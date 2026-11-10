LOEWE tiền Xuân/Hè 2027: Hồi hương Madrid

Những phom dáng quen thuộc được biến tấu bằng tỷ lệ, màu sắc và kỹ thuật xử lý chất liệu, mang đến tủ đồ hiện đại, phóng khoáng và điểm xuyết nét tinh nghịch đặc trưng của nhà mốt Tây Ban Nha.

Với bộ sưu tập Tiền Xuân Hè 2027, LOEWE tiếp tục phát triển ngôn ngữ thiết kế của hai Giám đốc sáng tạo Jack McCollough và Lazaro Hernandez, đồng thời đưa thời trang trở lại với những trải nghiệm thường nhật. Chiến dịch mới được thực hiện giữa lòng Madrid, thành phố gắn liền với lịch sử thương hiệu từ năm 1846.

Qua ống kính nhiếp ảnh gia Talia Chetrit và những thước phim do Julian Klincewicz thực hiện, các diễn viên Diego Calva, Victoria Luengo, Kristine Frøseth cùng đại sứ thương hiệu Jiang Qiming xuất hiện trên những con phố, ga tàu điện ngầm, quán tapas và khu dân cư của thủ đô Tây Ban Nha - một cuộc hành hương đẹp mắt về với nguồn cội LOEWE.

Tiếp nối những thử nghiệm về phom dáng và chất liệu trong bộ sưu tập Xuân Hè 2027, Jack McCollough và Lazaro Hernandez tiếp tục khai thác các kiểu trang phục gắn liền với phong cách preppy, thời trang thể thao và tủ đồ thường nhật. Tiền Xuân Hè 2027 đưa những ý tưởng ấy đến gần hơn với đời sống thành thị: từ áo polo, sơ mi, áo len đến những bộ suit và áo khoác, các thiết kế quen thuộc được tái cấu trúc bằng tiểu tiết bất ngờ.

Trong chiến dịch lần này, Madrid chuyển mình thành một phần của bảng màu thời trang của LOEWE. Những cửa hàng thực phẩm, quán tapas lát gạch men, mặt tiền chung cư hay các công trình kiến trúc hiện đại tạo nên phông nền giàu tương phản cho trang phục.

Cách phối hợp màu sắc gợi nhắc tinh thần hiện đại của LOEWE dưới sự dẫn dắt của bộ đôi sáng tạo người Mỹ. Những gam màu rực rỡ được đặt cạnh sắc nâu trầm, xanh lá, tím và các chất liệu có bề mặt khác biệt, tạo hiệu ứng thị giác sinh động. Một chiếc áo khoác nâu rộng khoác ngoài sơ mi xanh lá, hay áo khoác tím nổi bật giữa những đường nét kiến trúc giao nhau, đều thể hiện lối phối trang phục tự do, giàu cá tính. Sự tương phản giữa màu sắc, tỷ lệ và bối cảnh góp phần làm nổi bật những thiết kế vốn bắt nguồn từ tủ đồ thường ngày.

LOEWE tiếp tục khám phá những cách kết hợp chất liệu và cấu trúc trang phục trong bộ sưu tập Tiền Xuân Hè 2027. Áo len và sơ mi được kết hợp trong những phối đồ mang nét tinh nghịch, trong khi các chi tiết dệt kim được đưa vào trang phục mang dáng dấp sơ mi. Kỹ thuật phối lớp, những chi tiết được đặt lệch vị trí và cách điều chỉnh tỷ lệ tạo nên diện mạo mới lạ cho các món đồ quen thuộc trong tủ quần áo.

Trong các thiết kế âu phục, chất liệu vải kỹ thuật mang đến cảm giác nhẹ nhàng, linh hoạt hơn cho các bộ suit. Họa tiết kẻ ô và kẻ sọc nhuộm sợi tạo điểm nhấn trên cotton, flannel và vải hiệu năng trọng lượng nhẹ. Những biến tấu này tiếp nối định hướng sáng tạo mà Jack McCollough và Lazaro Hernandez đã giới thiệu trong mùa Xuân Hè 2027: phát triển một tủ đồ có tính ứng dụng, nhưng vẫn duy trì những thử nghiệm về kỹ thuật và cấu trúc vốn làm nên sức hấp dẫn của LOEWE.

Bên cạnh trang phục, những chiếc túi xách tiêu biểu, đặc trưng của LOEWE cũng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bộ sưu tập Tiền Xuân Hè 2027. Chiếc túi Flamenco họa tiết kẻ với những nếp gấp da uyển chuyển tạo sự tương phản thú vị cùng các đường ô vuông ngay ngắn trên tường gạch khảm mosaic.

Mẫu túi Amazona 180 tiếp tục được phát triển với những lựa chọn màu sắc và chất liệu da hạt mới, mang đến diện mạo đa dạng hơn cho dòng thiết kế của thương hiệu. Những họa tiết mùa mới được xử lý bằng kỹ thuật tạo bề mặt nổi và thêu, bổ sung chiều sâu cùng hiệu ứng chất liệu gợi cảm giác chạm.

Đặc biệt, LOEWE giới thiệu thiết kế Flamenco Flap, mẫu túi mới sở hữu phom dáng mềm mại, nữ tính cùng chi tiết móc kim loại đan cài được phát triển từ nút thắt đặc trưng từ chiếc túi Flamenco gốc. Thiết kế phản ánh cách thương hiệu tiếp tục làm mới những dấu ấn thủ công quen thuộc bằng đường nét đương đại.

Qua bộ sưu tập Tiền Xuân Hè 2027, LOEWE tiếp tục khám phá mối quan hệ giữa nghệ thuật chế tác, thiết kế và phong cách cá nhân. Những sáng tạo giàu tính thử nghiệm được đưa vào bối cảnh đời sống, nơi mỗi trang phục có thể được kết hợp và diễn giải theo nhiều cách khác nhau. Trên những con phố Madrid, vẻ đẹp thủ công lâu đời của nhà mốt Tây Ban Nha gặp gỡ nhịp sống hiện đại, mở ra chương tiếp theo trong hành trình sáng tạo của Jack McCollough và Lazaro Hernandez.

Bộ sưu tập LOEWE Tiền Xuân Hè 2027 đã chính thức có mặt tại các cửa hàng trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, thương hiệu LOEWE được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

Địa chỉ cửa hàng LOEWE Union square L1-03A, 171 Đồng Khởi, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh Giờ mở cửa: 10:00 – 21:00 Số điện thoại: (+84) 28 3822 4368 Email: Loewe.hcm@tamsonfashion.com



