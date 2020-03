Nàng blogger da đẹp chỉ ra 6 món skincare giúp cô trông trẻ hơn 10 tuổi, toàn siêu phẩm đỉnh cao chất lượng ai dùng cũng mê

Dù năm nay đã 54 tuổi nhưng blogger Melisa Meyers, chủ blog The Glow Girl vẫn sở hữu làn da mịn màng, căng mọng. Cô cũng vô cùng chú trọng vào việc skincare và thường xuyên chia sẻ với người hâm mộ về những sản phẩm mà cô sử dụng. Mới đây, Melisa vừa bật mí với trang Who What Wear về 6 món mỹ phẩm mà cô tâm đắc, đây cũng chính là 6 sản phẩm giúp làn da của cô như trẻ hơn cả chục tuổi so với tuổi thật.



Dù năm nay đã 54 tuổi nhưng Melisa vẫn sở hữu làn da mịn màng căng mọng.

Nếu chỉ nhìn vào làn da, thật hiếm ai có thể đoán ra độ tuổi thật của cô.

1. Kem dưỡng Ere Perez Natural Moringa All-Beauty Face Crème ($34)

Kem có kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh vào da và giúp làm dịu tức thì. Loại kem dưỡng này có thể dùng sau các bước dưỡng và trước khi trang điểm để lớp makeup tiệp mịn vào da hơn. Thành phần sản phẩm có chứa chiết xuất chùm ngây, dầu quả mơ, vitamin E giúp chống lão hóa, tăng tốc độ tái tạo tế bào.

2. Kem dưỡng mắt Dr. Barbara Sturm Eye Cream (khoảng 3,2 triệu đồng)

Nếu bạn đang gặp vấn đề với quầng thâm, bọng mắt thì đây quả là sản phẩm tuyệt vời giúp đẩy lùi những vấn dề này. Blogger Melisa chia sẻ sau khi sử dụng loại kem mắt này cô đã thấy phần quầng thâm dưới mắt được cải thiện hiệu quả. Chưa kể sản phẩm còn ghi điểm cộng khi không có chứa hương liệu, phù hợp với mọi loại da.

3. Serum Olìe Biologique x Melissa Meyers RoseGlow Drops Daily Radiance Face Oil (khoảng 500.000 VNĐ)

Serum có thành phần giàu hyaluronic acid giúp cung cấp độ ẩm cho da, duy trì làn da mềm mượt. Melisa thường trộn thêm một chút serum vào kem dưỡng để tăng khả năng dưỡng ẩm. Vốn có làn da khô nhưng nhờ sử dụng sản phẩm này mà làn da của Melisa luôn mềm mại căng mọng suốt ngày dài.

4. Dầu dưỡng Olìe Biologique x Melissa Meyers RoseGlow Drops Daily Radiance Face Oil (khoảng 1,8 triệu đồng)

Melisa yêu thích dầu dưỡng của Olìe Biologique vì thành phần tinh khiết, kết hợp nhiều loại dầu thực vật tốt cho làn da. Sản phẩm tập trung vào khả năng dưỡng ẩm, hạn chế các dấu hiệu lão hóa, thiết kế sản phẩm lại rất sang trọng.

5. Tẩy da chết Goop Beauty Goop Glow Microderm Instant Glow Exfoliator (khoảng 3 triệu đồng)

Sản phẩm tẩy da chết vật lý kết hợp hóa học của Goop Beauty giúp Melisa loại bỏ vùng da sần sùi, không đều màu, đồng thời thẩm thấu vào sâu trong da, hạn chế sự bí tắc lỗ chân lông.

6. Kem chống nắng có màu Coola Rōsilliance Organic BB + Cream SPF 30 (khoảng 1,2 triệu)

Để bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời, Melisa luôn sử dụng kem nền chống nắng của Coola. Chất kem mềm mượt, thấm nhanh vào da tạo cảm giác da ánh glowy khỏe khoắn. Cô thường chọn màu trung bình để kem tiệp tự nhiên vào da.

