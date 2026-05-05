Trực tiếp Met Gala 2026: Tượng tạc, thiết kế điêu khắc cơ thể ngập tràn, BLACKPINK đã có mặt

Đến hẹn lại lên vào thứ Hai đầu tiên của tháng 5, New York lại chuyển mình thành tâm điểm của vũ trụ xa xỉ khi thảm xanh Met Gala 2026 chính thức khai màn tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Không còn gói gọn trong những bộ cánh dạ hội lộng lẫy, đêm hội năm nay mang theo tham vọng xóa nhòa ranh giới giữa phục trang và mỹ thuật thông qua triển lãm Costume Art. Với dress code Fashion Is Art, mỗi khách mời bước lên bậc thềm bảo tàng được kỳ vọng sẽ biến cơ thể mình thành một "tấm toan trắng", tái hiện dòng chảy 5.000 năm lịch sử nhân loại bằng ngôn ngữ của vải vóc và những khối hình điêu khắc.

Dưới sự dẫn dắt của dàn đồng chủ trì quyền lực gồm Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams và sự hậu thuẫn từ những đế chế hùng mạnh đa lĩnh vực gồm: Vợ chồng tỷ phú Amazon: Jeff Bezos và Lauren Sánchez Bezos; Saint Laurent và Condé Nast, mọi ánh nhìn đang đổ dồn về thảm xanh để chờ đón những bộ cánh couture sử dụng hình thể con người như một chất liệu sáng tạo.

Anna Wintour xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala trong bộ váy Chanel. Bà đi cùng các con và tổng biên tập mới của Vogue, Chloe Malle.

Jennie Rubu Jane tiếp tục chứng minh vị thế khi là thành viên duy nhất có số lần tham dự Met Gala nhiều nhất nhóm với 4 năm liên tiếp (trong đó có 1 tin đồn về lời mời trực tiếp từ chính Anna Wintour đã giúp Jennie Km nhận vinh dự là thần tượng K-pop đầu tiên có được đặc quyền này). Với sự xuất hiện tại siêu tiệc năm nay, Jennie chính thức xác lập con số 3 lần diện thiết kế từ nhà mốt Chanel và 1 lần tỏa sáng trong trang phục của Alaia trên thảm đỏ danh giá nhất hành tinh. Sự biến hóa của "Human Chanel" qua từng năm luôn là ẩn số thú vị nhất, và đêm nay, mọi ánh mắt đều đổ dồn về việc cô sẽ tiếp tục định nghĩa lại khái niệm thời trang nghệ thuật ra sao.

Jennie và lần thứ 4 đến dạ tiệc đẳng cấp nhất hành tinh.

Nữ idol lựa chọn một thiết kế đầm dáng cột với phần corset phủ kín họa tiết lá sequin xanh nhiều sắc độ. Chiếc váy mất tới 540 giờ để hoàn thiện, với hơn 15.000 chi tiết thêu tay tinh xảo. Jennie kết hợp cùng trang sức cao cấp Chanel High Jewelry từ vàng và kim cương trắng, giữ phần make-up nhẹ nhàng với tông hồng nhạt, tóc búi gọn kèm một lọn tóc uốn cong mềm mại phía trước.

Chiếc váy Chanel mất 540 giờ (hơn 22 ngày) để hoàn thiện của Jennie.

Sắc xanh baby blue yêu thích một lần nữa trở lại.

First look của Jennie tại tiệc Met năm nay.

Từng nắm giữ chỉ số truyền thông cao nhất tại Met Gala 2025, Lisa trở lại thảm xanh năm nay với một tâm thế hoàn toàn khác biệt. Cô không còn chỉ là một khách mời hạng A, mà đã chính thức trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên và duy nhất tính đến hiện tại gia nhập đội ngũ Host Committee (Ban Chủ trì) của Met Gala.

Đây là một bước tiến vị thế vượt bậc sau lần xuất hiện gây tranh cãi năm ngoái trong bộ bodysuit ren đen được Pharrell Williams thực hiện riêng. Với vai trò mới đầy quyền lực, giới mộ điệu nín thở chờ đợi Lisa sẽ hiện thực hóa chủ đề "Fashion Is Art" theo cách đẳng cấp như thế nào. Và câu trả lời là không quá an toàn nhờ layout tóc và makeup ấn tượng, nhưng về phần thời trang có lẽ vẫn không quá vượt trội, nhất là với những kỳ vọng khổng lồ của công chúng... nhưng hoá ra đó chưa phải là outlook cuối cùng.

