Nhắc đến "nữ thần oxy" Lee Young Ae, hẳn không ít chị em đã thuộc nằm lòng cái tên này. Vậy mà ở tuổi 54, cô lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng dậy sóng chỉ với một bộ đồ đi sân bay hết sức bình dị. Không váy áo lộng lẫy, không phụ kiện cầu kỳ, chỉ một chiếc sơ mi kẻ sọc xanh nhạt, một chiếc quần jeans wash nhẹ, búi tóc đuôi ngựa thấp buông lơi và đôi kính đen, nữ diễn viên đã chứng minh một chân lý: Càng đơn giản càng đẳng cấp.

Và cũng từ đây, một công thức mặc đẹp "không tốn sức, không kén tuổi" đã chính thức lên ngôi.

Nhiều người vẫn nghĩ "phong cách thảnh thơi" nghĩa là mặc gì cũng được, nhưng nhìn kỹ bộ đồ của Lee Young Ae mới thấy, từng chi tiết đều được tính toán tinh tế và điều tuyệt vời là ai cũng có thể bắt chước.

Chiếc sơ mi kẻ sọc dọc màu xanh nhạt cô diện có chất liệu hơi rủ vừa đủ, không cứng đơ như sơ mi truyền thống, cũng không quá mềm để rủ xuống thành nhăn nhúm. Form áo rộng nhẹ khéo léo che đi phần bụng và eo, hai chiếc cúc trên cùng được mở ra để lộ đường cổ thanh mảnh, tay áo xắn nhẹ đến khuỷu vừa phóng khoáng vừa gọn gàng. Đặc biệt, sọc dọc luôn có khả năng kéo dài dáng người, còn tông xanh - trắng nhạt thì cực kỳ thân thiện với da vàng châu Á, mặc lên sáng bừng khuôn mặt mà tuyệt nhiên không bị thô hay "to ngang" như nhiều người vẫn lo ngại với họa tiết kẻ.

Đi cùng là chiếc quần jeans ống rộng wash xanh nhạt mang đậm chất vintage. Thiết kế cạp cao âm thầm nâng vòng eo, form ống rộng che hoàn hảo bắp đùi và hông, gấu quần dài chấm mu giày - tất cả gộp lại tạo nên tỷ lệ "ba phần thân, bảy phần chân" trong tích tắc. Điểm nhấn thú vị nhất nằm ở dải băng dệt xanh - đỏ chạy dọc thân quần, vừa phá vỡ sự đơn điệu của denim trơn, vừa không quá rườm rà, ăn ý tuyệt đối với độ tươi mát của chiếc sơ mi. Nhiều chị em mặc jeans thường bị "dìm" tuổi tác đơn giản vì chọn sai form: Quá bó thì lộ khuyết điểm, quá rộng lại lôi thôi. Học Lee Young Ae chọn dáng ống suông có độ co giãn và rủ nhẹ - đó mới là chìa khóa của vẻ đẹp thảnh thơi mà không xuề xòa.

Phần tóc, cô cũng không cầu kỳ, chỉ búi đuôi ngựa thấp, để vài sợi mai buông tự nhiên hai bên má, làm mềm đi đường nét gương mặt và mang lại cảm giác dịu dàng, thư thái. Đôi kính đen, chiếc đồng hồ kim loại tối giản cùng túi xách đen cỡ lớn không cần "diễn" gì cả, khí chất minh tinh đã tự khắc tỏa ra.

Gợi ý mua sắm cho chị em: Một chiếc sơ mi sọc dọc xanh nhạt form rộng nhẹ + một chiếc jeans ống suông cạp cao wash màu nhạt + túi tote đen cỡ lớn - bộ ba này nên có trong tủ đồ của mọi phụ nữ sau tuổi 30.

Nhìn ngắm cách Lee Young Ae mặc đẹp, chị em mình rút ra được một điều: Không cần chạy theo trend, không cần mua cả tủ đồ. Chỉ cần tìm được vài món thực sự hợp với bản thân, học cách phối hợp đúng tỷ lệ, thêm chút phụ kiện tinh tế, vẻ đẹp thảnh thơi của riêng mình sẽ tự nhiên tỏa sáng.

Bởi suy cho cùng, phong cách đẹp nhất ở tuổi trưởng thành không phải là mặc đắt nhất, mà là mặc hợp với chính mình nhất.

