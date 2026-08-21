Không sở hữu vóc dáng mảnh mai theo kiểu "mình hạc xương mai", Ki Eun Se vẫn nhiều năm duy trì hình thể săn chắc, cân đối và được xem là một trong những mỹ nhân có phong độ ngoại hình ổn định của showbiz Hàn. Mới đây, bạn thân Song Hye Kyo đã bất ngờ tiết lộ bí quyết giữ dáng suốt một thập kỷ, đồng thời cho biết chế độ ăn ít tinh bột, nhiều chất béo là phương pháp cô theo đuổi trong thời gian dài.

Vóc dáng tuổi 44 đáng ngưỡng mộ của Ki Eun Se.

Trong tập đầu tiên của chương trình ENA X The League, 8 đội đến từ 9 quốc gia gồm Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Singapore và Malaysia cùng tham gia cuộc thi thương mại toàn cầu. 40 người bán hàng đến từ nhiều quốc gia cạnh tranh để giành giải thưởng 500.000 USD cùng danh hiệu "Người bán hàng số 1 toàn cầu".

Đại diện Hàn Quốc, No Hee Young đảm nhận vai trò chủ đội còn Ki Eun Se trở thành đội trưởng. Ở thử thách đầu tiên, các đội được nhận một sản phẩm ngẫu nhiên và chỉ có 180 giây để trình bày chiến lược bán hàng. Đội chiến thắng sẽ có cơ hội nhận 5% doanh thu từ quốc gia mà mình lựa chọn.

Đội Hàn Quốc được giao một sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Đảm nhận vai trò người mẫu kiêm người dẫn bán hàng, Ki Eun Se nhanh chóng tạo lợi thế bằng chính kinh nghiệm cá nhân. Nữ diễn viên chia sẻ: "Bí quyết giúp tôi duy trì vóc dáng suốt 10 năm chính là chế độ ăn ít tinh bột, nhiều chất béo." Câu nói lập tức thu hút sự chú ý bởi đây là phương pháp được cô áp dụng trong thời gian dài.

Ăn ít tinh bột, nhiều chất béo có thực sự giúp giữ dáng?

Chế độ ăn ít tinh bột, nhiều chất béo, thường được gọi là low-carb, high-fat, tập trung cắt giảm đáng kể lượng carbohydrate trong khẩu phần và tăng tỷ lệ chất béo để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Khi lượng tinh bột được đưa vào thấp, cơ thể có xu hướng sử dụng nguồn năng lượng dự trữ, trong đó có chất béo.

Cách ăn này có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, đồng thời hạn chế tình trạng đường huyết tăng quá nhanh sau bữa ăn. Chất béo và protein cũng thường tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó giúp một số người giảm cảm giác thèm ăn và dễ kiểm soát tổng lượng thức ăn trong ngày.

Đây có thể là một phần lý giải vì sao chế độ ăn này được nhiều người quan tâm khi muốn kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ cắt tinh bột và ăn thật nhiều chất béo là có thể duy trì vóc dáng như Ki Eun Se.

Không phải chất béo nào cũng tốt

Một trong những điểm cần lưu ý nhất khi áp dụng chế độ ăn ít tinh bột là lựa chọn nguồn chất béo. Việc tăng cường thịt ba chỉ, thịt chế biến sẵn, đồ chiên rán hay bơ một cách quá mức có thể khiến lượng chất béo bão hòa và natri trong khẩu phần tăng cao, từ đó không có lợi cho sức khỏe tim mạch và mức cholesterol.

Thay vào đó, chất béo nên được ưu tiên từ những nguồn lành mạnh hơn như dầu ô liu, quả bơ, các loại hạt và cá béo. Protein cũng cần được bổ sung đa dạng từ cá, trứng, đậu phụ, thịt gia cầm... thay vì chỉ tập trung vào một vài nhóm thực phẩm.

Đặc biệt, chế độ ăn này không phù hợp để tự ý áp dụng cho tất cả mọi người. Người mắc bệnh về thận, gan, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú nên tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi thay đổi chế độ ăn. Những người mắc tiểu đường và đang sử dụng thuốc hạ đường huyết hoặc insulin cũng cần thận trọng, bởi việc cắt giảm tinh bột đột ngột có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết.

Với Ki Eun Se, chế độ ăn ít tinh bột, nhiều chất béo có thể là một trong những thói quen giúp cô duy trì vóc dáng ổn định suốt nhiều năm. Tuy nhiên, thay vì sao chép nguyên xi thực đơn của người nổi tiếng, điều quan trọng hơn vẫn là xây dựng chế độ ăn cân bằng, phù hợp với thể trạng và nhu cầu riêng của mỗi người.

Ảnh: IGNV.