Lisa đã xuất hiện.

Lisa khi xuất phát từ khách sạn.

Mặc dù Lisa không còn xa lạ với những thiết kế haute couture ấn tượng, nhưng bộ trang phục cô diện tại Met Gala 2026 được Vogue đánh giá có lẽ là bộ váy thanh tú nhất từ trước đến nay. Ngôi sao toàn cầu đã hợp tác với Robert Wun để tạo ra một chiếc váy dạ hội mỏng manh được thiết kế riêng - một tác phẩm kết hợp giữa thời trang và nghệ thuật, tôn lên vẻ đẹp hình thể với cánh tay 3D được quét trực tiếp từ tay của Lisa trong tư thế lấy cảm hứng từ động tác múa truyền thống của Thái Lan.

Tạo hình cuối cùng của Lisa ở Met Gala năm nay, và đó không còn là một màn kết hợp với Louis Vuitton.

Sự hiện diện của Jisoo tại Met Gala 2026 chính là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh về một mùa Met mang tính lịch sử đối với bộ tứ BLACKPINK. Dù lẽ ra nhan sắc này nên có mặt tại đây sớm hơn, nhưng sự chờ đợi đó dường như là cần thiết để đánh dấu một kỷ nguyên mới của Jisoo cùng Dior dưới sự ảnh hưởng của Jonathan Anderson, và thật may đó là một màn debut rực rỡ với một tạo hình thú vị và "màu sắc" nhất theo nghĩa đen mà Jisoo từng có tại một bữa tiệc thời trang.

Cùng chờ đợi những con số thống kê sau sự kiện để xem liệu Met Gala có giống như thánh đường Paris Fashion Week - nơi chị cả BLACKPINK luôn là chiến thần MIV.

Jisoo chính thức debut Met Gala!!!

Jisoo chiếm lĩnh dạ tiệc Met đầu tiên của mình bằng sự ngọt ngào.

Một màn xuất hiện đại thành công hứa hẹn mang về nhiều chỉ số hấp dẫn cho chị cả BLACKPINK.

Rosé là thành viên BLACKPINK đầu tiên lộ diện, khác với sự nhộn nhịp của các chị em, giọng ca APT. giữ hình ảnh kín như bưng cho đến tận phút chót. Tuy nhiên, sức nóng của Rosé đã được hâm nóng từ trước đó khi đăng tải thư mời chính thức từ Anthony Vaccarello - Giám đốc sáng tạo của Saint Laurent, cũng là nhà mốt đồng tài trợ cho Met Gala 2026.

Trong lần thứ 3 trở lại này, áp lực đặt lên vai Rosé đến từ việc công chúng đang kỳ vọng vào một sự lột xác mạnh mẽ. Sau hai tạo hình trước đó gồm mini dress và suit bị đánh giá là có phần quá an toàn, lần này Rosé với chiếc strapless dress xẻ tà cùng một điểm nhấn duy nhất trên thân váy, có lẽ vẫn là một màn cái nhìn nhạt nhoà đến đáng tiếc. Thiết kế này được cho là lấy cảm hứng từ BST Couture S/S 1988 của nhà mốt.

Tạo hình lần thứ 3 dự Met của Rosé chưa được đánh giá cao về sự sáng tạo.

Cùng lúc với sự bùng nổ của các đàn chị, Met Gala 2026 cũng chứng kiến màn ra mắt đầy kiêu hãnh của cặp chị em nhà aespa. Karina sải bước đầy tự tin với sự đồng hành từ Prada, trong khi NingNing cũng theo sát ngay sau đó nhờ sự hậu thuẫn chiến lược từ Gucci dành cho tân đại sứ của mình. Việc hai gương mặt đại diện cho thế hệ thần tượng mới cùng xuất hiện tại "Oscar của giới thời trang" không chỉ là bước tiến sự nghiệp của riêng họ, mà còn cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của các nhà mốt di sản vào sức ảnh hưởng của aespa trên bản đồ thời trang thế giới.

Karina và bộ váy Prada lấy cảm hứng từ durumagi - trang phục truyền thống của Hàn Quốc.

