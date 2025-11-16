Chóng mặt với thị trường sữa: Đây là những dòng sữa đạm quý A2 khác các mẹ có thể tham khảo
Gợi ý những dòng sữa A2 mức giá ổn định, phù hợp hơn với nhu cầu của mẹ bỉm và các bé.
Dạo gần đây, cộng đồng các mẹ bỉm xôn xao trước thông tin sữa đạm A2 "Ap Úc" và đặc biệt là Aptamil Essensis bất ngờ tăng giá chóng mặt, từ mức khoảng 1,7 triệu nhảy vọt lên gần 4 triệu đồng/hộp.
Mức giá "ngất ngưởng" này khiến nhiều gia đình phải cân nhắc lại việc sử dụng, đồng thời tìm kiếm những lựa chọn sữa A2 khác phù hợp hơn với túi tiền nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cho con. Dưới đây là những lựa chọn sữa A2 thay thế đáng tham khảo dành cho các mẹ.
1. Sữa đạm A2 NAN A2 Infinipro
* Giá tham khảo: Khoảng 600.000 - 700.000 VNĐ
Sản phẩm phù hợp cho trẻ từ 0 tháng tuổi.
Sữa NAN A2 Infinipro là dòng sản phẩm thuộc thương hiệu Nestle có xuất xứ từ Thuỵ Sĩ. Sữa NAN A2 Infinipro chứa nguồn đạm quý A2 beta-casein tự nhiên, phức hợp 5HM-O và vi khuẩn có lợi.... Một trong những dòng sữa được rất nhiều ba mẹ chọn mua và đánh giá tốt vì đem lại những chuyển biến tích cực cho trẻ có hệ tiêu hoá kém, phù hợp với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
2. Sữa OCEAN ROAD DAIRIES Follow-On Formula
* Giá tham khảo: 985.000 VNĐ
Sản phẩm phù hợp cho trẻ từ 0 tháng tuổi.
Sữa Ocean Road Organic A2 được chứng nhận hữu cơ NASAA của Hiệp hội quốc gia về Nông nghiệp bền vững Úc, đảm bảo nguồn gốc hữu cơ và tiêu chuẩn sản xuất bền vững. Ocean Road Organic A2 chứa đạm A2 hữu cơ, bổ sung hệ lợi khuẩn độc quyền chứa Prebiotic (FOS) và Probiotic (LC40) giú bé hạn chế kích ứng ruột giúp bé dễ hấp thu, dễ tiêu hoá, không lo táo bón, tiêu chảy, giảm đầy hơi nôn trớ, giúp con hấp thu dưỡng chất dễ dàng, tạo nền tảng tốt cho con phát triển toàn diện.
Sữa Ocean Road Dairies Organic A2 được làm từ sữa tươi sấy 1 lần. Quá trình sấy một lần giữ cho nhiều dưỡng chất trong sữa được bảo tồn. Việc sấy một lần giúp giữ lại các chất dinh dưỡng quan trọng như protein, canxi và vitamin… trong sữa một cách hiệu quả hơn.
3. Sữa A2 Platinum
* Giá tham khảo: 940.000 VNĐ
Sản phẩm phù hợp cho trẻ từ 0 tháng tuổi.
Sữa A2 Platinum có chứa nhiều canxi và vitamin nên hỗ trợ cho sự phát triển xương và răng của bé khỏe mạnh. Thành phần của sữa A2 Platinum còn có kẽm và iot đây là những dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển của bé.
Trên thị trường dòng sữa công thức phát triển toàn diện A2 Platinum Úc được chia thành 4 loại: Sữa A2 Platinum số 1 (từ 0 đến 6 tháng tuổi), sữa A2 Platinum số 2 9từ 6 đến 12 tháng tuổi), sữa A2 Platinum số 3 (từ 1 đến 3 tuổi), sữa A2 Platinum số 4. Sữa A2 Platinum Úc có thành phần được cung cấp đầy đủ và đa dạng các chất dinh dưỡng như: Omega 3, Omega 6, Vitamin, đồng, sắt,…. với hàm lượng phù hợp từng độ tuổi giúp bé nên giúp cho bé tăng cân hiệu quả.
4. Sữa Bellamy's Organic A2
* Giá tham khảo: 990.000 VNĐ
Sản phẩm phù hợp cho trẻ từ 0 tháng tuổi.
Sữa Bellamy's Organic A2 là dòng sữa hữu cơ đạt chứng nhận hữu cơ kép tại Úc. Sữa chứa đạm A2 dễ tiêu hoá cho trẻ, cung cấp 13 loại vitamin cùng 12 loại khoáng chất thiết yếu cho quá trình phát triển đầu đời của bé. Sữa Bellamy's Organic chứa Omega 3, Omega 6 với thành phần DHA, ARA là hai dưỡng chất đặc biệt tốt cho hoạt động trí não và thị lực đầu đời của trẻ.
Bên cạnh đó, Sữa Bellamy's Organic A2 bổ sung nguồn chất xơ GOS, FOS cùng với men vi sinh Probiotic: Bifidobacteria giúp bé phát triển hệ tiêu hóa tối ưu, nâng cao hệ miễn dịch cho trẻ.
