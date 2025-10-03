Dân tình thi nhau copy style của Triệu Lộ Tư trong phim mới

Trong làng giải trí Hoa ngữ, mỗi lần một bộ phim gây sốt, thời trang của nữ chính gần như chắc chắn sẽ trở thành trào lưu. Mới đây, sau khi "Hãy Để Tôi Tỏa Sáng" chính thức lên sóng, không chỉ nội dung phim thu hút sự quan tâm mà phong cách ăn mặc của Triệu Lộ Tư cũng nhanh chóng tạo thành hot trend, khiến dân tình đổ xô "copy" theo.

Triệu Lộ Tư vốn được biết đến là "nữ thần thanh xuân" với gương mặt ngọt ngào, trong trẻo và gu ăn mặc tinh giản mà vẫn tôn dáng. Trong "Hãy Để Tôi Tỏa Sáng", cô tiếp tục phát huy thế mạnh này khi diện những bộ trang phục trẻ trung, gần gũi với phong cách thường ngày. Chẳng cần cầu kỳ váy áo lộng lẫy, chỉ với áo phông, quần jeans, váy ngắn hay sneakers, Triệu Lộ Tư đã khiến khán giả "mê mẩn".

Ngay sau khi phim lên sóng, nhiều phân cảnh của cô nàng được cắt ghép, chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Hashtag liên quan đến thời trang của Triệu Lộ Tư leo top tìm kiếm, hàng loạt shop thời trang cũng nhanh chóng "bắt trend" tung ra những bộ sưu tập na ná phong cách cô diện trong phim.

Điểm đặc biệt trong style lần này của Triệu Lộ Tư chính là tính ứng dụng cao. Các set đồ hầu hết xoay quanh những item quen thuộc như áo crop top, váy tennis, áo cardigan dáng ngắn, giày thể thao trắng, hay túi đeo chéo nhỏ gọn. Chính vì sự đơn giản này mà nhiều cô gái hoàn toàn có thể "đu trend" dễ dàng, chỉ cần khéo léo mix & match.

Theo ghi nhận, một số mẫu váy và túi mà Triệu Lộ Tư mặc trong phim thậm chí đã cháy hàng trên các sàn thương mại điện tử chỉ sau vài ngày phát sóng. Có những shop online còn gắn thẳng tag "Lộ Tư style" để thu hút khách hàng. Thậm chí, nhiều nàng Gen Z đã đăng tải clip mix đồ y hệt, tạo nên một "làn sóng copy style" rầm rộ.

Vì sao style của Triệu Lộ Tư được yêu thích?

- Đơn giản - Dễ ứng dụng: Các outfit không quá phức tạp, phù hợp cho cả đi học, đi chơi hay dạo phố.

- Năng động - Trẻ trung: Triệu Lộ Tư biết cách chọn những gam màu sáng, tươi tắn, kết hợp cùng sneakers hoặc sandal giúp phong cách thêm phần khỏe khoắn.

- Tôn dáng khéo léo: Dù đơn giản, nhưng mỗi set đồ đều khéo nhấn nhá vòng eo, đôi chân dài hoặc bờ vai thon gọn, khiến người mặc vừa nữ tính vừa năng động.

- Tính linh hoạt: Dễ dàng biến tấu, mix với nhiều item sẵn có trong tủ đồ, nên ai cũng có thể thử mà không cần chi nhiều tiền.

Khác với nhiều xu hướng thời trang cầu kỳ chỉ phù hợp với sàn diễn, phong cách của Triệu Lộ Tư trong phim lần này mang tính ứng dụng cao nên nhanh chóng bùng nổ. Các cô gái từ học sinh, sinh viên đến nhân viên văn phòng đều có thể tìm thấy cho mình outfit tương tự trong tủ đồ.

Hơn nữa, xu hướng thời trang tối giản, trẻ trung vốn đã được ưa chuộng vài năm gần đây, và sự xuất hiện của Triệu Lộ Tư như "chất xúc tác" khiến nó càng trở nên hot hơn. Dân tình không chỉ copy để chụp ảnh check-in mà còn biến nó thành phong cách thường ngày, phù hợp cả với khí hậu, nhịp sống năng động.

Không thể phủ nhận, sức hút của Triệu Lộ Tư không chỉ đến từ nhan sắc hay tài năng diễn xuất, mà còn từ khả năng biến những item đơn giản thành xu hướng. Thời trang trong "Hãy Để Tôi Tỏa Sáng" cho thấy chỉ cần biết cách chọn lựa và kết hợp, bạn hoàn toàn có thể biến style basic thành điểm nhấn cá tính. Chính vì vậy, dân tình thi nhau copy style của Triệu Lộ Tư cũng là điều dễ hiểu - vừa đẹp, vừa dễ mặc, lại hợp túi tiền.

Có thể nói, Triệu Lộ Tư đã trở thành "nàng thơ thời trang" mới của giới trẻ, khi mỗi món đồ cô diện trên màn ảnh đều nhanh chóng trở thành hot trend và góp phần định hình phong cách cho nhiều cô gái hiện đại.