Ningning xuất hiện khá muộn khiến người hâm mộ nóng lòng trông đợi, tưởng rằng cô nàng đã "bốc hơi".

Kendall Jenner đã chính thức "mọc cánh" tại Met Gala 2026 với chủ đề "Costume Art". Nhân cột mốc lần thứ 12 sải bước trên thảm đỏ danh giá này, nàng siêu mẫu đã bắt tay cùng nhà thiết kế Zac Posen - Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc sáng tạo của tập đoàn GAP INC. - để tạo nên một diện mạo GapStudio đầy ấn tượng.

Bộ trang phục được lấy cảm hứng trực tiếp từ bức tượng "Thần chiến thắng Samothrace". Đây là kiệt tác điêu khắc Hy Lạp có từ thế kỷ thứ II khắc họa hình ảnh vị nữ thần chiến thắng, một trong những báu vật lừng lẫy nhất đang chào đón khách tham quan tại bảo tàng Louvre.

Kendall Jenner và trang phục lấy cảm hứng từ bức tượng Nữ thần chiến thắng.

Lộ núm ngực giả - một lựa chọn táo bạo của các sao nhưng rất cần thiết khi tái hiện những tác phẩm điêu khắc trên trang phục.

Lần thứ 9 bước lên bậc thang Met Gala, Kylie Jenner không làm những người trông đợi cô phải thất vọng khi lựa chọn một thiết kế haute couture của Schiaparelli, với phần áo corset xuyên thấu và chi tiết núm giả ở trước ngực.

Chiếc corset ôm sát màu da được phối khéo léo với chiếc váy dài màu kem bồng bềnh, điểm xuyết những hạt cườm lấp lánh ở phía trước và đuôi váy. Phần dưới được thiết kế sao cho trông như thể Kylie đã bắt đầu cởi đồ trước khi đến nơi. Người đẹp 28 tuổi hoàn thiện vẻ ngoài của mình với mái tóc nâu gợn sóng buông xuống vai.

Tạo hình năm nay của Kylie Jenner thú vị hơn hẳn khi cô biến mình thành một bức tượng... hay một con ma-na-canh cũng nên.

Nhưng dĩ nhiên là trung thành tuyệt đối với corset bó chẽn.

Lẻ bóng đến với Met Gala mà không có "sếp tổng" Miranda Priestly (Meryl Streep) bên cạnh, Anne Hathaway năm nay mang trên mình một trọng trách đặc biệt hơn cả. Cô xuất hiện với tư cách là gương mặt đại diện quảng bá cho siêu phẩm The Devil Wears Prada 2, siêu phẩm điện ảnh mà cả thế giới đang bàn tán sẽ chính thức ra rạp vào ngày 8/5 tới đây.

Giữa một rừng những ngôi sao trẻ tuổi, Anne Hathaway vẫn khẳng định đẳng cấp của một minh tinh hàng đầu với thần thái không thể trộn lẫn, gợi nhắc về hình ảnh một cô trợ lý Andy Sachs ngày nào nay đã thực sự làm chủ dạ tiệc thời trang quyền lực nhất thế giới với một thiết kế custom của Michael Kors - NTK lẫy lừng cũng được nhìn thấy tháp tùng Anne xuất phát từ khách sạn, nữ diễn viên hoàn thiện tổng thể với vòng cổ cao cấp BVLGARI.

Nhan sắc không tì vết của nữ minh tinh ở tuổi 43.

Daily Mails và nhiều nguồn tin quốc tế cho rằng: Sự rút lui từ sớm của Meryl Streep, Zendaya hay Bella Hadid trước lời mời tham dự năm nay có liên quan đến quan điểm của họ về Jeff Bazos - ông chủ Amazon và vợ là nhà tài trợ chính cho tiệc Met 2026.

Chiếc váy kín đáo nhưng rất đúng tinh thần khi Andy Sachs có mặt ở Met Gala đời thật.

Doechii "hiện nguyên hình" với một thiết kế của Marc Jacobs cùng đôi bàn chân trần.

Dù bị trêu là mang Halloween xuất hiện giữa tháng 5 nhưng...

...Hedi Klum có lẽ là một trong những khách mời hiẻu và có màn diễn giải dress code "Fashion Is Art" mỹ mãn nhất khi hoá thân thành tượng.