5. Sữa tươi nguyên kem A2 Úc A2 Milk Company
*Giá tham khảo: 360.000 - 400.000 VNĐ/ túi 1kg
Sản phẩm phù hợp cho trẻ từ 12 tháng tuổi.
Sữa tươi nguyên kem A2 Úc A2 Milk Company là sản phẩm được chế biến từ 100% nguyên liệu sữa tươi của bò A2 thuần chủng được chọn lọc kỹ lưỡng và nuôi dưỡng an toàn. Sữa A2 Úc được thu hoạch và chế biến trong vòng 24h sau đó được xử lý nhiệt trong môi trường vô trùng, vì vậy vẫn giữ nguyên được hương vị tươi ngon và dinh dưỡng.
Sữa A2 Úc chứa hàm lượng cao canxi, vitamin A, D, khoáng chất, lecitin đậu nành sẽ là nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho mọi thành viên trong gia đình.
6. Sữa dê Kabrita A2
*Giá tham khảo: 750.000 VNĐ
Sản phẩm phù hợp cho trẻ từ 0 tháng tuổi.
Sữa dê Kabrita A2 chứa đạm quý A2 và có nồng độ αs1 casein thấp hơn sữa bò, tạo ra các mảng sữa đông mềm, giúp trẻ dễ tiêu hóa. Ngoài ra, sữa dê Kabrita còn bổ sung hàng loạt DHA & ARA giúp trẻ phát triển trí não và thị lực, 22 vitamin & khoáng chất giúp nâng cao hệ miễn dịch, hàm lượng oligosaccharides và nucleotide cao trong sữa dê còn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hoàn thiện hệ tiêu hóa của trẻ nhanh chóng.
7. Sữa Fullcream Protein A2 cao cấp mật ong Manuka
* Giá tham khaot: 580.000 VNĐ
Sản phẩm phù hợp cho trẻ từ 12 tháng tuổi.
Sữa A2 là loại sữa được chế biến từ 100% sữa tươi nguyên liệu được lấy từ những bò A2, đây là dòng sữa fullcream (nguyên kem) 89% kết hợp với 6% bột mật ong Manuka - loại mật ong tốt nhất thế giới với tính kháng khuẩn tự nhiên cao. Khoa học đã chứng minh mật ong Manuka có thể chống chế siêu vi khuẩn MRSA, E-Coli.
Với 2 thành phần chính là sữa tươi A2 và mật ong Manuka, sữa tươi A2 mật ong Manuka là loại sữa siêu sạch, giúp trẻ tăng cân, tăng chiều cao và cải thiện sức đề kháng tốt.
8. Sữa tươi Green Farm A2 Vinamilk
* Giá tham khảo: Hơn 40.000 VNĐ/lốc 4 hộp (110ml), hơn 500.000 VNĐ/thùng 48 hộp (110ml)
Sản phẩm phù hợp cho trẻ từ 12 tháng tuổi.
Sữa Green Farm Đạm quý A2 của Vinamilk là dòng sữa tươi đặc biệt, được sản xuất từ đàn bò sữa thuần chủng nhập khẩu từ Mỹ, Úc và New Zealand. Sữa A2 chứa protein beta-casein loại A2, không chứa A1, giúp giảm nguy cơ gây khó tiêu cho những người nhạy cảm với protein A1. Vinamilk là một trong những thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam sản xuất sữa A2 từ đàn bò thuần chủng nhập khẩu.
9. Sữa Enfamil A2 Neuropro
* Giá tham khảo: Hơn 300.000 VNĐ/hộp 350g
Sản phẩm phù hợp cho trẻ từ 0 tháng tuổi.
Sữa Enfamil A2 Neuropro thuộc thương hiệu Mead Johnson xuất xứ từ Thái Lan, cung cấp các nhóm dưỡng chất thiết yếu để bé phát triển toàn diện. Sữa có vị thanh nhạt dễ uống, không chứa đường sucrose, phù hợp với hệ tiêu hóa còn non yếu của trẻ sơ sinh.
Sữa chức hợp chất béo trong MFGM hỗ trợ cho sự phát triển của não, kết hợp bổ sung cùng DHA giúp tăng cường sự kết nối trên mỗi tế bào não. MFGM hỗ trợ phát triển nhận thức cũng như giúp điều chỉnh hành vi là một phần của sự phát triển thông minh cảm xúc (EQ) của trẻ.
10. Sữa mát Milo đạm A2 Nestlé
* Giá tham khảo: 33.000VNĐ/lốc 4 hộp
Sản phẩm phù hợp cho trẻ trên 2 tuổi.
Sữa Milo A2 được sản xuất tại nhà máy Nestlé đặt tại Úc, sử dụng nguồn sữa bò A2 nguyên chất - loại sữa chỉ chứa đạm Beta-Casein A2. Milo A2 còn có công thức cải tiến: ít đường hơn so với Milo truyền thống, giúp giảm nguy cơ sâu răng và kiểm soát cân nặng. Sản phẩm bổ sung thêm nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu như Canxi, Vitamin D, Vitamin nhóm B, Sắt,... hỗ trợ phát triển xương, chiều cao, tăng cường đề kháng và tốt cho trí não.