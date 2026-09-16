Nàng blogger mặc đẹp chuẩn old money nhờ 5 chiêu đơn giản dễ học theo

Không cần phủ kín người bằng logo hàng hiệu hay chạy theo những món đồ đang "hot", phong cách old money vẫn có thể được tạo nên từ những lựa chọn rất cơ bản. Blogger Dayang, người có khoảng 20 năm làm việc trong ngành thời trang, là một ví dụ điển hình. Tủ đồ của cô không quá cầu kỳ nhưng mỗi set trang phục đều mang vẻ thanh lịch, chỉn chu và có cảm giác "đắt tiền" rất tự nhiên. Đáng chú ý, bí quyết để mặc đẹp theo tinh thần old money của Dayang lại nằm ở 5 nguyên tắc đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể học theo.

1. Ưu tiên trang phục trơn màu, tối giản

Một trong những điểm dễ nhận thấy nhất trong phong cách của Dayang là cô không quá phụ thuộc vào họa tiết. Thay vào đó, những món đồ trơn màu với thiết kế gọn gàng thường chiếm vị trí chủ đạo trong tủ đồ. Áo sơ mi trắng, áo len đơn sắc, chân váy, quần âu hay những chiếc váy có thiết kế tinh giản đều là những món đồ có thể dễ dàng kết hợp với nhau. Khi tổng thể không bị chia nhỏ bởi quá nhiều họa tiết, người mặc sẽ tạo được cảm giác thanh thoát và sang trọng hơn. Đây cũng là một trong những cách dễ nhất để bắt đầu phong cách old money. Thay vì mua thật nhiều quần áo theo xu hướng, hãy đầu tư vào những món cơ bản, có thể mặc đi mặc lại và phối được với nhiều item khác nhau.

2. Tập trung vào những tông màu cơ bản

Nếu phải chọn một "bảng màu" đặc trưng cho phong cách old money, những gam màu cơ bản chắc chắn không thể thiếu. Dayang thường ưu tiên các màu như trắng, đen, be, nâu, xám, xanh navy hoặc những sắc độ trung tính. Ưu điểm của nhóm màu này là chúng gần như không lỗi mốt và có khả năng kết hợp với nhau rất tốt. Một chiếc áo sơ mi trắng có thể đi cùng quần âu đen, chân váy nâu hoặc quần jeans xanh; áo len be lại dễ dàng kết hợp với quần trắng, xám hay nâu. Quan trọng hơn, các tông màu cơ bản tạo cảm giác nhẹ nhàng, trưởng thành và không cần quá nhiều điểm nhấn để gây ấn tượng. Đây chính là tinh thần "less is more" mà phong cách old money theo đuổi.

3. Không diện quá 3 màu trên một bộ trang phục

Bên cạnh việc lựa chọn màu sắc, Dayang còn áp dụng một nguyên tắc rất đơn giản: không để tổng thể xuất hiện quá nhiều màu cùng lúc. Giới hạn khoảng 2-3 màu trong một bộ đồ giúp diện mạo trông hài hòa và có chủ đích hơn. Chẳng hạn, áo trắng có thể kết hợp cùng quần be và túi nâu; hoặc áo navy đi cùng chân váy trắng và giày đen. Các màu sắc bổ trợ cho nhau thay vì cạnh tranh sự chú ý. Quy tắc này đặc biệt hữu ích với những người chưa thật sự tự tin trong việc phối đồ. Chỉ cần chọn một màu chủ đạo, sau đó thêm một hoặc hai màu trung tính để cân bằng, tổng thể đã có thể trở nên chỉn chu hơn đáng kể.

4. Trang phục phom dáng tối giản, không cách điệu cầu kỳ

Một bộ trang phục old money đẹp không nhất thiết phải có thiết kế độc lạ. Ngược lại, những phom dáng kinh điển, vừa vặn với cơ thể mới là lựa chọn được ưu tiên. Dayang thường hướng đến những thiết kế có đường cắt gọn, không quá nhiều bèo nhún, nơ lớn, cut-out hay chi tiết trang trí phức tạp. Áo sơ mi, blazer, quần âu, chân váy dài, áo len hay váy liền có phom cơ bản đều có thể trở thành nền tảng cho phong cách này. Điểm quan trọng nằm ở độ vừa vặn. Một món đồ đơn giản nhưng có vai áo chuẩn, chiều dài hợp lý và phom dáng tôn người sẽ luôn tạo cảm giác sang hơn một thiết kế cầu kỳ nhưng không phù hợp với vóc dáng.

5. Chú trọng chất vải và luôn là lượt phẳng phiu

Cuối cùng, yếu tố tạo nên sự khác biệt lớn nhất đôi khi không nằm ở thiết kế mà ở chất liệu và cách chăm sóc trang phục. Cùng một chiếc áo sơ mi, phiên bản có chất vải đứng dáng, bề mặt đẹp và được là phẳng phiu chắc chắn sẽ tạo cảm giác chỉn chu hơn chiếc áo nhăn nhúm. Dayang đặc biệt chú trọng đến chất vải khi lựa chọn trang phục. Những chất liệu có độ rủ vừa phải, đứng phom hoặc tạo cảm giác mềm mại, cao cấp thường giúp tổng thể trông tinh tế hơn. Đồng thời, việc là quần áo trước khi mặc cũng là bước không nên bỏ qua. Không cần món đồ phải đắt tiền, chỉ cần sạch sẽ, phẳng phiu, không bai nhão và được bảo quản tốt, diện mạo đã có thể thay đổi đáng kể.

Dưới đây là 1 số item mà bạn có thể tham khảo ngay:

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SANGLUO | Áo Lót Kết Hợp Quần Lụa

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Quần Nữ MARC FASHION Ống Suông Lưng Cao Dây Kéo Sau

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Sau khoảng 20 năm làm việc trong ngành thời trang, những bí quyết Dayang chia sẻ cho thấy mặc đẹp theo phong cách old money thực chất không quá khó. Điều quan trọng không phải là sở hữu thật nhiều quần áo hay liên tục mua đồ mới, mà là biết tiết chế màu sắc, ưu tiên những thiết kế kinh điển, lựa chọn chất liệu phù hợp và chăm chút từng chi tiết nhỏ. Khi những điều tưởng chừng đơn giản ấy được thực hiện đồng thời, một bộ trang phục bình thường cũng có thể mang lại vẻ thanh lịch, sang trọng và "đắt tiền" đúng tinh thần old money.