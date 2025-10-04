Lương Thùy Linh bỏ brand vắng lặng, dồn dập đi fashion week quốc tế, gặp đại tiểu thư hot nhất TikTok

Lương Thùy Linh đang có chuyến công tác dài ngày tại các tuần lễ thời trang thế giới, mới đây khi tham gia Paris Fashion Week Spring/Summer 26 cùng thương hiệu Balmain. Nàng Hậu Việt gây bất ngờ với khung hình chung cùng Becca Bloom - cô tiểu thư giàu có, hot rần rần TikTok thời gian qua với đám cưới trăm tỷ lên thẳng Vogue.

Trong khung ảnh 2 người, Lương Thùy Linh diện bộ cánh nhẹ nhàng mà tinh tế, mái tóc buông gợn và thần thái kiêu kỳ. Trong khi đó, Becca Bloom chọn váy họa tiết màu sắc nổi bật. Ngoài Becca, Lương Thùy Linh còn được bắt gặp trò chuyện thân mật với người mẫu Molly Chiang, Ameera Khan và những tên tuổi fashionista quốc tế trong hàng front row.

Outfit của Lương Thùy Linh với chất liệu tweed trắng, kết hợp cùng giày cao gót quai mảnh. Tạo hình này giúp nàng hậu giữ được nét thanh lịch cổ điển nhưng vẫn trẻ trung, gọn gàng. Tuy nhiên, trong khi nhiều người ý kiến khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp, sang trọng, không ít khán giả cũng cho rằng phần styling này hơi đơn giản, chưa thật sự bứt phá nếu đặt trong bối cảnh một sự kiện thời trang lớn như Paris Fashion Week.

Quay trở về thời điểm trước đó, trong chuỗi fashion week châu Âu, Lương Thùy Linh cũng không ngại chơi lớn. Cô tiếp tục là đại diện duy nhất của Việt Nam tại các show Fendi và Boss trong khuôn khổ Milan Fashion Week. Ở show Boss, nàng Hậu mặc cây đen với váy xẻ tà phối jacket da cá tính, chung khung hình của TikToker nổi tiếng Khaby Lame.

Đến show Fendi, Lương Thùy Linh lựa chọn set đồ sơ mi dáng rộng và quần ống suông ton-sur-ton, kết hợp cùng túi xách mini và đôi cao gót mảnh mai. Tổng thể mang đến sự thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng một lần nữa lại mờ nhạt đến trôi tuột. Thậm chí, bộ cánh còn bị đặt lên bàn cân so sánh với Đại sứ Fendi là Song Hye Kyo - người từng diện thiết kế này trước đó.

Tại London Fashion Week, Lương Thùy Linh cũng góp mặt với tư cách khách mời của thương hiệu Montsand.

Từ chuỗi sự kiện này, có thể thấy Lương Thùy Linh đang là cái tên nhận được sự tín nhiệm của các thương hiệu quốc tế, dồn lực định hình cho một người đại diện đầy hứa hẹn trong tương lai.

Dẫu vậy, việc dồn dập xuất hiện cũng kéo theo những ánh mắt dòm ngó. Thương hiệu Lumie Concepts của Lương Thùy Linh cách đây không lâu từng làm dậy sóng dư luận khi mới ra mắt đã gặp phản ứng quyết liệt của người tiêu dùng về chất lượng và mức giá so với thiết kế. Trong những buổi livestream kéo dài hàng giờ, người xem liên tục để lại bình luận chê bai, khiến thương hiệu dần im ắng. Trên các kênh bán hàng và truyền thông của mình, Lumie Concepts hạn chế quảng bá, TikTok của thương hiệu đã gần như nghỉ ngơi một tháng nay (từ đầu tháng 9).



