặc dạo phố.

5. Áo trễ vai xanh baby và quần trắng: Đừng ngại để lộ một khoảng da vừa đủ

Một chiếc áo trễ vai hoặc cổ rộng vừa phải có thể giúp phần cổ, xương quai xanh và vai trông thanh thoát hơn. Khi phối áo xanh baby với quần trắng ống rộng, tổng thể trở nên nhẹ nhàng, tươi sáng và có cảm giác "mảnh" hơn. Điều quan trọng là chọn áo có độ rủ, không quá bó sát phần bắp tay.

6. Len trắng và chân váy midi: Dịu dàng, nữ tính mà vẫn kín đáo

Áo len trắng họa tiết nhẹ kết hợp cùng chân váy midi màu be là lựa chọn cho những ai yêu phong cách nữ tính. Chân váy dài qua gối có độ rủ giúp che phần hông, đùi mà không làm cơ thể bị nặng nề. Boots màu be đồng điệu sẽ tạo hiệu ứng liền mạch cho phần chân.

7. Áo len cổ tim và quần trắng: Thanh lịch nhờ tỷ lệ màu sắc

Áo len cổ tim màu taupe mặc cùng áo trong trắng và quần trắng ống suông tạo hiệu ứng sáng sủa, hiện đại. Phần cổ tim giúp kéo dài phần cổ, trong khi gam màu trung tính đem lại cảm giác trang nhã. Một đôi boots mũi nhọn sẽ khiến set đồ thêm chỉn chu.





8. Áo kẻ ngang và jeans: Cách mặc casual vẫn có điểm nhấn

Áo kẻ ngang đen trắng kết hợp jeans ống rộng là set đồ đơn giản nhưng không hề xuề xòa. Nàng ngoại cỡ nên ưu tiên kẻ sọc nhỏ, khoảng cách đều và không quá tương phản để tổng thể trông hài hòa hơn. Một bên vai trễ nhẹ hoặc phần áo sơ vin lệch cũng giúp diện mạo bớt cứng nhắc.

Mùa thu này, thay vì cố giấu cơ thể trong những chiếc áo thật rộng, hãy ưu tiên trang phục vừa vặn, có đường cắt gọn và màu sắc tinh giản. Khi bạn cảm thấy thoải mái trong bộ đồ mình mặc, phong cách tự nhiên sẽ trở nên cuốn hút hơn.