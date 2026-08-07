Loại quả bán đầy ngoài chợ: Phụ nữ Việt thi nhau ủ tóc óng mượt, phái đẹp Hàn lại mê làm nước uống "chống già", tiêu mỡ giảm cân

Đậu bắp từ lâu đã là loại rau quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Thế nhưng, ít ai biết rằng loại thực phẩm dân dã này còn được nhiều chị em tận dụng trong các bí quyết làm đẹp tự nhiên.

Nếu như ở Việt Nam, không ít người truyền tai nhau cách dùng đậu bắp để ủ tóc, giúp mái tóc mềm mượt và giảm khô xơ thì tại Hàn Quốc, nước đậu bắp lại trở thành thức uống được nhiều phụ nữ yêu thích nhờ khả năng hỗ trợ chăm sóc da, kiểm soát cân nặng và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Điều gì khiến loại rau giá chỉ vài nghìn đồng, lại có nhiều công dụng làm đẹp đến vậy?

Đậu bắp chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin A, vitamin K, folate, magie, kali cùng chất xơ hòa tan. Đặc biệt, lớp chất nhầy đặc trưng của đậu bắp chứa polysaccharide và nhiều hợp chất thực vật có khả năng giữ nước.

Ngoài ra, đậu bắp còn cung cấp các chất chống oxy hóa như flavonoid, polyphenol và quercetin - những hoạt chất giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do.

Nhờ bảng thành phần giàu dinh dưỡng này, đậu bắp được đánh giá là thực phẩm tốt cho sức khỏe nói chung, đồng thời góp phần hỗ trợ làn da và mái tóc khỏe mạnh khi được bổ sung vào chế độ ăn uống cân đối.

Phụ nữ Việt dùng đậu bắp để ủ tóc hỗ trợ giảm khô xơ gãy rụng, giúp mái tóc suôn mượt, mềm mại

Một trong những công dụng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội là dùng phần gel tự nhiên của đậu bắp làm mặt nạ dưỡng tóc.

Khi nấu chín hoặc ngâm trong nước nóng, đậu bắp tiết ra lớp gel sánh đặc. Lớp gel này có khả năng bao phủ sợi tóc, giúp tóc mềm hơn sau khi gội.

* Cách thực hiện:

- Rửa sạch đậu bắp (không cần quá nhiều, khoảng 5 - 10 quả/lần ủ).

- Xay đậu bắp với nước hoặc có thể đập dập để lấy chất gel.

- Không cần xay/đập quá nhuyễn, lọc lấy nước gel đặc để ủ tóc.

- Có thể đun nóng hỗn hợp gel (nếu bạn có thời gian) hoặc để ủ luôn sau khi lọc đều được.

- Áp dụng 1-2 lần/tuần.

Hoặc nếu không có nhiều thời gian, bạn có thể cho đậu bắp vào ngăn đá tú lạnh để trữ đông dùng dần, mỗi lần dùng lấy 2 quả, cắt nho và ngâm trong một bát nước, để đậu bắp tiết ra chất nhờn. Sau đó tiến hành ủ tóc.

Phương Phạm (kênh Youtube: Happi Pham), thường xuyên chia sẻ những công thức ủ tóc tự nhiên giúp các chị em có được một suối tóc óng ả. Và ủ tóc với đậu bắp là một trong những phương pháp cô thường xuyên áp dụng cho mái tóc của mình.

* Ưu điểm khi ủ tóc với đậu bắp:

- Có thể bảo quản chất gel của đậu bắp trong tủ lạnh để dùng dần nên rất tiện cho những ai bận rộn.

- Chất gel đặc nhưng không quá bết dính như chuối hay bơ, cũng không bị mùi như trứng... nên khi gội khá dễ dàng.

* Ủ tóc với đậu bắp giúp:

- Giúp tóc mềm và giảm cảm giác khô xơ.

- Tăng độ bóng tự nhiên cho mái tóc.

- Hạn chế tóc rối sau khi gội.

- Hỗ trợ giữ ẩm cho tóc đã nhuộm hoặc uốn.

Phụ nữ Hàn tận dụng đậu bắp làm nước uống "chống già", giảm cân giữ dáng

Bên cạnh việc chế biến thành món ăn, nhiều người Hàn Quốc có thói quen ngâm đậu bắp trong nước qua đêm để tạo thành nước đậu bắp. Loại nước này giữ lại một phần chất nhầy hòa tan cùng các vitamin và khoáng chất tan trong nước.

Nhiều người lựa chọn uống vào buổi sáng hoặc trước bữa ăn.

Beauty blogger người Hàn Kimmy (sở hữu kênh Instagram @kimmy_newday) hướng dẫn các chị em những cách chữa lành làn da bằng đậu bắp, vừa không tốn tiền vừa lành tính mà vẫn nhanh chóng cải thiện làn da.

Hỗ trợ cấp nước, cung cấp độ ẩm cho làn da

Làn da muốn khỏe mạnh cần được cấp đủ nước từ bên trong. Đậu bắp chứa lượng nước lớn cùng chất nhầy giúp giữ nước, trong khi vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen - loại protein giúp da săn chắc.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong đậu bắp cũng góp phần hạn chế tổn thương tế bào do tia UV, ô nhiễm và stress oxy hóa. Dù vậy, nước đậu bắp không phải "thần dược" giúp da trắng sáng hay trị mụn. Hiệu quả chăm sóc da vẫn phụ thuộc vào chế độ ăn, giấc ngủ, chống nắng và chăm sóc da phù hợp.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giúp tiêu mỡ giảm cân

Một trong những lý do khiến đậu bắp được yêu thích là hàm lượng calo khá thấp nhưng giàu chất xơ. Trong khoảng 100g đậu bắp chỉ chứa khoảng 30-35 kcal.

Trong khi đó, chất xơ hòa tan tạo cảm giác no lâu hơn, giúp giảm xu hướng ăn vặt và kiểm soát lượng thực phẩm tiêu thụ. Đậu bắp cũng có chỉ số đường huyết thấp nên phù hợp với những người đang xây dựng chế độ ăn lành mạnh.

* Công thức làm nước đậu bắp siêu dễ:

- Rửa sạch 10-15 quả đậu bắp và thái nhỏ.

- Chuẩn bị một bình nước 1 lít.

- Cho đậu bắp vào bình, lắc đều lên và cất trong tủ lạnh trong 5 tiếng.

- Mỗi ngày uống 1 ly nước đậu bắp, nhớ lắc đều trước khi rót ra ly.

Sau 7 ngày kết hợp uống và đắp mặt nạ với đậu bắp, làn da của Kimmy được cải thiện đáng kể.

Từ bí quyết ủ tóc được nhiều phụ nữ Việt chia sẻ đến thói quen uống nước đậu bắp của không ít phụ nữ Hàn Quốc, có thể thấy loại rau dân dã này ngày càng được quan tâm nhờ những công dụng tốt đối với sức khỏe và sắc đẹp.