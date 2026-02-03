Lời chia tay viral của local brand nam 10 năm tuổi: Nửa năm tạm biệt 3 lần khiến kẻ bán tín, người bán nghi

Ngày 31/1 vừa qua, SSSTUTTER local brand thời trang nam quen mặt với người tiêu dùng Việt bất ngờ đăng tải thông báo chính thức dừng hoạt động. Chỉ trong thời gian ngắn, bài viết đã lan truyền mạnh mẽ với hàng nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ. Phần đông khách hàng bày tỏ sự tiếc nuối dành cho một thương hiệu hơn 10 năm tuổi, từng ghi dấu với tiêu chí: Dễ mặc - Dễ Mua - Dễ Chịu.

Ảnh: SSStutter



Tuy nhiên, song song với cảm xúc tiếc nuối ấy là một làn sóng nghi ngờ. Không ít ý kiến nghi ngờ tính xác thực của thông tin SSSTUTTER hoàn toàn rút lui, hay chỉ là một thông điệp nhằm mục đích "đánh tráo khái niệm" gây hiểu nhầm, thu hút sự chú ý khi mà chỉ trong vòng nửa năm, SSSTUTTER đã nói lời tạm biệt đến 3 lần.

Khi "chia tay" không còn là chuyện một lần

Sự hoài nghi của công chúng không phải không có cơ sở. Tháng 5/2025, SSSTUTTER khởi động chiến dịch chia tay cửa hàng tại số 25 Nguyễn Trãi - chi nhánh cuối cùng của thương hiệu tại TP.HCM, trước đó từng sở hữu nhiều cửa hàng tại thành phố này.

Ảnh: SSStutter

Đến tháng 8/2025, SSSTUTTER cũng có chiến dịch tương tự, để thông báo đóng cửa cửa hàng trên phố Đặng Văn Ngữ (Hà Nội), một địa điểm gắn bó suốt 7 năm. Cả hai lần chia tay này, SSSTUTTER đều đầu tư chỉn chu cho thông điệp chia tay, đi kèm các chương trình quà tặng và khuyến mại thanh lý.

Những hoạt động này sẽ được xem là bình thường nếu 2025 không phải là năm của "trend chia tay" từ một loạt các local brand Việt chính thức rời thị trường. Việc SSSTUTTER đi theo nhịp điệu này, đã khiến không ít khách hàng rơi vào trạng thái mơ hồ, dần mất niềm tin vào ranh giới của câu chuyện đóng cửa một chi nhánh và khai tử toàn bộ thương hiệu.

Ảnh: SSStutter

Sau khi đóng cửa hai cửa hàng kể trên, SSSTUTTER chỉ còn lại duy nhất một địa điểm vật lý tại Đông Các (Hà Nội). Với thông báo ngày 31/1, thương hiệu chính thức khép lại toàn bộ hệ thống cửa hàng offline. Tuy nhiên, câu hỏi SSSTUTTER có tiếp tục tồn tại dưới hình thức online như phán đoán của một số khách hàng hay không vẫn còn để ngỏ, khi SSSTUTTER chưa đưa ra tuyên bố rõ ràng về hướng đi tiếp theo.

Ảnh: SSStutter

Lý do phía sau quyết định dừng lại là nhiều yếu tố mang tính thực tế và cá nhân, được chính người sáng lập chia sẻ công khai.

Trong video có tiêu đề "3 lý do thực sự khiến SSSTUTTER dừng lại" đăng tải trên fanpage chính thức, anh Thư Lê - Founder & CEO SSSTUTTER đã chia sẻ cụ thể về quyết định khép lại thương hiệu sau hơn một thập kỷ hoạt động.

Lý do đầu tiên được nhắc đến là áp lực dòng tiền. Theo anh, SSSTUTTER không rơi vào tình trạng "không bán được hàng", thậm chí sản phẩm vẫn có sức tiêu thụ tốt. Tuy nhiên, bài toán dòng tiền để duy trì vận hành dài hạn đã trở nên quá nặng nề, buộc thương hiệu phải dừng lại trước khi mọi thứ đi xa hơn mức kiểm soát.

Ảnh: SSStutter

Lý do thứ hai mang tính cảm xúc hơn: cảm giác có lỗi với nhân sự và khách hàng. Với người sáng lập, việc tiếp tục vận hành trong trạng thái chông chênh có thể khiến những người đã tin tưởng và đồng hành chịu nhiều rủi ro hơn. Dừng lại, trong trường hợp này, được xem là một lựa chọn khó khăn nhưng cần thiết để mở ra những con đường tốt hơn cho tất cả.

Lý do cuối cùng đến từ chính sự thay đổi của cá nhân anh Thư Lê. Anh thừa nhận bản thân không còn phù hợp để tiếp tục định hình phong cách cho nhóm khách hàng trẻ, trong bối cảnh thị trường thời trang nam Việt Nam đang xuất hiện ngày càng nhiều thương hiệu mới, năng động và bắt nhịp xu hướng nhanh hơn. Khi người sáng lập không còn là người dẫn dắt phù hợp, việc dừng lại được xem như một cách kết thúc tử tế.