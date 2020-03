Loạt thương hiệu mỹ phẩm giảm giá tới 50%, free ship để các chị em yên tâm xinh đẹp ở nhà tránh dịch

Thời gian nghỉ phòng dịch ở nhà, nhiều chị em than trời vì vài món đồ skincare hết đúng lúc này. Không ra ngoài để mua sắm như bình thường, lựa chọn đầu tiên là gọi cách dịch vụ ship giao đồ tận tay người dùng, nhưng thực tế họ vẫn muốn mua tận tay những món đồ chính hãng uy tín. Và không để các chị em phải băn khoăn nhiều, các thương hiệu mỹ phẩm bình dân và cả cao cấp cũng có những chính xách ưu đãi riêng để các chị em mua sắm trong mùa dịch. Giảm giá sản phẩm hay hỗ trợ free ship giao hàng tận tay... chính là những chính sách mà rất nhiều hãng đang áp dụng trong thời điểm này.

Vichy: Giảm 20% tất cả các sản phẩm, free ship cho đơn hàng từ 500k tới hết tháng 4

Vichy là một trong những thương hiệu dược mỹ phẩm được chị em đặc biệt tin dùng. Best-seller của hãng phải kể đến xịt khoáng Vichy giúp làm dịu làn da sau hư tổn, serum siêu cấp ẩm Mineral 89... Và trong mùa dịch này Vichy dành cho các chị em ưu đãi giảm tới 20% tất cả sản phẩm

Laroche-Posay: Ưu đãi đến 45%, miễn phí vẫn chuyển khi đặt hàng trên web và nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn

Nhắc đến dược mỹ phẩm không thể không nhắc tới Laroche-Posay, và trong tháng 3 này cụ thể là trong thời điểm các chị em đang ở nhà phòng dịch, thương hiệu đã dành tặng chương trình "tháng sức khỏe làn da" với ưu đãi lên tới 45%, khi mua hàng trị giá 450k - 800k khách hàng sẽ nhận được phần quà trị giá 360k. Laroche-Posay còn miễn phí vận chuyển khi các chị em đặt hàng online trên fanpage hay website của hãng.

Kiehl's: Miễn phí giao hàng với mọi hóa đơn

Để các chị em yên tâm mua sắm trong mùa dịch, Kiehl's Việt Nam với thông điệp "Take care và stay safe at home" cũng hỗ trợ chính xách miễn phí giao hàng dành cho mọi hóa đơn. Nếu các bạn băn hoăn lo lắng về tình trạng da của mình có thể liên lạc trực tiếp để nhận được những tư vấn chăm sóc miễn phí và vẹn toàn nhất từ Kiehl's.

Laneige: Tạm thời đóng cửa hoạt động tại các TTTM, miễn phí giao hàng toàn quốc

Laniege - thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc được lòng hội chị em vè khả năng cấp ẩm tối ưu với những dòng mặt nạ ngủ, mặt nạ môi, mặt nạ đất sét luôn là best-seller nhiều năm qua, cũng hỗ trợ khách hàng bằng chính xách miễn phí giao hàng. Hãng cũng thông báo tạm thời đóng cửa các store tại các TTTM để đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe cho cộng đồng.

Sulwhasoo: Miễn phí giao hàng cho mọi đơn hàng đặt trên fanpage, website đến hết 31/3

Hòa cùng không khí mua sắm online của các chị em, Sulwhasoo ưu đãi miễn phí giao hàng trên mọi đươn hàng đặt tại fanpage, website của thương hiệu. Sulwhasoo là một trong những thương hiệu nổi tiếng của Hàn với dòng sản phẩm chủ lực chiết suất từ nhân sâm giúp bảo vệ và chống lão hóa da bền lâu và vẹn toàn nhất.

Innisfree: Miễn phí vận chuyển đến 30/4 và nhiều ưu đãi voucher mua sắm

Với ưu đãi miễn phí giao hàng đến hết tháng 4 cùng nhiều quà tặng voucher hấp dẫn, Innisfree giúp chị em yên tâm hơn khi mua sắm online tại nhà. Chỉ cần đặt trên website hoặc fanpage chính hãng là ngay lập tức các sản phẩm của Innisfree sẽ được giao tận tay các chị em.

Some By Mi: Sale 25% tất cả các mặt hàng từ 28/3 - 1/4

Chương trình "Chăm da tại nhà - xịn như ở spa" đến từ Some By Mi giúp chị em có đượng những bước chăm sóc vẹn toàn nhất cho làn da trong mùa dịch. Some By Mi hỗ trợ giảm 25% trên tất cả các mặt hàng từ dóng trị mụn AHA/BHA đến dòng dưỡng da chống lão hóa Snall Truecica...

Lemonade: Tặng khẩu trang khi mua sản phẩm, miễn phí vận chuyển toàn quốc khi đặt hàng trên web

Ngoài chính xách miễn phí vận chuyển, Lemonde còn dành tặng một chiếc khẩu trang cao cấp trị giá 30k khi mua sản phẩm bất kỳ nào của Lemonde. Dù nghỉ nhà phòng dịch các chị em vẫn được hướng những ưu đãi hấp dẫn để yên tâm shopping và làm đẹp trong thời điểm này.