Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch của người phụ nữ Việt. Tuy nhiên, để mặc áo dài thật đẹp, điều quan trọng không nằm ở việc chạy theo xu hướng mà là hiểu rõ dáng người của mình và lựa chọn phom dáng phù hợp. Khi chọn đúng áo dài cho vóc dáng, người mặc sẽ trông cân đối, tự tin và cuốn hút hơn rất nhiều.

Dáng quả lê: Đùi hông to, thân trên nhỏ

Với dáng người quả lê, đặc trưng là phần hông và đùi đầy đặn trong khi thân trên nhỏ gọn, việc chọn áo dài cần hướng tới sự cân bằng tổng thể.

* Nên chọn:

- Áo dài có màu sáng ở phần thân trên sẽ giúp thu hút ánh nhìn lên vai và ngực, từ đó làm giảm sự chú ý vào phần hông.

- Kết hợp cùng quần dáng suông đứng, quần tối màu sẽ giúp phần thân dưới trông gọn gàng hơn.

- Chất liệu vải mềm, có độ rủ tự nhiên rất phù hợp với dáng người này vì giúp tà áo và quần không bám sát vào hông đùi.

Nơi mua: Áo dài Amber

Nơi mua: Econice

Nơi mua: Mel Essentials

Dáng người chữ nhật: Người thẳng đuột, không rõ eo

Đối với dáng người chữ nhật, khi vai, eo và hông gần như nằm trên một đường thẳng và thiếu đường cong, áo dài chính là "trợ thủ" giúp tạo hiệu ứng nữ tính hơn.

* Nên chọn:

- Áo dài có phần eo được chiết nhẹ sẽ giúp cơ thể trông mềm mại và có đường cong rõ ràng hơn.

- Phom dáng áo nên có cấu trúc tương đối cố định để định hình vóc dáng, tránh các thiết kế quá suông hoặc quá rộng.

- Có thể thêm một điểm nhấn nhẹ ở eo, có thể là đường may khéo léo hoặc họa tiết chạy dọc, tổng thể đã trở nên hài hòa hơn.

Nơi mua: Maison Havu

Dáng người tam giác ngược: Vai to, vòng 2 thiếu thon gọn, thân dưới nhỏ nhắn

Với dáng người tam giác ngược, phần thân trên thường nở nang, vai rộng trong khi hông và thân dưới nhỏ hơn. Khi chọn áo dài, nên ưu tiên những thiết kế giúp làm mềm phần vai và tăng cảm giác đầy đặn cho phần hông.

* Nên chọn:

- Áo dài cổ tròn hoặc cổ đơn giản sẽ giúp phần thân trên trông nhẹ nhàng hơn so với các kiểu cổ cao hay cổ quá cầu kỳ.

- Tà áo xòe nhẹ là lựa chọn lý tưởng vì tạo độ rủ tự nhiên, giúp cân đối lại tỷ lệ giữa vai, eo và hông, mang đến vẻ ngoài hài hòa và nữ tính.

- Ưu tiên áo dài 4 tà để cân đôi thân trên và dưới.

Nơi mua: Áo dài GIGI

Nơi mua: ByANAN Studio

Nơi mua: Leaf

Dáng đồng hồ cát: Vòng eo nhỏ, đường cong rõ nét

Dáng người đồng hồ cát được xem là vóc dáng lý tưởng khi vai và hông cân đối, eo thon rõ rệt. Với dáng người này, hầu như kiểu áo dài nào cũng có thể mặc đẹp.

Tuy nhiên, những mẫu áo dài truyền thống với phom ôm vừa phải và nhấn eo tự nhiên vẫn là lựa chọn tôn dáng nhất. Thay vì quá nhiều chi tiết cầu kỳ, sự tinh giản trong thiết kế và chất liệu mềm mại sẽ giúp làm nổi bật đường cong vốn có, mang lại vẻ đẹp sang trọng và rất duyên.

Nơi mua: Ceilio

Nơi mua: Monoco Fashion Store

Dáng người đầy đặn

Cuối cùng là dáng người đầy đặn, dáng người này cần chú trọng đến sự gọn gàng và thanh thoát khi chọn áo dài.

* Nên chọn:

- Những gam màu tối hoặc trung tính sẽ giúp vóc dáng trông thon hơn.

- Chất liệu vải trơn, không quá bóng hay lấp lánh là lựa chọn an toàn vì tránh làm lộ khuyết điểm cơ thể.

- Thiết kế cổ chữ V là một gợi ý rất đáng cân nhắc, bởi kiểu cổ này giúp phần cổ và gương mặt trông thanh thoát, thon gọn hơn.

- Phom áo nên vừa vặn, không quá ôm sát nhưng cũng không quá rộng để giữ được nét mềm mại đặc trưng của áo dài.

- Nên chọn áo dài có tà dài, mix cùng quần xuyệt tông.

Nơi mua: Adora Desgin

Nơi mua: Emvy Store

Nơi mua: CHARLLOT

Có thể thấy, mỗi dáng người đều mang một nét đẹp riêng và không có dáng người nào là "không phù hợp" với áo dài. Chỉ cần hiểu rõ cơ thể mình và lựa chọn thiết kế phù hợp, áo dài sẽ luôn là trang phục giúp tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và sự tự tin của người phụ nữ.