Không cần logo to ngã ngửa, Lisa vẫn khiến túi 200 triệu thành hot trend

Trong thế giới thời trang của các ngôi sao, không thiếu những món đồ xa xỉ được thay đổi liên tục theo từng sự kiện. Thế nhưng, vẫn có những item hiếm hoi trở thành "chân ái", được diện đi diện lại trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Và mới đây, Lisa đã khiến dân tình chú ý khi liên tục gắn bó với một chiếc túi có giá hơn 200 triệu đồng - món phụ kiện nhỏ xinh nhưng đủ sức gây bão.

Điều thú vị là, lần này Lisa không lựa chọn những thiết kế quen thuộc đến từ Louis Vuitton - thương hiệu mà cô đang hợp tác. Thay vào đó, "nàng búp bê Thái" lại dành sự ưu ái cho một item đến từ Chrome Hearts - cái tên nổi tiếng với phong cách cá tính, pha chút nổi loạn.

Chiếc túi mà Lisa "lăng xê" có tên Viv Shoulder Bag - một thiết kế mang phom dáng cơ bản nhưng lại sở hữu sức hút khó cưỡng. Túi có kiểu đeo vai nhỏ gọn, đường nét đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh đặc trưng của Chrome Hearts. Dù không phải là item "đập vào mắt" ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chính sự tinh giản này lại khiến nó dễ dàng phù hợp với nhiều outfit khác nhau.

Điểm khiến chiếc túi này trở nên đặc biệt chính là gam màu hồng ngọt ngào. Sắc hồng không chỉ giúp tổng thể trở nên tươi tắn, trẻ trung mà còn tạo điểm nhấn nổi bật, nhất là khi Lisa thường kết hợp cùng những outfit mang tông màu trung tính hoặc cá tính. Sự đối lập giữa phong cách cool ngầu và chiếc túi "bánh bèo" lại vô tình tạo nên hiệu ứng thú vị, giúp hình ảnh của cô trở nên đa dạng hơn.

Theo dõi những lần xuất hiện gần đây của Lisa, không khó để nhận ra tần suất xuất hiện dày đặc của chiếc Viv Shoulder Bag. Từ những buổi dạo phố cùng bạn bè, cho tới các sự kiện âm nhạc sôi động như Coachella, chiếc túi này luôn đồng hành cùng cô. Điều này càng chứng minh tính ứng dụng cao của thiết kế - không chỉ đẹp mà còn tiện lợi trong nhiều hoàn cảnh.

Dù có kích thước nhỏ gọn, chiếc túi vẫn đủ không gian để chứa những vật dụng thiết yếu như điện thoại, son môi hay ví tiền. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều tín đồ thời trang yêu thích kiểu túi này: gọn nhẹ, dễ mang theo nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Không cần quá to hay quá nổi bật, một chiếc túi vừa đủ đôi khi lại là lựa chọn hoàn hảo.

Thực tế, trước khi được Lisa "chọn mặt gửi vàng", Viv Shoulder Bag đã là item được nhiều fashionista yêu thích. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của cô đã giúp thiết kế này nhanh chóng "phủ sóng" rộng rãi hơn, trở thành món đồ được săn đón trên nhiều nền tảng. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho khả năng tạo trend của Lisa - chỉ cần cô diện, item đó gần như chắc chắn sẽ trở nên hot.

Có thể nói, chiếc túi hơn 200 triệu đồng này không chỉ đơn thuần là một món phụ kiện xa xỉ, mà còn là tuyên ngôn phong cách của người sở hữu. Nó thể hiện sự tinh tế trong cách lựa chọn - không cần quá phô trương nhưng vẫn đủ để nổi bật. Vậy còn bạn thì sao? Nếu có điều kiện, bạn có sẵn sàng đầu tư vào một chiếc túi nhỏ xinh nhưng "có võ" như Viv Shoulder Bag - món đồ đang được Lisa yêu thích và lăng xê nhiệt tình?