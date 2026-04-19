Có thể là xịn nhất Coachella: Lisa vừa diễn Victoria's Secret giữa sa mạc phải không?

Giữa một Coachella 2026 vốn đã quá nhiều điểm nhấn, Lisa vừa bất ngờ đánh úp khán giả khi xuất hiện trong set diễn của Anyma với single kết hợp mới mang tên Bad Angel. Tưởng chừng đã lỡ hẹn với Coachella mùa này do sự cố hồi Tuần 1, sự xuất hiện của em út BLACKPINK vẫn dễ dàng biến sân khấu giữa sa mạc thành tâm điểm chú ý khắp toàn cầu, nơi thời trang, âm nhạc và visual hòa làm một.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện, Lisa đã khiến người xem gần như đứng hình với tạo hình mang đậm màu sắc vị lai. Lựa chọn trang phục là một thiết kế Haute Couture đến từ Iris van Herpen - nhà mốt Hà Lan nổi tiếng với việc kết hợp công nghệ và kỹ thuật thủ công cao cấp. Thiết kế này vì thế cũng mang triết lý rất rõ ràng khi giao thoa giữa công nghệ, kiến trúc và cơ thể con người.

Bộ bodysuit ánh kim ôm sát cơ thể, được xử lý bằng những chi tiết uốn lượn 3D như sinh vật ngoài hành tinh, tạo cảm giác như những lớp "xương sống" hoặc cấu trúc sinh học đang chuyển động theo từng nhịp bước. Chất liệu ánh kim phản quang dưới ánh đèn LED khiến cơ thể cô trở thành trung tâm của mọi hiệu ứng ánh sáng, gần như phát sáng trong không gian tối của sân khấu.

Phần cape trong suốt phía sau chuyển động theo từng bước đi, khiến tổng thể trông như một thiên thần sa ngã vừa hạ cánh xuống sân khấu. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Lisa đã biến sân khấu chính của Coachella hôm nay thành một runway mang đẳng cấp Haute Couture. Đi kèm với đó là đôi boots metallic được Louis Vuitton thiết kế riêng, hoàn thiện một tổng thể mang tính tương lai rõ nét nhưng vẫn giữ được tinh thần thời trang cao cấp. Đây không chỉ là một sân khấu âm nhạc mà còn là một statement thời trang đúng nghĩa của Lisa, khiến sân khấu Coachella bùng nổ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Một vài khoảnh khắc vô tình khiến Lisa trông như đang mang đôi cánh thiên thần lướt trên đường băng của Victoria's Secret Fashion Show.

Mọi chuyển động và sự hỗ trợ của gió trời gần như hỗ trợ hoàn hảo cho lựa chọn trang phục hôm nay.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở trang phục, khoảnh khắc này sẽ không thể trở nên viral đến vậy. Người đứng sau gần như tất cả diện mạo gây bão của Lisa trong giai đoạn hình ảnh thăng hoa nhất sự nghiệp thời gian qua chính là Nan Nist - một creative director, stylist và nhà thiết kế từng đảm nhận vai trò giám đốc thời trang tại Elle Thailand, đồng thời làm mẫu cho nhiều thương hiệu như Gentle Monster hay Matter Makers. Ngoài ra, Nan Nist còn là một fashion influencer với hơn 83.000 người theo dõi trên Instagram.

Nan Nist đã đồng hành cùng Lisa trong nhiều sự kiện lớn, từ Met Gala 2025 với thiết kế Louis Vuitton, Emmy với Lever Couture cho đến Liên hoan phim Busan cùng Maison Margiela, tất cả đều cho thấy một Lisa ngày càng dịch chuyển khỏi hình ảnh idol để tiến gần hơn đến vị thế fashion icon toàn cầu.

Chia sẻ với Vogue, nữ stylist cho biết cô luôn tập trung vào nhiều khía cạnh trong tính cách của Lisa và làm việc trực tiếp với nữ nghệ sĩ để xây dựng nền tảng của từng bộ trang phục. "Mỗi bộ đồ đều kể một câu chuyện riêng" - cô nói, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo nên những diện mạo có ý nghĩa với cả nghệ sĩ lẫn người hâm mộ.

Tại Coachella, cách Nan Nist xử lý visual cho Lisa đặc biệt đáng nói. Mái tóc bạch kim được ép thẳng tuyệt đối, dài gần chạm hông, tạo cảm giác gần như vô thực khi kết hợp cùng ánh sáng sân khấu. Layout makeup đi theo hướng sắc lạnh: lớp nền bắt sáng, highlight tập trung ở gò má và sống mũi, đôi mắt được nhấn bằng liner sắc và lens sáng màu, khiến ánh nhìn của Lisa gần như xuyên thẳng qua camera.Khi kết hợp với hệ thống visual LED của set diễn Anyma vốn mang màu sắc sci-fi, toàn bộ diện mạo của Lisa trở nên chân thực như vừa bước ra từ màn hình lớn.

Và tất nhiên, không thể không nhắc đến yếu tố khiến outfit này thực sự ăn tiền: body của Lisa. Tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo, vòng eo gọn, chân dài và phần cơ bụng săn chắc giúp bộ bodysuit ôm sát phát huy tối đa hiệu quả.

Không chỉ hát, Lisa như đang diễn thời trang ngay giữa sa mạc. Từng khoảnh khắc Lisa bước đi, từng cú xoay, tung cape hay dừng lại trước ánh đèn đều có chủ đích, tạo nên một màn trình diễn mang tính giải trí, vừa mang giá trị thị giác cao. Đó là lý do vì sao nhiều khán giả nhận xét rằng Lisa không chỉ mang âm nhạc đến Coachella, mà còn mang cả tinh thần của một sàn runway đẳng cấp quốc tế.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều nghệ sĩ đầu tư mạnh tay vào hình ảnh sân khấu, Lisa vẫn tìm được cách để nổi bật bằng sự kết hợp hoàn hảo giữa thời trang và bản sắc cá nhân. Màn xuất hiện lần này không chỉ là một cú đánh úp đúng nghĩa, mà còn là minh chứng cho việc nữ idol đang dần trở thành một trong những fashion performer hiếm hoi có thể biến mọi sân khấu thành lãnh địa của riêng mình.

Nếu phải chọn ra một khoảnh khắc ấn tượng, đắt giá, đủ sức khiến Coachella năm nay bùng nổ, thì rất có thể đó chính là lúc Lisa bước ra như một thiên thần Victoria’s Secret lạc giữa sa mạc.

