Một hành động vô tình của bà khiến bé 2 tháng tuổi phải nhập khoa hồi sức tích cực

Những ngày gần đây, sự việc bé 2 tháng tuổi phải nhập khoa hồi sức tích cực (ICU) sau khi được bà dùng dung dịch i-ốt lau miệng đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Vụ việc không chỉ khiến nhiều người bàng hoàng mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hiểu lầm phổ biến trong chăm sóc khoang miệng trẻ sơ sinh.

Theo thông tin được chia sẻ, bé xuất hiện những chấm nhỏ màu vàng trắng trên lợi, khiến người lớn lo lắng và cho rằng cần xử lý. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết đây thực chất là “nanh sữa” – thuật ngữ dân gian chỉ nang biểu mô (epithelial pearls), một hiện tượng sinh lý hoàn toàn bình thường ở trẻ sơ sinh, không phải răng thật và không phải bệnh lý.

“Nanh sữa” là gì?

Về mặt y học, trong quá trình phát triển thai nhi (khoảng tuần thứ 6 của thai kỳ), các tế bào biểu mô niêm mạc miệng sẽ dày lên, hình thành lá răng – tiền thân của răng. Một phần lá răng sau đó sẽ tự tiêu biến, nhưng trong một số trường hợp, các tế bào biểu mô còn sót lại sẽ tụ thành những nang nhỏ, xuất hiện trên lợi hoặc vòm miệng, được gọi là răng ngựa.

Răng ngựa thường có màu vàng trắng, kích thước như hạt gạo, không gây nguy hiểm và đa số sẽ tự biến mất sau vài tuần đến khoảng 3 tháng, không cần can thiệp y tế.

Nguy cơ nghiêm trọng khi tự ý xử lý

Các chuyên gia y tế cảnh báo, việc tự ý nặn, chọc hoặc lau nanh sữa bằng dung dịch sát khuẩn là hành vi rất nguy hiểm. Niêm mạc miệng của trẻ sơ sinh mỏng, dễ tổn thương, hệ miễn dịch còn non yếu, trong khi hệ thống mạch máu dưới niêm mạc lại rất phong phú.

Việc dùng kim, gạc hoặc dung dịch sát khuẩn như i-ốt, cồn… có thể:

Gây tổn thương niêm mạc miệng Tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

Dẫn đến loét miệng, viêm miệng, thậm chí viêm tủy xương hàm.

Đặc biệt nghiêm trọng, vi khuẩn có thể lan vào máu, gây nhiễm trùng huyết hoặc viêm màng não mủ, đe dọa tính mạng trẻ.

Ngoài ra, với trẻ chỉ mới 2 tháng tuổi, phản xạ nuốt và cơ chế bảo vệ đường thở chưa hoàn thiện. Dung dịch sát khuẩn có thể bị hít vào phổi, gây viêm phổi hít, hoặc gây tổn thương, bỏng đường tiêu hóa nếu bị nuốt phải.

Phân biệt nanh sữa và tưa miệng

Một nguyên nhân khiến nhiều gia đình xử lý sai là nhầm lẫn nanh sữa với tưa miệng – bệnh do nấm Candida gây ra.

Tưa miệng : xuất hiện các mảng trắng như cặn sữa, có thể lau đi bằng tăm bông, bên dưới thường đỏ và dễ chảy máu.

Nanh sữa : là cấu trúc nang biểu mô, không thể lau sạch, không cần điều trị.

Khi không chắc chắn, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, tuyệt đối không tự xử lý tại nhà.

Cách vệ sinh miệng đúng cho trẻ sơ sinh

Các bác sĩ khuyến cáo:

Trẻ sơ sinh dù chưa mọc răng vẫn cần vệ sinh miệng hằng ngày. Nên vệ sinh giữa hai cữ bú, khi dạ dày bé không quá no. Dùng gạc sạch thấm nước đun sôi để nguội, lau nhẹ nhàng lợi, mặt trong má và khoang miệng.

Sau khi bé mọc chiếc răng đầu tiên, nên khám răng miệng sớm (không muộn hơn 1 tuổi) và duy trì khám định kỳ mỗi 6 tháng để theo dõi sức khỏe răng miệng.

Cảnh báo từ chuyên gia

Các chuyên gia nhấn mạnh:

Không phải bất cứ dấu hiệu “lạ” nào trong miệng trẻ cũng cần can thiệp.

Sự can thiệp sai cách đôi khi nguy hiểm hơn chính hiện tượng sinh lý ban đầu.

Sự việc bé 2 tháng tuổi phải vào ICU là bài học đắt giá, nhắc nhở các gia đình cần trang bị kiến thức y khoa cơ bản và tham vấn bác sĩ khi chăm sóc trẻ sơ sinh, tránh những rủi ro đáng tiếc chỉ vì thiếu hiểu biết.

