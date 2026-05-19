Áo sơ mi kẻ sọc trở lại, nhưng lần này là phiên bản “tiểu thư Pháp” đầy cuốn hút

Từ nơ buộc cổ, ren viền, cổ búp bê cho đến bèo nhún hay hoa đính nổi, những chiếc áo sơ mi kẻ sọc năm nay mang cảm giác vừa cổ điển vừa trẻ trung, giống hệt tinh thần thời trang Pháp mà nhiều cô gái đang theo đuổi.

Gam xanh baby kết hợp sọc trắng xuất hiện dày đặc trong các thiết kế mới, tạo cảm giác nhẹ mắt, dịu dàng và đặc biệt phù hợp với thời tiết mùa nóng. Đây cũng là kiểu màu giúp outfit trông “đắt tiền” hơn mà không cần phối quá cầu kỳ. Chỉ riêng việc đổi từ sơ mi trắng basic sang một chiếc sơ mi sọc xanh pastel có chi tiết nhỏ xinh cũng đủ khiến tổng thể trở nên có gu hơn hẳn.

Một trong những kiểu nổi bật nhất năm nay là sơ mi thắt nơ trước ngực. Chi tiết này mang lại cảm giác vừa vintage vừa tiểu thư, nhưng khi phối cùng quần jeans lại trở nên trẻ trung và rất đời thường. Nhiều fashion blogger đang chọn kiểu áo này để mix với denim ống suông hoặc chân váy mini, tạo nên vibe “French girl” nhẹ nhàng nhưng không quá bánh bèo.

Ngoài ra, các thiết kế có cổ lớn hoặc bèo nhún ở vai cũng đang được yêu thích vì giúp phần thân trên trông mềm mại và nổi bật hơn. Với những cô gái thích phong cách thanh lịch kiểu Hàn Quốc, đây là kiểu áo cực kỳ dễ mặc vì chỉ cần phối cùng chân váy trơn màu hoặc quần trắng là đã đủ đẹp.

Những chi tiết ren xuất hiện trên cổ áo, tay áo hay phần ngực cũng khiến sơ mi sọc năm nay mang cảm giác giống một món đồ sưu tầm vintage hơn là trang phục công sở thông thường. Chính sự pha trộn giữa nét cổ điển và tinh thần hiện đại này khiến xu hướng trở nên cuốn hút.

Điểm thú vị là dù mang nhiều chi tiết nữ tính, các thiết kế này vẫn rất dễ ứng dụng. Một chiếc sơ mi sọc phối ren có thể mặc đi làm cùng quần tây, nhưng cũng có thể mix với quần short jeans để đi cà phê cuối tuần. Đây cũng là lý do kiểu áo này đang trở thành món đồ được nhiều cô gái săn tìm cho tủ đồ xuân hè 2026.

Có thể nói, áo sơ mi kẻ sọc mùa này không còn là món đồ “an toàn” nữa. Nó đang trở thành đại diện cho kiểu thời trang nhẹ nhàng, có chút hoài cổ nhưng vẫn đủ trẻ trung để mặc mỗi ngày, đúng tinh thần mà nhiều cô gái hiện đại theo đuổi: nữ tính nhưng không quá cầu kỳ, thanh lịch nhưng vẫn thật thoải mái.

