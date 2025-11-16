Dạo gần đây, cộng đồng các mẹ bỉm xôn xao trước thông tin sữa đạm A2 "Ap Úc" và đặc biệt là Aptamil Essensis bất ngờ tăng giá chóng mặt, từ mức khoảng 1,7 triệu nhảy vọt lên gần 4 triệu đồng/hộp.

Mức giá "ngất ngưởng" này khiến nhiều gia đình phải cân nhắc lại việc sử dụng, đồng thời tìm kiếm những lựa chọn sữa A2 khác phù hợp hơn với túi tiền nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cho con. Dưới đây là những lựa chọn sữa A2 thay thế đáng tham khảo dành cho các mẹ.

1. Sữa đạm A2 NAN A2 Infinipro

* Giá tham khảo: Khoảng 600.000 - 700.000 VNĐ

Sản phẩm phù hợp cho trẻ từ 0 tháng tuổi.

Sữa NAN A2 Infinipro là dòng sản phẩm thuộc thương hiệu Nestle có xuất xứ từ Thuỵ Sĩ. Sữa NAN A2 Infinipro chứa nguồn đạm quý A2 beta-casein tự nhiên, phức hợp 5HM-O và vi khuẩn có lợi.... Một trong những dòng sữa được rất nhiều ba mẹ chọn mua và đánh giá tốt vì đem lại những chuyển biến tích cực cho trẻ có hệ tiêu hoá kém, phù hợp với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

2. Sữa OCEAN ROAD DAIRIES Follow-On Formula

* Giá tham khảo: 985.000 VNĐ

Sản phẩm phù hợp cho trẻ từ 0 tháng tuổi.