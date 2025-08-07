Brand của Lương Thùy Linh tiếp tục nhận "gạch đá" vì đóng gói "phèn", ẩu, kém sang!

Gần một tuần kể từ khi Lumie Concepts - thương hiệu thời trang của Hoa hậu Lương Thùy Linh chính thức ra mắt, làn sóng tranh cãi vẫn chưa hạ nhiệt. Đa số ý kiến xoay quanh việc sản phẩm có mức giá cao nhưng lại mang thiết kế đơn giản, chất liệu chưa thực sự thuyết phục, khiến nhiều người cảm thấy chưa xứng đáng với giá thành. Mới đây, một cô gái đã đăng tải trên TikTok cá nhân đoạn video unbox váy Lumie Concepts, nhanh chóng hút hơn 700.000 lượt xem. Dù dành lời khen cho sản phẩm, song, đoạn video lại viral theo cách khác khi dưới phần bình luận, dân tình lại đổ dồn sự chú ý và đồng loạt tỏ ra thất vọng vì... chiếc hộp đựng cũng như quy cách đóng gói kém sang.

Đa phần mọi người đều cho rằng hộp đựng sản phẩm của Lumie Concepts trông bèo nhèo và ọp ẹp, dù thương hiệu được định vị ở phân khúc cao cấp và giá thành cho mỗi sản phẩm đều lên đến vài triệu đồng

Từng lớp hộp được mở ra đều gây thất vọng toàn tập, nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng Lumie Concepts xây dựng hình ảnh thương hiệu cao cấp nhưng lại đóng gói kém sang, không dùng nổi túi zip mà phải đựng váy trong bọc nilon rẻ tiền



Hàng loạt bình luận so sánh chiếc váy trắng giá hơn 1,5 triệu của Lumie Concept được đóng gói thua cả váy áo giá vài trăm nghìn

Bên cạnh cách đóng gói gây thất vọng, thiết kế của chiếc váy cũng tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi. Nhiều người cho rằng, sở hữu mức giá đắt đỏ nhưng sản phẩm vẫn để lộ sợi chỉ thừa, hoặc sử dụng khóa kéo hạt gạo khiến việc kéo khóa gặp nhiều bất tiện. Phần cổ áo cũng bị nhận xét là không đẹp, dễ khiến tổng thể kém tinh tế và không tôn được bờ vai người mặc.