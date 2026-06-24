Thảo Nhi Lê, Kelbin Lei và dàn fashionista cùng check-in không gian đặc biệt mừng 180 năm thành lập thương hiệu LOEWE

Tại địa chỉ 01 Đường số 10, Thảo Điền, LOEWE Việt Nam đã biến một gian cà phê trang nhã quen thuộc thành một phòng đọc thu nhỏ, nơi những dấu ấn của thời gian được kể lại thông qua ngôn ngữ thiết kế tinh tế và trẻ trung hơn bao giờ hết. Kể từ khi thành lập vào năm 1846, thương hiệu Tây Ban Nha luôn kiên trì theo đuổi sự hoàn mỹ trong kỹ nghệ thủ công, biến chất liệu da thuộc thành những tác phẩm nghệ thuật phập phồng sức sống trong suốt 180 năm qua.

Bước vào không gian đặc biệt, khách tham quan như được tách biệt khỏi sự nhộn nhịp của phố thị để đắm mình vào dòng chảy thời gian gần hai thế kỷ. Đây là nơi những câu chuyện về cảm hứng thiết kế, về những bước chuyển mình qua từng thời kỳ được bóc tách tường tận, mang đến cái nhìn sâu sắc cho những ai trân trọng giá trị thủ công bền vững.

Điểm nhấn thu hút tại sự kiện chính là hình tượng chú sư tử được lấy cảm hứng từ chữ Löwe trong tiếng Đức có nghĩa là sư tử - đồng âm với LOEWE - tên thương hiệu được ngài Enrique Loewe Roessberg đặt. Chú sư tử màu đỏ mang ý nghĩa về sự dũng cảm, dám theo đuổi cái đẹp thủ công giữa kỷ nguyên công nghệ hiện đại.

Ấn phẩm fanzine thường niên số 11 của LOEWE mang ý nghĩa đặc biệt với cụm nội dung dành riêng để nhắc nhớ cho mọi người về lịch sử hình thành và phát triển của thương hiệu.

Thảo Nhi Lê đã "check-in" Every Half Roastery Thảo Điền trong trang phục tông neutral được tạo điểm nhấn với túi xách Amazona 180. Cô nàng là một trong những người đầu tiên được chạm tay vào cuốn fanzine đặc biệt lần này của LOEWE.

Kelbin Lei cũng không giấu được sự hào hứng khi có mặt tại địa điểm "hot spot" này cùng túi xách Flamenco Purse có họa tiết sư tử, một trong những thiết kế đặc biệt mừng kỷ niệm 180 năm thương hiệu LOEWE.

Yeolan đã có một buổi sáng thật "chill" tại Every Half Roastery Thảo Điền cùng tìm hiểu về các câu chuyện di sản của thương hiệu LOEWE.

Cá tính độc bản của thương hiệu Tây Ban Nha luôn thu hút những cá nhân nổi bật trong giới sáng tạo tại Sài Thành, có thể kể tới stylist Phạm Bảo Luận.

Chi Lemon cũng là một trong những độc giả đầu tiên đón nhận cuốn Fanzine rực rỡ, gói gọn 180 năm di sản LOEWE qua loạt nội dung tươi tắn, sống động.

Nhà thiết kế Lý Quí Khánh xuất hiện với phong thái bảnh bao, phóng khoáng với trang phục oversize phối cùng túi xách Amazona 180 được tô điểm bởi những chiếc charm túi xách đặc biệt được ra mắt đúng dịp kỷ niệm 180 năm của LOEWE.

Đến chung vui cùng LOEWE, Chloé Nguyễn chọn mẫu túi Puzzle trứ danh màu beige, ăn nhập tinh tế với chủ đề "đọc báo, uống nước" đậm chất bản địa dễ thương của đất Sài Gòn.

Nếu bạn quan tâm đến nghệ thuật chế tác và sự bền bỉ của một đế chế thời trang, đừng bỏ lỡ dịp ghé thăm Every Half Roastery Thảo Điền từ 07:00 đến 21:30 trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 19.06 – 28.06.2026. Hãy đến để cùng LOEWE viết tiếp câu chuyện của thủ công và những giá trị nhân bản đáng trân trọng giữa thời đại số. Tìm hiểu thêm về sự kiện tại đường dẫn này: LINK

Tại Việt Nam, thương hiệu LOEWE được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn. ĐỊA CHỈ CỬA HÀNG LOEWE UNION SQUARE L1-03A, 171 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh Số điện thoại: (+84) 28 3822 4368 Email: Loewe.hcm@tamsonfashion.com



