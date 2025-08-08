Lương Thùy Linh xuất hiện khác lạ sau 1 tuần bị tấn công dồn dập

Đang đứng trước đợt tấn công dồn dập từ làn sóng chỉ trích brand thời trang cá nhân, mới đây Lương Thùy Linh vừa xuất hiện tại event của một thương hiệu xa xỉ trong diện mạo khác lạ. Tại buổi tiệc tối quy tụ đông đảo dàn sao được chú ý như: Minh Hằng, Hương Giang, MLee, Gin Tuấn Kiệt... nàng Hậu chọn làm mới mình với kiểu tóc bob uốn nhẹ, ướt nhẹ kết hợp layout makeup sắc sảo. Visual cá tính, gợi cảm được tôn lên rõ nét trong set đồ đen chất liệu tweed cổ điển của BALMAIN.

Khó nhận ra Lương Thùy Linh của ngày thường trong kiểu tóc cá tính (Nguồn @trananhthumakeup).

Đây cũng là lần hiếm hoi Lương Thùy Linh rũ bỏ hình ảnh nhẹ nhàng thường thấy, thay vào đó là một tổng thể sang trọng xen lẫn nổi loạn trong bối cảnh thương hiệu riêng đang cần lấy lại phong độ sau nhiều ý kiến trái chiều, đồng thời gu thời trang cá nhân của chính chủ cũng rơi vào tầm ngắm.

Thần thái sắc sảo của Lương Thùy Linh hòa hợp với bộ cánh của BALMAIN.

Đặc biệt, có lẽ chính Lương Thùy Linh cũng ngờ khi trải nghiệm kiểu tóc mới lạ này, cô lại "đụng độ" một người đẹp khác thời gian qua đã đi trước đón đầu, gắn liền hình ảnh của mình với tóc ngắn chính là Juky San. Ở Em Xinh Say Hi, Juky San từ đầu đã cho thấy nữ ca sĩ tâm đắc với mái tóc bob này ra sao trong công cuộc thay đổi hình ảnh, chỉ một vài tiết mục hiếm hoi cần đến nét dịu dàng Juky San mới đặc cách show ra mái tóc thật suông dài.

Cặp chị em vô tình có cùng tạo hình tại sự kiện. Khi được một cư dân mạng nhắc đến Juky San, Lương Thùy Linh lập tức có video để "trả hàng" (Nguồn @luongthuylinh_).

Bức hình thành phẩm như 1 cặp búp bê của Juky San và Lương Thùy Linh.

Ra mắt thương hiệu Lumie Concepts vào đầu tháng 8, Lương Thùy Linh bất ngờ nhận chỉ trích lớn về chất lượng sản phẩm, thiết kế không tương xứng so với giá bán. Đây là lần đầu tiên cô thử sức với công việc kinh doanh, với hình tượng vốn được biết đến là một Hoa hậu có tài năng và học vấn xuất sắc, việc Lương Thùy Linh thiếu cẩn trọng với một quyết định quan trọng phần nào gây ra phản ứng thất vọng hơn bình thường. Trước đó, nàng Hậu chia sẻ cô vốn có đam mê thời trang từ nhỏ, thương hiệu đã được cô ấp ủ, lên kế hoạch học tập, trau dồi kỹ năng để bước chân vào lĩnh việc thiết kế và kinh doanh.

Lựa chọn phong cách cho bộ sưu tập đầu tiên khác xa với hình tượng mà công chúng đã định hình về mình, công chúng đặt nhiều dấu chấm hỏi cho quyết định của Lương Thùy Linh.

Trước những ý kiến trái chiều từ netizen, Lương Thùy Linh đã thẳng thắn lên tiếng chia sẻ quan điểm cá nhân. Cô cho biết rất trân trọng những ý kiến đóng góp của khán giả và sẽ học hỏi thêm để hoàn thiện sản phẩm hơn nữa:

"Linh rất hiểu là mỗi người sẽ có gu khác nhau nên mình cũng luôn mở lòng với bình luận, lời góp ý của quý vị khán giả cũng như khách hàng. Linh tin chắc đó là những lời góp ý rất quý giá. Thật sự là ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó và đây cũng là lần đầu tiên của Linh nên là không tránh khỏi những điều còn thiếu sót, chưa làm hài lòng mọi người. Mình và team sẽ nỗ lực học hỏi để hoàn thiện sản phẩm hơn nữa".