Thảo Nhi Lê, Kelbin Lei và dàn fashionista cùng check-in không gian đặc biệt mừng 180 năm thành lập thương hiệu LOEWE

Từ ngày 19.06 đến 28.06, các tín đồ thời trang và người yêu những giá trị thủ công tại TP.HCM có cơ hội đắm mình trong không gian đặc biệt tại Every Half Roastery Thảo Điền trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 180 năm thành lập thương hiệu Tây Ban Nha - LOEWE.
Tại địa chỉ 01 Đường số 10, Thảo Điền, LOEWE Việt Nam đã biến một gian cà phê trang nhã quen thuộc thành một phòng đọc thu nhỏ, nơi những dấu ấn của thời gian được kể lại thông qua ngôn ngữ thiết kế tinh tế và trẻ trung hơn bao giờ hết. Kể từ khi thành lập vào năm 1846, thương hiệu Tây Ban Nha luôn kiên trì theo đuổi sự hoàn mỹ trong kỹ nghệ thủ công, biến chất liệu da thuộc thành những tác phẩm nghệ thuật phập phồng sức sống trong suốt 180 năm qua.
Nếu bạn quan tâm đến nghệ thuật chế tác và sự bền bỉ của một đế chế thời trang, đừng bỏ lỡ dịp ghé thăm Every Half Roastery Thảo Điền từ 07:00 đến 21:30 trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 19.06 – 28.06.2026. Hãy đến để cùng LOEWE viết tiếp câu chuyện của thủ công và những giá trị nhân bản đáng trân trọng giữa thời đại số. Tìm hiểu thêm về sự kiện tại đường dẫn này: LINK
Tại Việt Nam, thương hiệu LOEWE được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
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LOEWE UNION SQUARE
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