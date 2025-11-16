Long Chun chia sẻ "lần đầu trải qua cảm giác con gái ốm" khiến các ông bố bà mẹ bỉm sữa đồng cảm
Mới đây, TikToker Long Chun đã chia sẻ trên trang cá nhân một trải nghiệm đặc biệt, đó là lần đầu tiên trải qua cảm giác con gái ốm, khiến không ít bố mẹ bỉm xúc động và đồng cảm.
"Lần đầu tiên trải qua cảm giác con gái ốm, không dễ dàng với bố.
Từng giờ trôi qua, từng tiếng ho của con gái làm bố sốt ruột không thôi, mới đó mà Cốm của bố đã được 10 tháng rồi, cũng là lần đầu tiên sổ mũi và ho nhiều đến như thế.
Mỗi lần ăn sữa với con khó khăn hơn, con ói nhiều hơn vì trong người con khó chịu. Lần đầu tiên bố cảm nhận được cảm giác kỳ lạ này, nó khó chịu hơn những gì mà bố đã hình dung ra trước đó. Bố biết để lớn lên, em sẽ phải ốm. Nhưng tiếng ho của em làm bố lo lắng hơn mỗi giờ trôi qua.
Cốm bị ho nhưng biết bố làm là em không nhõng nhẽo, em chỉ nhẹ nhàng nhìn và dang tay ra đòi bố ôm.
Những lúc thế này, bố lại tưởng tượng ra cảnh ông bà hồi nhỏ chăm bố, dù bố không thể nhớ chính xác nhưng bố đâu đó cảm nhận được tình yêu mà ông bà Cốm dành cho bố, ông bà cũng đã từng lo lắng cho bố y như bố lo cho Cốm bây giờ phải không con? Con là một em bé ngoan, chỉ khóc khi khó chịu chứ không dám làm nũng bố.
Bố ghi lại ngày hôm nay vì cảm xúc này thật đặc biệt con gái à".
Bài đăng tải này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng các bố mẹ bỉm sữa, nhiều người chia sẻ rằng trải nghiệm nhìn con ốm và đau ốm mà không thể làm gì là một cảm giác vừa lạ vừa sâu sắc, nhưng cũng là cơ hội để bố mẹ cảm nhận tình yêu thương vô điều kiện.
“Mình cũng lần đầu trải qua cảm giác con ốm, mỗi tiếng ho của bé làm tim mình nhói lên. Cảm giác này thật sự khác với mọi điều mình tưởng tượng trước đó.”
“Những lúc con mệt, chỉ cần bé tựa vào tay bố mẹ là thấy cả thế giới ấm áp hơn.”
“Bố mẹ sẽ hiểu được tình yêu thương của ông bà khi chăm sóc con, thật đặc biệt và xúc động.”
Chăm con khi bé bị ốm luôn là trải nghiệm đầy thử thách và cảm xúc với mọi bố mẹ, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, khi nhiều dịch bệnh khiến trẻ nhỏ dễ mắc bệnh hơn. Mỗi tiếng ho, mỗi lần con khóc đều khiến bố mẹ lo lắng, sốt ruột và đôi khi bất lực, bởi dù muốn, họ cũng không thể “gánh” hết nỗi đau hay khó chịu của con. Những cơn sốt, sổ mũi hay nôn trớ khiến việc cho con ăn uống trở nên khó khăn, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để bố mẹ cảm nhận sâu sắc tình yêu thương vô điều kiện.
Thời điểm nhiều dịch bệnh, áp lực này càng lớn hơn, vì bố mẹ phải vừa chăm sóc con, vừa cẩn trọng phòng ngừa nguy cơ lây lan, vừa giữ bình tĩnh để không truyền cảm xúc tiêu cực cho bé. Chính trong những ngày như vậy, bố mẹ mới thực sự hiểu giá trị của sự kiên nhẫn, tình yêu và trách nhiệm – và nhận ra rằng, dù mệt mỏi đến đâu, việc ở bên con, chăm sóc và đồng hành cùng con vượt qua bệnh tật là niềm hạnh phúc vô giá.