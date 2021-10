Loại kem chống nắng có gần 10 ngàn lượt đánh giá 5 sao trên Amazon xịn cỡ nào mà được cựu tổng biên tập Allure mê tít?

"Empty-haul" hẳn không còn gì xa lạ với các tín đồ làm đẹp rồi đúng không? Đó là màn khoe những thứ mà các beauty blogger đã dùng hết, trong đó có thứ họ thích và không. Thế nhưng bạn có bao giờ tò mò "empty-haul" của một BTV làm đẹp kỳ cựu, từng cầm trịch của 1 tờ báo lớn như Allure sẽ gồm những sản phẩm thế nào chưa? Chưa thì xem Michelle Lee - cựu Tổng biên tập tờ Allure bật mí các sản phẩm yêu thích mà cô vừa dùng hết thời gian qua nhé.

Michelle Lee - cựu Tổng biên tập tờ Allure

EltaMD UV Daily Tinted Broad-Spectrum SPF 40

"Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn mải miết với hành trình tìm kiếm một sản phẩm chống nắng chân ái, và cuối cùng tôi gặp được ngôi sao sáng này. Không chỉ đảm bảo công dụng chống nắng hiệu quả mà sản phẩm còn giúp tôi tránh khỏi tình trạng bị vón cục khi makeup. Tôi thoa chai kem này mỗi ngày và nó giúp duy trì độ ẩm cũng như căng mướt rất ấn tượng. Đây cũng là sản phẩm được rất nhiều chuyên gia, bác sĩ da liễu khuyên dùng. Chắc chắn tôi sẽ gắn bó với em này dài dài" - Michelle chia sẻ.

Sản phẩm hiện đã nhận được gần 10 ngàn lượt đánh giá 5 sao trên Amazon. Như Michelle đã chia sẻ, chai kem chống nắng này có thể dùng như kem lót trước makeup để có lớp nền căng mịn, hoặc nếu bạn thích phong cách tự nhiên, trong suốt thì có thể dùng không luôn. Hoạt chất Zinc Oxide và Hyaluronic Acid là bộ đôi vừa chống xâm hại của các tia UV, ngăn ngừa lão hóa, đồng thời giữ ẩm, hạn chế da kích ứng. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với các bạn da khô, da nhạy cảm, da yếu sau khi peel da hay laser, hoặc đang dùng các sản phẩm đặc trị như Retinol.

Matter of Fact's Ascorbic Acid 20 serum - giá khoảng 2200k

Chai serum Vitamin C này đang nhận được cơn mưa lời khen từ các BTV của các tờ báo uy tín. Nhiều người vốn e ngại serum sẽ gây nặng mặt song theo đông đảo review, chất của chai serum đặc nhưng khi apply lên mặt lại thấm rất nhanh và thấm hoàn toàn vào da, không để lại bất kỳ cảm giác nào, nhưng da lại được bổ sung lượng ẩm đáng kể, vậy nên lớp nền makeup sau đó vô cùng căng mướt. Ngoài Vitamin C, chai serum này còn chứa Ferulic Acid và chiết xuất Thông Đỏ. Nhưng điều tuyệt vời nhất chính là sản phẩm có thể giữ tính hiệu lực đến 94% sau 16 tháng, trong khi đa số serum vitamin C thông thường chỉ giữ được tính hiệu lực là 88% sau 4 tháng mà thôi.

Đây là ảnh so sánh da mặt của người dùng sau 6 tháng sử dụng serum Vitamin C của Matter of Fact, có thể thấy làn da của cô đã đều màu hơn, vùng da đỏ hai bên má cùng những nốt đỏ li ti trên mũi, quanh miệng cũng đã giảm nhiều. Ngoài giá thành đắt đỏ thì còn một điều cản trở bạn đến với sản phẩm này là khó tìm mua, vì hãng cũng mới ra mắt chưa được bao lâu, nên có lẽ chúng ta phải đành đợi thôi

Ảnh: Instagram / Matter of Fact