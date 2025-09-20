Clip mẹ phản xạ cực nhanh, cứu con trong tích tắc gây xúc động mạnh: “Đúng là bản năng làm mẹ”

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cắt từ camera trong phòng ngủ của một gia đình nhỏ, khiến cư dân mạng vừa thót tim vừa xúc động. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, hành động của người mẹ đã nhận về gần 100 nghìn lượt quan tâm cùng hơn 10 nghìn bình luận, phần lớn đều ca ngợi phản xạ tuyệt vời của chị.

Nguy hiểm chỉ trong tíc tắc

Theo hình ảnh từ camera, cả nhà 3 người gồm bố, mẹ và bé con đang ngủ say. Trong lúc xoay người, người bố vô tình vắt chân ngang người bé, đồng thời chiếc chăn mà bố đang đắp cũng trùm kín mặt con. Tình huống này tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi trẻ nhỏ nếu bị chăn che mũi miệng quá lâu rất dễ ngạt thở.

Ngay sau đó, người mẹ trong clip bỗng xoay người, vừa mở mắt đã nhận ra tình huống nguy hiểm. Không chần chừ, chị lập tức kéo bé ra khỏi chăn, chỉnh lại tư thế ngủ an toàn cho bé. Mọi việc diễn ra trong tích tắc nhưng đủ để người xem lạnh sống lưng khi nghĩ đến hậu quả nếu không kịp thời phát hiện.

"Bản năng của người mẹ không bao giờ sai"

Đoạn clip ngay sau khi được chia sẻ đã nhận được hàng loạt bình luận xúc động, tất cả mọi người đều phải công nhận: "Đúng là bản năng của người mẹ".

- "Đúng là phản xạ của người mẹ, chỉ cần một cái liếc mắt là biết con có nguy hiểm hay không".

- "Xem mà rùng mình, chỉ cần chậm vài phút thôi có thể đã là chuyện lớn rồi".

- "Mẹ lúc nào cũng ngủ không trọn giấc vì nửa đêm vẫn dõi theo con".

Nhiều người thậm chí bày tỏ sự biết ơn với camera an ninh trong phòng, nhờ đó mà khoảnh khắc đặc biệt này được ghi lại, để mọi người thấy rõ hơn sự vất vả, tình thương cũng như phản xạ nhạy bén của người mẹ khi phát hiện sự việc. Dù đang nửa đêm, đang ngủ say giấc, nhưng chỉ cần có linh cảm là con gặp chuyện là mẹ sẵn sàng tính giấc để hỗ trợ con.

Lời khuyên cho các gia đình có con nhỏ

Bên cạnh sự xúc động, nhiều bình luận cũng đưa ra lời khuyên thiết thực cho các gia đình có con nhỏ. Theo đó, em bé không nên nằm giữa bố và mẹ, vì rủi ro rất cao khi người lớn xoay người trong lúc ngủ, có thể vô tình đè lên con hoặc để chăn gối che kín mặt bé.

Sau tình huống đó, gia đình cũng đã điều chỉnh lại vị trí ngủ của bé và của bố mẹ để đảm bảo an toàn cho bé.

Cách an toàn hơn là để con nằm phía bên trong giường ngay gần tường, nếu không sát tường thì nên có rào chắn hoặc gối chắn cẩn thận. Người mẹ nên nằm cạnh con để tiện theo dõi, sau đó mới đến người bố nằm bên ngoài cùng (nằm cạnh mẹ). Sắp xếp này vừa giúp mẹ dễ quan sát bé trong đêm, vừa giảm thiểu sự cố đáng tiếc.

Nhiều người còn nhấn mạnh rằng: "Giường ngủ chung 3 người nhìn thì ấm áp thật, nhưng nếu không để ý kỹ thì rất nguy hiểm. Chỉ một phút sơ suất thôi cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường".

Nguồn: @embesua0604