Lý Nhất Đồng cố tình làm bản sao Triệu Lộ Tư

Trong đường đua "thả hint" trước thềm đêm hội Weibo, Lý Nhất Đồng là một trong những cái tên gây chú ý sớm khi tung bộ ảnh tạo hình chính thức. Không lựa chọn phong cách quá cầu kỳ, nữ diễn viên lại đi theo hướng thanh thuần, nhẹ nhàng nhưng chính sự tối giản này lại khiến dân mạng bàn luận sôi nổi. Bởi từ layout makeup, kiểu tóc đến gam màu váy đều khiến nhiều người liên tưởng ngay tới Triệu Lộ Tư.

Loạt tạo hình khiến nhiều người lầm tưởng là Triệu Lộ Tư của Lý Nhất Đồng. (Ảnh: Weibo)

Theo đó, Lý Nhất Đồng lựa chọn một thiết kế dạ hội satin tông champagne pha hồng phấn – gam màu vừa đủ nổi trên nền da trắng nhưng vẫn giữ được cảm giác mong manh. Phom váy cúp ngực ôm sát phần thân trên, nhấn nhẹ ở vòng eo bằng những nếp draping mềm rồi buông rủ tự nhiên xuống chân váy. Chất liệu satin bắt sáng tạo hiệu ứng óng nhẹ theo từng chuyển động, giúp tổng thể trông bay bổng hơn thay vì nặng nề kiểu lễ phục truyền thống. Không có đính kết cầu kỳ hay chi tiết cắt xẻ táo bạo, thiết kế tập trung hoàn toàn vào đường nét cơ thể và khí chất thanh thoát, mang tinh thần "nàng thơ" rất rõ rệt.

Layout trang điểm được thực hiện theo hướng trong trẻo, gần như không tạo khối sắc cạnh. Lớp nền mỏng, lì vừa phải nhưng vẫn giữ độ bóng nhẹ ở gò má để làn da trông mềm và có sức sống. Phần mắt sử dụng tông nâu sữa pha đào nhạt, tán loang nhẹ thay vì tạo chiều sâu đậm, đi kèm eyeliner mảnh kéo dài tự nhiên ở đuôi mắt giúp ánh nhìn hiền hơn.

Layout makeup cùng chiếc váy cúp ngực tôn trọn nét mong manh, khiến Lý Nhất Đồng trông như nàng thơ bước ra từ khung hình. (Nguồn: Weibo)

Nữ diễn viên để tóc đen dài tự nhiên, uốn sóng lơi từ khoảng ngang vai để giữ độ mềm nhưng không quá kiểu cách. Phần mái rẽ lệch nhẹ, ôm sát hai bên gò má nhằm làm gương mặt trông thanh thoát hơn. Không sử dụng keo cứng hay tạo độ phồng cao, mái tóc được giữ độ rơi tự nhiên, khi kết hợp cùng gió và ánh sáng ngoài trời tạo cảm giác rất điện ảnh. Chính kiểu tóc giản dị này giúp tổng thể tạo hình mềm mại, nữ tính và mang hơi hướng "nàng tiên bước ra từ khung hình phim".

Nhiều nhận xét cho rằng Lý Nhất Đồng đang "bắt chước" phong cách của Triệu Lộ Tư. (Nguồn: Weibo)

Trái với loạt ảnh trên bãi biển, ở bộ hình mới nhất Lý Nhất Đồng đã búi gọn mái tóc, không còn để xõa mềm bay bổng nữa. (Nguồn: Weibo)

Chính lớp nền mỏng căng bóng, má hồng tán cao, son bóng hồng nhẹ cùng mái tóc đen dài uốn sóng lơi rẽ ngôi lệch đã tạo nên cảm giác rất quen thuộc, khiến nhiều người thoáng nhìn qua dễ lầm tưởng Lý Nhất Đồng giống Triệu Lộ Tư tới 70%. Từ biểu cảm dịu dàng, gương mặt mềm mại cho đến tổng thể khí chất "nàng thơ" đều gợi nhớ phong cách mà Triệu Lộ Tư thường xuất hiện tại các sự kiện.



Nhiều lần hai mỹ nhân Cbiz đã có những tạo hình trùng hợp. (Nguồn: Weibo)

Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng hai mỹ nhân thực chất không có nhiều nét tương đồng; sự giống nhau chủ yếu đến từ việc stylist chọn váy tông pastel mềm mại và makeup artist áp dụng công thức trang điểm trong trẻo đang thịnh hành. Khi đặt cạnh nhau, đường nét khuôn mặt và thần thái riêng của mỗi người vẫn khá khác biệt, chỉ là tổng thể tạo hình khiến người xem cảm thấy quen mắt mà thôi.

Nhiều ý kiến trái chiều về tạo hình mới của Lý Nhất Đồng. (Ảnh: Facebook)