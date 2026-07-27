Khám phá các thiết kế túi Raffia "Hot hit" của LOEWE cho mùa hè

Trong thế giới thời trang ngày càng chuyển động nhanh, LOEWE vẫn lựa chọn đi theo một con đường riêng: tôn vinh giá trị thủ công. Đó không chỉ là di sản đã đồng hành cùng thương hiệu Tây Ban Nha từ những ngày đầu thành lập, mà còn là DNA giúp LOEWE trở thành một trong những thương hiệu được thế hệ trẻ yêu thích nhất hiện nay.

Được gửi gắm trong bộ sưu tập tiền Thu Đông 2026, những thiết kế túi của LOEWE là sự giao thoa thú vị giữa tay nghề thủ công truyền thống và thẩm mỹ đương đại. Điển hình như dòng túi basket được đan từ sợi raffia tự nhiên mang kết cấu mộc mạc nhưng lại hiện diện đầy nổi bật với logo Anagram biểu tượng. Từng sợi cói được xử lý và đan kết tỉ mỉ, tạo nên vẻ đẹp không món đồ nào hoàn toàn giống nhau. Đó cũng chính là điều khiến mỗi thiết kế trở nên đặc biệt, mang dấu ấn của bàn tay con người thay vì sự hoàn hảo đồng nhất của máy móc.

Tinh thần thủ công ấy còn được thể hiện qua những đôi sandals đan raffia nhẹ nhàng, những chiếc túi xách mang phom dáng mềm mại hay các phụ kiện được tô điểm bằng những chi tiết lấy cảm hứng từ trái cây, hoa lá và biển cả. Mỗi sản phẩm như mang theo hơi thở của một bãi biển đầy nắng, những khu chợ thủ công ven biển hay những kỳ nghỉ kéo dài bất tận dưới bầu trời xanh của Ibiza.

Điều làm cho các thiết kế LOEWE trở nên cuốn hút với thế hệ trẻ không chỉ nằm ở chất liệu tự nhiên hay kỹ thuật chế tác tinh xảo. Bộ sưu tập còn phản ánh một lối sống đang được yêu thích hơn bao giờ hết: sống chậm lại, gần gũi với thiên nhiên và trân trọng những giá trị nguyên bản. Trong khi các xu hướng thời trang liên tục thay đổi, những thiết kế raffia của LOEWE mang đến cảm giác vượt thời gian nhưng vẫn đầy năng lượng trẻ trung.

Dễ dàng phối cùng một chiếc váy linen, quần shorts denim hay áo sơ mi oversized, các thiết kế trong bộ sưu tập trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho mọi chuyến đi mùa hè. Chỉ cần một chiếc túi basket đặc trưng của LOEWE, tổng thể trang phục đã ngay lập tức trở nên phóng khoáng, thời thượng và đậm chất nghỉ dưỡng. Đó là kiểu phụ kiện có khả năng "bật chế độ nghỉ ngơi" dù bạn đang bước trên bãi biển hay giữa những con phố sôi động của thành phố.

Hơn cả một bộ sưu tập thời trang, LOEWE kiên trì tôn vinh dành cho vẻ đẹp của các tạo tác thủ công trong thế giới hiện đại. Từ những đường đan tinh tế, chất liệu tự nhiên được lựa chọn kỹ lưỡng cho đến tinh thần tự do và vui tươi lan tỏa trong từng thiết kế, tất cả cùng nối dài cho câu chuyện mùa hè tràn đầy cảm hứng.

Với những ai yêu thích thời trang mang tính nghệ thuật nhưng vẫn dễ ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày, đây chính là thời điểm để khám phá những thiết kế raffia biểu tượng của LOEWE. Bởi đôi khi, món phụ kiện hoàn hảo nhất không chỉ hoàn thiện một bộ trang phục, mà còn mang theo cả tinh thần của một mùa hè bất tận.

Tìm hiểu thêm về bộ sưu tập tại đây: https://tamsonvn.com/loewe-paulas-ibiza-2026/

Tại Việt Nam, thương hiệu LOEWE được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn. ĐỊA CHỈ CỬA HÀNG LOEWE UNION SQUARE L1-03A, 171 Đồng Khởi St, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh Số điện thoại: (+84) 28 3822 4368 Email: Loewe.hcm@tamsonfashion.com



