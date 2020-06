Phim của Lee Min Ho có "xịt ngóm" thì dân tình vẫn mãn nhãn trước list sneaker bình dân đi vào lịch sử của Kim Go Eun

Ngoài Chuck 70, đôi Converse One Star Premium màu trắng be da lộn cũng tạo nên điểm nhấn cho style khỏe khoắn năng động của nữ cảnh sát. Cô nàng mix xuyệt tông với áo len cùng quần jeans rộng. Đôi Converse da lộn One Star có giá 1,8 triệu đồng.