Gigi Hadid đồng hành cùng thời trang của Miu Miu.

Doja Cat trong trang phục Saint Laurent.

Zoë Kravitz cũng là một đại diện của Saint Laurent.

Lady Gaga đến Met Gala năm nay... thông qua màn phù phép của các pháp sư mạng và công cụ AI.

Lena Mahfouf là một trong số những khách mời khai thác chiếc bra hình đôi bàn tay với dụng ý mỹ thuật.

Irina Shayk chọn tôn vinh hình thể săn chắc của mình - một lựa chọn vừa đúng gu thích mặc hở lại rất ủng hộ dress code Met Gala năm nay.

Vận động viên trượt tuyết Eileen Gu và chiếc váy ngọc trai giúp cô thoáng chốc thành công chúa của biển.

Trò chơi trốn tìm mang tên Katy Perry với một chiếc mặt nạ bị đánh giá là khá "công nghệ, AI và tương lai" so với dress code thiên về nghệ thuật...



...ú oà

Hẳn là nữ ca sĩ có 2 màn lộ diện.

Một trong những người đồng chủ trì năm nay, Nicole Kidman, đã có mặt tại Met Gala, mang theo mối quan hệ lâu năm của cô với thời trang cao cấp đến thảm đỏ lớn nhất của làng thời trang.

Nữ diễn viên đã tham dự sự kiện cùng con gái, Sunday Rose, và cả hai đều diện trang phục của Chanel. Kidman mặc một chiếc váy dài tay màu đỏ đính sequin với chi tiết lông vũ ở hông và cổ tay, trong khi Sunday mặc một chiếc váy hồng cúp ngực được trang trí bằng các họa tiết hoa, kết hợp với đôi bông tai cùng màu. Cả hai đã chứng minh rằng gu thời trang tuyệt vời là di truyền trong gia đình.

Co-chair Nicole Kidman và con gái Sunday Rose đã có mặt.

...nữ tỷ phú đã tạo dáng cùng Anna Wintour và Nicole Kidman trên thảm đỏ trong chiếc váy Schiaparelli lấy cảm hứng từ một tác phẩm nghệ thuật kinh điển.

Lauren Sánchez - vợ tỉ phú Amazon và là nhà tài trợ chính năm nay hóa thân thành "bức tranh gây tranh cãi nhất thế giới" trên thảm đỏ Met Gala 2026...

Angel Reese

Lauren Wasser và đôi chân "giả" vàng đồng ấn tượng.

Thái từ Khôn xuất hiện cùng chuyên gia trang điểm - nhà sáng lập thương hiệu cùng tên: Charlotte Tilbury

Charlie XCX và chiếc váy đen xuyên thấu của Saint Laurent do Anthony Vaccarello thiết kế, với điểm nhấn là họa tiết hoa trong suốt nổi bật trên phần thân áo.

Tay vợt nữ Naomi Osaka chọn phong cách ấn tượng trong thiết kế của Robert Wun và chiếc mũ của Awon Golding tại Met Gala năm nay.

Cara Delevingne

Emma Chamberlain trở lại Met Gala 2026 với vai trò host livestream cho Vogue, là một trong những gương mặt xuất hiện sớm nhất tối nay. Cô mang theo tinh thần của một bảng màu hội họa, diện thiết kế may đo rực rỡ từ Mugler (do Miguel Castro Freitas thực hiện), kết hợp cùng giày Stuart Weitzman.

Gwendoline Christie

Tokyo Toni

Sam Smith diện Christian Cowan tại Met Gala 2026.

Sức nóng của đêm tiệc càng trở nên nghẹt thở với màn đổ bộ chưa từng có tiền lệ từ làn sóng K-pop. Tâm điểm của mọi ống kính đổ dồn về Lisa - nữ idol vừa xác lập vị thế mới với tư cách thành viên Ban tổ chức (Host Committee), cùng sự hiện diện đầy đủ lần đầu tiên của các mảnh ghép BLACKPINK. Bên cạnh đó, màn chào sân của Karina và NingNing (aespa) trong vai trò đại sứ các nhà mốt di sản càng minh chứng cho sự thống trị của các IT-Girl châu Á tại sân chơi thời trang khắc nghiệt nhất hành tinh.

