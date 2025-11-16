Từ ngày chính thức công khai con gái đầu lòng, CEO Lâm Thành Kim liên tục trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội. Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh cùng bé Rosa tập yoga buổi sáng đã nhanh chóng "gây bão", khiến dân tình đồng loạt xuýt xoa vì quá đỗi dễ thương.

Khoảnh khắc bé Rosa bắt chước theo từng động tác của ba Kim, đôi chân "chũn chũn", dáng người nhỏ xinh vậy mà vẫn tập theo ba Kim từng động tác một, khiến ai xem cũng xiêu lòng.

Là một CEO thành đạt, Lâm Thanh Kim vẫn tự tay nấu bữa sáng cho con gái. Từ ngày có con, anh thường xuyên khoe những khoảnh khắc đời thường gần gũi cùng con gái yêu của mình. Anh cũng nhẹ nhàng hướng dẫn, chỉ bảo cho con gái những điều đơn giản nhất, như nói cảm ơn ba... Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy được ông bố CEO chăm con cực khéo.

Từ ngày bé Rosa xuất hiện trước công chúng, tài khoản mạng xã hội của CEO Kim tràn ngập những khoảnh khắc thường nhật bên con: khi anh cho bé ăn sáng, lúc đọc truyện trước giờ đi ngủ, hay những lần hai bố con dạo phố, chơi đùa...

CEO Lâm Thành Kim chuẩn bị quà tặng con gái.

Từ ngày có con, điện thoại của CEO Lâm Thành Kim gần như "tràn bộ nhớ", bởi hình ảnh bé Rosa chiếm trọn mọi ngóc ngách. Từ lúc bé ngủ, bé cười, bé ngáp, đến cảnh đang ngồi chơi cũng bị bố chụp lia lịa. Có lẽ tình cảnh này chẳng của riêng ai khi đã làm ba, làm mẹ, ai cũng từng trải qua giai đoạn "cuồng con" đến mức chỉ cần mở album lên là thấy toàn thiên thần nhỏ của chính mình.

Chính CEO Kim cũng phải bật cười thú nhận: "Dân trong ngành nhìn phát hiểu liền" - ám chỉ hội bố mẹ bỉm khi nhìn dung lượng ảnh trong máy là biết ngay đã "lên level" nào. Anh còn hài hước đăng kèm lời nhắn gửi đến các bậc ba mẹ khác: "Các tiền bối cho em hỏi đây là cấp độ mấy rồi ạ? Em thấy mình ghiền con quá không dứt ra được!".

Chỉ một câu nói vui nhưng đủ thấy tình yêu của anh dành cho Rosa lớn đến mức nào. Và cũng nhờ sự chân thật, hài hước ấy mà hình ảnh CEO Lâm Thành Kim ngày càng trở nên gần gũi, đúng chuẩn "ông bố đơn thân quốc dân" khiến cộng đồng mạng không ngừng yêu mến.

Rất nhiều khoảnh khắc đáng yêu của hai bố con được CEO Lâm Thành Kim đăng tải mỗi ngày. Từ những lúc hai bố mặc đồ đôi đi dạo phố, cho đến những bộ ảnh "công chúa nhỏ" diện váy áo điệu đà, chiếc nào cũng xinh xắn như bước ra từ truyện cổ tích. Đặc biệt, không thể không kể tới những lần ba Kim lên đồ "độc lạ" cho con gái cũng khiến dân tình bật cười vì độ đáng yêu của hai bố con.

Bé Rosa được bố cưng chiều đến mức ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa. Dù mới chỉ hơn 2 tuổi, cô bé đã được ba Kim đưa đến nhiều quốc gia khác nhau. Từ những chuyến nghỉ dưỡng biển xanh cát trắng cho đến những thành phố hiện đại rực rỡ ánh đèn, Rosa lúc nào cũng xuất hiện trong vòng tay bố với nụ cười rạng rỡ.

Hình ảnh một doanh nhân nổi tiếng nhưng lại hết sức cưng chiều con gái, vừa tất bật với công việc vừa chu đáo chăm con, khiến anh trở thành biểu tượng "ông bố đơn thân" được yêu thích nhất nhì showbiz Việt hiện tại.