Với nhiều gia đình, phòng của con chỉ đủ kê một chiếc giường và một chiếc bàn sát bên. Cách bố trí này rất phổ biến và cũng khó thay đổi. Tuy vậy, khi bàn học và giường ngủ chỉ cách nhau một bước chân, ranh giới giữa giờ học và giờ ngủ của con rất dễ bị xóa nhòa.

Đừng để giường trở thành "ghế học"

Khi bàn kê sát giường, nhiều em có thói quen ngồi luôn lên mép giường để học, hoặc ôm sách nằm học cho thoải mái. Trong y học giấc ngủ, có một nguyên tắc được dùng phổ biến trong điều trị mất ngủ, gọi là "kiểm soát kích thích". Nguyên tắc này khuyên giường chỉ nên dành cho việc ngủ. Học bài, xem điện thoại hay giải quyết bài toán khó trên giường có thể khiến não bộ không còn coi giường là tín hiệu để nghỉ ngơi.

Phụ huynh nên chuẩn bị cho con một chiếc ghế riêng, kể cả khi phòng chật. Sách vở học xong nên được cất lên bàn hoặc vào cặp, không để vương vãi trên giường. Nếu được, hãy xoay bàn sao cho khi ngồi học, con quay lưng lại phía giường.

Khi bàn học kê sát giường, nhiều học sinh có thói quen ngồi luôn lên giường để học (Ảnh minh họa)

Chọn bàn ghế đúng với chiều cao của con

Mép giường thường không có độ cao phù hợp với bàn học, khiến con phải cúi người hoặc rướn lên trong nhiều giờ liền. Ở trường, bàn ghế học sinh được quy định theo Thông tư liên tịch 26/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Y tế. Bàn ghế được chia làm 6 cỡ theo chiều cao học sinh, từ 100 đến 175cm.

Chẳng hạn, với học sinh cao từ 145 đến 159cm, ghế cao khoảng 37cm và bàn cao khoảng 63cm. Với học sinh cao từ 160 đến 175cm, ghế cao khoảng 41cm, bàn cao khoảng 69cm. Phụ huynh có thể tham khảo các mốc này khi mua bàn ghế cho con ở nhà. Trẻ lớn rất nhanh, nên mỗi đầu năm học cha mẹ có thể đo lại chiều cao của con để điều chỉnh. Chính các trường học hiện nay cũng được Bộ yêu cầu đo chiều cao học sinh vào đầu năm để bố trí bàn ghế cho phù hợp.

Đưa điện thoại, máy tính ra khỏi phòng ngủ vào ban đêm

Bàn học sát giường thường đi kèm ổ cắm, máy tính bảng, điện thoại ngay trong tầm tay. Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) khuyến nghị để các thiết bị điện tử ra khỏi phòng ngủ của trẻ vào ban đêm, đồng thời ngừng dùng màn hình ít nhất một giờ trước khi đi ngủ. Theo AAP, trẻ có tivi, máy tính hay điện thoại trong phòng ngủ thường ngủ ít hơn và ngủ muộn hơn.

Cách đơn giản là đặt một chỗ sạc chung cho cả nhà ở phòng khách. Học xong, mọi thiết bị đều "về chỗ", trong phòng con chỉ còn bàn học và giường ngủ.

Tạo một "khoảng chuyển" giữa học và ngủ

Khi chỉ cần đứng dậy là đã tới giường, con dễ đi thẳng từ bài tập khó sang giấc ngủ mà đầu óc vẫn còn căng. Cha mẹ có thể giúp con tạo một khoảng chuyển nhỏ. Học xong thì dọn bàn, tắt đèn học, đi đánh răng, rửa mặt, rồi mới lên giường. Những bước nhỏ ấy lặp lại mỗi tối sẽ trở thành tín hiệu báo cho cơ thể biết đã đến giờ nghỉ ngơi.

Kê bàn học cạnh giường nhìn chung không phải điều đáng lo, nếu cả nhà cùng giữ cho mỗi chỗ đúng một việc của nó.