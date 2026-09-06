Bức ảnh siêu thực của “tiểu Song Hye Kyo”

Anna (MEOVV) đang là một trong những nữ idol thế hệ mới nhận được nhiều sự chú ý nhất hiện nay nhờ visual ngọt ngào, trong trẻo, thậm chí được ví von là "tiểu Song Hye Kyo". Sở hữu đường nét thanh tú, gương mặt hài hòa cùng khí chất vừa dịu dàng vừa sang, mỹ nhân sinh năm 2005 dễ dàng tạo thiện cảm trong mọi khung hình.

Mới đây, loạt ảnh nữ idol được bắt gặp tại sân bay bất ngờ viral khắp cõi mạng, đặc biệt khi vóc dáng của cô lọt vào ống kính "người qua đường". Diện set đồ casual nhưng tôn triệt để vóc dáng, Anna vẫn gây ấn tượng bởi body không có điểm nào để chê. Qua camera thường, vóc dáng của nữ idol dường như vẫn đẹp không góc chết, khiến dân mạng liên tục xuýt xoa trước visual lẫn hình thể siêu thực của cô nàng.

Anna nổi bật qua ống kính cam thường khi xuất hiện tại sân bay. (Nguồn: Instagram)

Anna ghi điểm với set đồ đời thường tối giản nhưng lại tôn dáng cực khéo. Nữ idol diện áo len đen dáng ôm, cổ cao và tay ngắn, kết hợp cùng quần jeans xám cạp trễ, tạo nên tổng thể vừa trẻ trung vừa thời thượng. Thiết kế áo ôm sát cơ thể đặc biệt làm nổi bật phần vai nhỏ, cánh tay thon và vòng eo gọn gàng của thành viên MEOVV.

Khoảng hở vừa đủ giữa áo và cạp quần cũng giúp tỷ lệ cơ thể trông cao ráo, thanh thoát hơn. Combo này tuy đơn giản nhưng lại làm nổi bật lợi thế hình thể của Anne, nhất là vòng eo nhỏ và phần thân trên mảnh mai, đôi chân dài. Qua những góc chụp camera thường, không qua chỉnh sửa cầu kỳ, nữ idol vẫn gây ấn tượng với tỷ lệ vạn người mê.

Anna lựa chọn set đồ casual và trẻ trung, tôn dáng.

Tỷ lệ cơ thể chụp từ đằng sau cực đẹp của mỹ nhân sinh năm 2005: Eo nhỏ, hông nở, chân dài miên man.

Visual của Anna cũng mang đến cảm giác "ngọt lịm tim" với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét mềm mại và đôi mắt to tròn như "mèo con". Mái tóc đen dài được chải gọn, buộc cao nhẹ nhàng phía sau càng tôn lên đường nét thanh tú, đồng thời tạo cảm giác năng động, trong veo. Làn da trắng mịn cũng giúp nữ idol thêm phần nổi bật qua mọi ống kính.

Nhan sắc vừa xinh đẹp vừa kiêu kỳ của Anna.

Anna được đánh giá là một trong những mỹ nhân sở hữu combo dáng đẹp – mặt xinh nổi bật của Kpop hiện nay. Không chỉ có gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú và visual ngọt ngào như búp bê, nữ idol còn gây ấn tượng bởi vóc dáng cao ráo, mảnh mai cùng tỷ lệ cơ thể cực kỳ bắt mắt. Vòng eo thon gọn, đôi chân dài và phần vai thanh thoát giúp Anna gần như "cân" được mọi kiểu trang phục, từ những set đồ đời thường đơn giản đến các thiết kế ôm sát hay quyến rũ trên sân khấu.

Đáng nói, sức hút của cô không chỉ đến từ những khoảnh khắc được chăm chút kỹ lưỡng. Qua ống kính truyền thông hay ngay cả những khảonh khắc chụp vội, Anna vẫn dễ dàng chiếm spotlight nhờ visual trong trẻo và tỷ lệ cơ thể nổi bật. Mỗi lần nữ idol xuất hiện, mạng xã hội lại có thêm một chủ đề để bàn tán, từ nhan sắc, vóc dáng cho đến thần thái, xứng danh là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất Gen 5.

Nhan sắc ngọt ngào, xinh như búp bê của Anna.

Ảnh: Instagram.