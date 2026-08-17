Nhắc đến Lý Nhã Kỳ, bên cạnh bộ sưu tập trang sức kim cương công chúng nghĩ ngay đến hình ảnh một "phú bà" sở hữu kho đồ hiệu đồ sộ bậc nhất Vbiz. Thế nhưng, đằng sau thói quen mua sắm ngốn hàng chục tỷ đồng này, Lý Nhã Kỳ từng cho biết nguyên nhân chính bởi cô mắc chứng mù màu.

Thông tin này khiến khá giả nửa ngờ nửa vực, dù đây chỉ là câu bông đùa hay lời chia sẻ thật lòng, lý do này vẫn trở thành một giai thoại chốt đơn "độc nhất vô nhị" của nữ diễn viên sinh năm 1982.

Năm 2020, khi tham gia một chương trình truyền hình, Lý Nhã Kỳ từng khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ lý do luôn muốn sắm nguyên cả bộ sưu tập: "Em bị mù màu nên mỗi lần có mẫu mới ra em mua hết tất cả. Ví dụ có 15 màu là em mua hết 15 màu luôn".

Lý Nhã Kỳ chia sẻ trên sóng truyền hình rằng cô mắc chứng mù màu vì thế mỗi món đồ thời trang quyết định mua tốt nhất sẽ được gom trọn bảng màu (Clip: TikTok).

Bên cạnh tuyên bố gây chú ý đó, thói quen gom sạch bảng màu của người đẹp còn xuất phát từ tâm lý sợ bỏ lỡ, không muốn bị thiếu màu sắc cần thiết để lên đồ. Nữ diễn viên giải thích cô rất khó chịu nếu rơi vào cảnh mặc một bộ trang phục mà lại không tìm thấy chiếc túi hay đôi giày ton-sur-ton. Cách giải quyết nhanh gọn nhất với Lỹ Nhã Kỳ là mua tất cả các màu của collection để không bao giờ phải lăn tăn.

Chính thói quen này khiến bộ sưu tập của Lý Nhã Kỳ nhanh chóng chạm mốc hơn 400 chiếc túi đắt đỏ từ các nhà mốt lớn, trị giá ước tính khoảng 50 tỷ đồng. Số lượng quá lớn khiến chính chủ không thể quản lý hết, người đẹp cho hay từng để thất lạc túi giá vài trăm triệu đồng mà không hề hay biết cho đến khi nhân viên báo lại.

Lý Nhã Kỳ từng nhiều lần nhắc đến chứng mù màu khi nói đến gia tài thời trang, phụ kiện đồ sộ.

Sự xa hoa của Lý Nhã Kỳ từng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Đầu năm 2022, tờ South China Morning Post (Hong Kong) đăng bài gọi cô là "Kim Kardashian của Việt Nam" khi đề cập đến kho hàng hiệu đắt đỏ cùng khối tài sản hàng trăm tỷ đồng. Trong cơ ngơi của mình, nữ diễn viên dành riêng 2 phòng trống đóng tủ kệ cao để lưu trữ hàng thời trang.

Căn phòng với những chiếc túi hiệu đủ màu trở thành concept chụp ảnh của chính chủ.

Dù sở hữu kho đồ khiến nhiều người mơ ước, Lý Nhã Kỳ khẳng định bản thân không tôn thờ hàng hiệu. Cô coi đây đơn thuần là những vật dụng phục vụ nhu cầu cá nhân chứ không để mình bị lệ thuộc. Việc Lý Nhã Kỳ thoải mái nhét những chiếc túi đắt tiền vào bao nilon rồi cất đi từng gây xôn xao, nhưng đó lại là thái độ ứng xử thực tế của nữ diễn viên với đồ dùng cá nhân.

Có thời điểm khi đối diện với bình luận cho rằng phòng túi xách của mình nhìn giống... tiệm túi Quảng Châu, Lý Nhã Kỳ đã lập tức đáp trả gay gắt. Cô cho rằng người ngày nghĩ hẹp vì người giàu thật sự không ai làm nô lệ cho đồng tiền và đồ hiệu.

Hermès Birkin da cá sấu cũng không ngoại lệ.

Bên cạnh túi xách hay giày dép mua theo bảng màu, Lý Nhã Kỳ còn nổi tiếng là một trong những ngôi sao Việt Nam hiếm hoi bước chân vào thế giới Haute Couture từ hơn 10 năm trước.

Theo nữ diễn viên, việc sở hữu một thiết kế Haute Couture công phu như chính quá trình sáng tạo ra nó. Để hoàn thiện việc mua một thiết kế, cô phải bay sang Pháp ba lần: lần đầu lấy số đo, lần thứ hai fitting cùng khung váy, và lần thứ ba mới nhận thành phẩm.

Lý Nhã Kỳ được đội ngũ cấp cao của Chanel trực tiếp đến Việt Nam phục vụ.

Năm 2014, khi Lý Nhã Kỳ mua hai chiếc váy Chanel Couture, trong đó có chiếc trị giá 100.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng - thời điểm đó) nhưng không thể thu xếp sang Pháp vì lịch trình bận rộn, bà Pascale Cadaux - Giám đốc bán hàng của Chanel cùng trợ lý đã trực tiếp bay sang Việt Nam để giúp cô thử váy. Theo các nguồn tin, phía nữ đại gia từng khẳng định, Lý Nhã Kỳ sở hữu mẫu váy độc quyền không có chiếc thứ hai.

Lý Nhã Kỳ khẳng định những người đam mê Haute Couture thực sự như cô không mua đồ để thể hiện hay khoe khoang, mà xem mỗi thiết kế là một tác phẩm nghệ thuật đáng được nâng niu và trân trọng.

Giám đốc Chanel được cho là đã ngỏ ý trở thành stylist chính thức cho Lý Nhã Kỳ.

Ảnh: FBNV, Internet