Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng và khí chất của người phụ nữ Việt. Tuy nhiên, để mặc áo dài thật sự đẹp, ngoài kiểu dáng và chất liệu, màu sắc đóng vai trò vô cùng quan trọng. Việc lựa chọn áo dài phù hợp với tông da sẽ giúp làn da trông sáng hơn, tổng thể hài hòa và toát lên thần thái riêng của mỗi người.

Với tông da trắng: Hợp với hầu hết các gam màu

Với làn da trắng, đây được xem là tông da "dễ tính" nhất khi có thể phù hợp với hầu hết các màu sắc.

* Nên chọn:

- Các gam màu nổi và tươi tắn như: đỏ, hồng, hồng phấn

- Gam nhẹ nhàng, nữ tính: pastel

- Màu lạnh sang trọng: xanh ngọc, xanh coban

- Màu sáng ấm: vàng nhạt, vàng kem

- Gam trầm nhẹ: tím, tím pastel

Nơi mua: REOUS

Nơi mua: Áo dài SON

Nơi mua: Charm By Tea





* Nên tránh:

Các gam quá nhạt (đặc biệt là trắng sữa, be nhạt) nếu không có họa tiết, vì dễ khiến tổng thể bị nhợt nhạt, thiếu điểm nhấn.

Mẹo nhỏ: Da trắng rất hợp áo dài có thêu, in hoa hoặc đính đá nhẹ để tăng chiều sâu cho tổng thể.

Làn da vàng hoặc tông da trung bình: Hợp tông màu "phú bà"

Đây vốn là tông da phổ biến của phụ nữ Việt Nam, việc chọn màu áo dài cần chú ý nhiều hơn đến sắc độ. Đây là tông da dễ mặc nhưng nếu chọn sai màu có thể khiến da trông xỉn và kém tươi.

* Nên chọn:

- Gam đỏ trầm: đỏ đô, đỏ rượu vang

- Gam cam ấm: cam đất, cam cháy

- Gam vàng ấm: vàng mù tạt, vàng nâu

- Gam trầm sang chuẩn "phú bà": xanh đậm, nâu, nâu be

Nơi mua: Maxy Workshop

Nơi mua: LAM KHUÊ Design

* Nên tránh:

- Vàng chanh, xanh neon (dễ làm da xỉn màu)

- Các gam lạnh như xám, bạc vì có thể khiến da trông thiếu sức sống.

Mẹo nhỏ: Ưu tiên chất liệu lụa, gấm có độ bóng nhẹ để da trông tươi tắn hơn.

Với làn da ngăm: Gam màu đậm tôn da

Với làn da ngăm, áo dài màu đậm và trầm chính là "chìa khóa" giúp tôn da hiệu quả. Tông da ngăm mang đến vẻ ngoài hiện đại, cá tính nên càng là những thiết kế cách tân sang chảnh lại càng hợp với nàng da ngăm.

* Nên chọn:

- Các tông màu đỏ đậm: Đỏ đậm, đỏ đô

- Cách tông xanh đậm: Xanh navy, xanh than, xanh lá

- Tông nâu: Nâu chocolate, nâu đất

- Gam màu đen kết hợp họa tiết vàng hoặc thêu ánh kim

Nơi mua: Moceva Hà Nội

Nơi mua: MYAN by CHL

* Nên tránh:

- Những gam màu pastel nhạt

- Màu nude nhạt, be sáng vì dễ làm da trông xỉn và thiếu nổi bật.

Mẹo nhỏ: Áo dài tối màu kết hợp thêu vàng hoặc họa tiết ánh kim sẽ cực kỳ tôn da.

Da ngăm sáng, da bánh mật: Màu sắc, họa tiết ánh kim

Riêng với làn da ngăm sáng hay da bánh mật, đây là tông da mang vẻ đẹp hiện đại, cá tính và rất phù hợp với những thiết kế áo dài sang trọng, phá cách.

* Nên chọn:

- Các tông màu trắng: Trắng ngà, kem

- Gam màu ánh kim: Vàng ánh kim, bạc

- Áo dài có họa tiết ánh kim, thêu chỉ vàng

- Đỏ rượu vang cho vẻ đẹp quyến rũ, thời thượng

Nơi mua: PHAM

Nơi mua: 1993 Closet

Nơi mua: GIANG DONNA

Có thể thấy, mỗi tông da đều có những gam màu áo dài phù hợp riêng. Khi hiểu rõ làn da của mình và lựa chọn đúng màu sắc, chiếc áo dài không chỉ giúp bạn đẹp hơn mà còn tỏa sáng một cách tự nhiên và đầy tự tin trong mọi dịp.