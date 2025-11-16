Long Chun chia sẻ "lần đầu trải qua cảm giác con gái ốm" khiến các ông bố bà mẹ bỉm sữa đồng cảm

"Lần đầu tiên trải qua cảm giác con gái ốm, không dễ dàng với bố.

Từng giờ trôi qua, từng tiếng ho của con gái làm bố sốt ruột không thôi, mới đó mà Cốm của bố đã được 10 tháng rồi, cũng là lần đầu tiên sổ mũi và ho nhiều đến như thế.

Mỗi lần ăn sữa với con khó khăn hơn, con ói nhiều hơn vì trong người con khó chịu. Lần đầu tiên bố cảm nhận được cảm giác kỳ lạ này, nó khó chịu hơn những gì mà bố đã hình dung ra trước đó. Bố biết để lớn lên, em sẽ phải ốm. Nhưng tiếng ho của em làm bố lo lắng hơn mỗi giờ trôi qua.

Cốm bị ho nhưng biết bố làm là em không nhõng nhẽo, em chỉ nhẹ nhàng nhìn và dang tay ra đòi bố ôm.

Những lúc thế này, bố lại tưởng tượng ra cảnh ông bà hồi nhỏ chăm bố, dù bố không thể nhớ chính xác nhưng bố đâu đó cảm nhận được tình yêu mà ông bà Cốm dành cho bố, ông bà cũng đã từng lo lắng cho bố y như bố lo cho Cốm bây giờ phải không con? Con là một em bé ngoan, chỉ khóc khi khó chịu chứ không dám làm nũng bố.

Bố ghi lại ngày hôm nay vì cảm xúc này thật đặc biệt con gái à".