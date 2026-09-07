Lọc máu, thay huyết tương cứu trẻ sốc sốt xuất huyết nặng

Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận bé gái D.T.T.V., 10 tuổi, ở An Giang, trong tình trạng sốt xuất huyết Dengue nặng với biến chứng suy nhiều cơ quan.

Trước khi nhập viện, trẻ sốt cao liên tục 4 ngày, kèm nôn ói và không đáp ứng với thuốc hạ sốt. Đến ngày thứ 5, trẻ nôn nhiều, mệt, tay chân lạnh và được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng mạch và huyết áp khó xác định. Trẻ được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, trẻ tiếp tục trong tình trạng sốc kéo dài, huyết áp 70/50 mmHg, kèm rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp và tổn thương gan, thận. Các bác sĩ tiến hành điều trị chống sốc, sử dụng thuốc vận mạch và theo dõi sát các chỉ số tuần hoàn.

Tình trạng trẻ diễn tiến phức tạp, phải đặt nội khí quản, thở máy và truyền máu, huyết tương, tiểu cầu cùng các chế phẩm máu phù hợp. Trẻ cũng được dẫn lưu ổ bụng để giảm áp lực.

Xét nghiệm cho thấy tổn thương gan, thận nặng, với men gan trên 2.000 U/L và creatinine máu trên 400 µmol/L. Trước tình trạng suy giảm chức năng nhiều cơ quan, trẻ được chỉ định lọc máu liên tục, thay huyết tương và điều trị hỗ trợ chức năng gan. Trong quá trình điều trị, trẻ xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng bệnh viện nên tiếp tục được điều trị và sử dụng kháng sinh theo chỉ định.

Sau gần 3 tuần điều trị, trẻ trải qua 4 đợt lọc máu liên tục và 3 đợt thay huyết tương, kết hợp hỗ trợ các cơ quan. Tình trạng dần cải thiện, trẻ tiểu khá hơn, chức năng gan thận trở về bình thường, cai được máy thở và tỉnh táo.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát trẻ khi sốt, đặc biệt trong mùa sốt xuất huyết. Nếu trẻ sốt cao trên 2 ngày kèm quấy khóc, bứt rứt hoặc li bì, đau bụng, chảy máu, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, tay chân lạnh, lừ đừ hoặc bỏ ăn uống, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.

Phụ huynh không nên tự ý điều trị kéo dài tại nhà khi trẻ sốt. Các biện pháp phòng bệnh gồm diệt muỗi, loại bỏ lăng quăng, ngủ màn và hạn chế để trẻ bị muỗi đốt. Vaccine phòng sốt xuất huyết có thể được tư vấn cho trẻ từ 4 tuổi trở lên theo chỉ định và lịch tiêm phù hợp.